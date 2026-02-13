FIFA Forward transforma el fútbol dominicano con el renovado CAR de San Cristóbal

La FDF y la FIFA inauguran el renovado CAR de San Cristóbal, una infraestructura clave para el futuro del fútbol caribeño

Gianni Infantino: "República Dominicana es una prueba de que con trabajo se obtienen resultados concretos"

El proyecto contó con financiación, supervisión técnica y guía estratégica del Programa Forward de la FIFA

En un momento decisivo para el crecimiento del deporte en el Caribe, la Federación Dominicana de Fútbol (FDF) y la FIFA han inaugurado oficialmente las nuevas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de San Cristóbal.

Al evento asistieron la vicepresidenta de la República, Raquel Peña Rodríguez; el miembro del Consejo de la FIFA, Rodolfo Villalobos; los representantes de la División de Federaciones Miembro de la FIFA, Jair Bertoni, José Rodríguez y Sergio Palacios; y miembros de Concacaf.

Este proyecto, ejecutado a través del Programa Forward de la FIFA, no representa solo una mejora física, sino una inversión con visión de futuro diseñada para proporcionar condiciones de entrenamiento de estándar internacional y capacidad operativa a las selecciones nacionales, árbitros y asociaciones locales.

Al respecto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comentó en un mensaje en vídeo: "El fútbol dominicano está disfrutando de un período extraordinario y me alegra muchísimo que continúen los éxitos con la inauguración del magnífico Centro de Alto Rendimiento de San Cristóbal. Me emociona pensar lo que lograrán en los próximos años gracias a esta instalación de última generación. En la FIFA, creemos verdaderamente en su potencial y la República Dominicana es una prueba de que con trabajo se obtienen resultados concretos. Bajo el liderazgo del presidente Deschamps y con el entusiasta apoyo de la FIFA, este hermoso deporte ha alcanzado niveles sin precedentes en su paradisíaca isla".

Concebido como una infraestructura habilitadora que llega en el momento justo para respaldar la creciente ambición del fútbol dominicano, el renovado CAR está directamente alineado con el Objetivo 5 de los Objetivos Estratégicos para el Fútbol Mundial: 2023-2027.

Al eliminar las limitaciones estructurales y operativas, esta obra materializa la misión global de reducir la disparidad entre regiones y propiciar un flujo constante de talento, permitiendo que la República Dominicana se sume al esfuerzo de aumentar la competitividad para que cada vez más selecciones puedan rendir al más alto nivel.

En esa misma línea de consolidación, Rodolfo Villalobos, miembro del Consejo de la FIFA, destacó: "Me alegra mucho como representante del consejo de la FIFA y como amigo del fútbol dominicano el crecimiento que ha venido teniendo en los últimos años, está infraestructura construida con el Programa Forward de la FIFA marcará un cambio significativo que le dará mejores condiciones y crecimiento al fútbol dominicano".

Infraestructura de élite para potenciar el talento

La pieza central de esta transformación es la construcción de dos nuevos campos de césped natural, financiados mediante los ciclos Forward 2.0 y 3.0. Más allá de la superficie visible, estas canchas responden a una necesidad operativa crítica: asegurar la continuidad de los entrenamientos.

Gracias a una ingeniería de suelos avanzada, que incluye complejos sistemas de drenaje con redes de tuberías y geotextiles, así como sistemas de drenaje sostenible (SuDS), las selecciones nacionales podrán prepararse sin interrupciones, independientemente de las condiciones climáticas.

El proyecto también integró un sistema de riego automatizado con estaciones de bombeo y controles precisos, optimizando el recurso hídrico para mantener un césped saludable todo el año. Al dotar al centro de estas superficies y del equipamiento deportivo necesario, la FDF elimina las barreras logísticas del pasado y ofrece ahora un laboratorio de desarrollo a la altura de las grandes potencias de la región.

Un entorno integral y seguro

La intervención incluyó también la renovación completa del edificio general y el blindaje del perímetro, alineándose con el plan maestro del Centro Nacional de Entrenamiento.

Las mejoras en la residencia —que abarcan desde reparaciones estructurales hasta la modernización de sistemas eléctricos y sanitarios— buscan dignificar la estancia de los atletas y árbitros, creando un espacio funcional que fomenta el descanso y la concentración.

Simultáneamente, la construcción de un cerco perimetral robusto con accesos controlados cumple una doble función: protege la inversión realizada y garantiza la privacidad y seguridad necesarias para el trabajo táctico de los equipos.

Esta obra es el resultado de una iniciativa conjunta donde la FIFA aportó mucho más que el financiamiento. A través del Programa Forward, el organismo rector del fútbol mundial proporcionó supervisión técnica para asegurar que cada instalación cumpliera con los estándares de infraestructura globales.

Al respecto, José Rodríguez, jefe de la Oficina Regional de la FIFA en Panamá, agregó: “La inauguración de este Centro de Alto Rendimiento en San Cristóbal es un testimonio del compromiso compartido entre la Federación Dominicana de Fútbol y la FIFA. A través del programa Forward, reafirmamos que el desarrollo sostenible del fútbol requiere planificación estratégica, paciencia en la ejecución, y un proceso constante de monitoreo y seguimiento. Este esfuerzo conjunto no solo fortalece la infraestructura deportiva, sino que también garantiza que cada paso dado esté alineado con la visión de crecimiento y excelencia que FIFA comparte con sus federaciones miembro. Con este logro la FDF se convierte en un referente para toda la región”.

De esta forma, el CAR de San Cristóbal se confirma no solo como una realidad presente, sino como el inicio de una transformación mayor.