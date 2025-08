México amplía su infraestructura con apoyo de FIFA Forward

Sin embargo, el esfuerzo ya rinde sus frutos. “Ahora que hemos recibido mucha lluvia, esta cancha filtra mucho el agua. En cambio, una tradicional se llena de agua y llega un momento donde es tal cantidad que no puede ser drenada, por lo que la cancha no opera correctamente. No es seguro jugar en condiciones donde la cancha no está completamente firme. En una cancha híbrida siempre vamos a tener esa dureza”, completa.