El fútbol chileno rinde homenaje al pasado y mira al futuro con el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay Silva

El remodelado centro se ha bautizado en honor al legendario entrenador chileno

Las instalaciones de primer nivel han contado con el apoyo financiero del Programa Forward de la FIFA

La ceremonia de inauguración tuvo lugar antes de la final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™

Ayer domingo se vivió un momento histórico para el desarrollo del fútbol chileno con la inauguración del nuevo Centro de Alto Rendimiento José Sulantay Silva.

Para hacer la ocasión aún más especial, las instalaciones, ubicadas en la zona de Quilín de Santiago, capital del país, se presentaron en la misma jornada que la final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™, que enfrentó a Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El proyecto de renovación, ejecutado entre noviembre de 2022 y septiembre del presente año, ha contado con un apoyo considerable del Programa Forward de la FIFA.

El fútbol chileno rinde homenaje al pasado y al futuro con el Centro de Alto Rendimiento que lleva el nombre de José Sulantay 01:55

La iniciativa, llevada a cabo por la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional del país, tiene como objetivo mejorar la calidad de la preparación de las selecciones nacionales y los clubes gracias a la inversión en infraestructuras de primera categoría y tecnologías avanzadas.

Se calcula que el coste total de la renovación ha ascendido a 3.2 millones de USD, a los que FIFA Forward 2.0 y 3.0 han contribuido en conjunto con 3 millones de USD.

Las principales mejoras incluyen un campo de césped artificial FIFA Quality Pro dotado de reflectores, un moderno gimnasio, nuevos vestuarios, oficinas técnicas, un almacén para el material e instalaciones médicas.

El remodelado centro está equipado para alojar a participantes en competiciones internacionales y combinados juveniles invitados, así como para albergar la fase final de torneos juveniles nacionales. Las instalaciones han desempeñado un papel fundamental durante la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ al servir de centro de entrenamiento principal del torneo.

El recinto se ha bautizado en honor a José Sulantay Silva (1940-2023), uno de los técnicos más respetados de la historia de Chile. Sulantay Silva guio a la selección sub-20 del país a los octavos de final del Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA de 2005 y logró posteriormente un formidable tercer puesto en el mismo torneo (rebautizado ya como Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™) dos años más tarde en Canadá. Esta actuación se considera uno de los mayores logros del fútbol chileno de selecciones en el ámbito internacional.

El fútbol chileno rinde homenaje al pasado y al futuro con el Centro de Alto Rendimiento que lleva el nombre de José Sulantay Previous 01 / 18 Chilean Sports Minister Jaime Pizarro, FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, Chilean Football Association President Pablo Milad, FIFA President Gianni Infantino, and Marco Antonio Sulantay unveil a plaque 02 / 18 Chilean Sports Minister Jaime Pizarro, FIFA President Gianni Infantino, Chilean Football Association President Pablo Milad and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez pose for a photo 03 / 18 FIFA President Gianni Infantino speaks during the inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 04 / 18 FIFA President Gianni Infantino and Chilean Football Association President Pablo Milad arrive for the inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 05 / 18 CONMEBOL President Alejandro Domínguez speaks during the inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 06 / 18 FIFA President Gianni Infantino, former Chile international Elías Figueroa and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez pose for a photo 07 / 18 General view of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 08 / 18 General view of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 09 / 18 Marco Antonio Sulantay speaks during the inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 10 / 18 FIFA President Gianni Infantino and Chilean Football Association President Pablo Milad during the official inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 11 / 18 General view of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 12 / 18 General view during the inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 13 / 18 FIFA President Gianni Infantino greets Chilean Football Association President Pablo Milad 14 / 18 Chilean Sports Minister Jaime Pizarro, Marco Antonio Sulantay, FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, Chilean Football Association President Pablo Milad and FIFA President Gianni Infantino pose for a photo 15 / 18 Marco Antonio Sulantay, Chilean Sports Minister Jaime Pizarro, FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, FIFA President Gianni Infantino and Chilean Football Association President Pablo Milad cut a ribbon 16 / 18 Chilean Football Association Pablo Milad, FIFA President Gianni Infantino and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez pose for a photo 17 / 18 FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, FIFA President Gianni Infantino and Chilean Football Association President Pablo Milad pose for a photo 18 / 18 FIFA President Gianni Infantino poses for a photo with Chilean youth national team players Next

"Hablar de José Sulantay Silva es hablar de esfuerzo, sacrificio, espíritu, trabajo silencioso y convicción, esta última, una de sus virtudes más apreciadas. Su fe en el talento chileno lo llevó a recorrer todos los rincones del país en busca de jugadores y, en última instancia, a encontrar a la generación de oro que nos deparó tantas alegrías", declaró Pablo Milad, presidente de la Federación de Fútbol de Chile.

"Fue un generoso mentor que siempre creyó que Chile era capaz de competir cara a cara con cualquiera de las potencias mundiales. Gracias también a su liderazgo, nuestra selección nacional sub-20 hizo historia en 2007 al convertirse en una de las tres mejores del planeta, un logro que nos hizo adoptar una postura más optimista".

Además de Jaime Pizarro, ministro del Deporte de Chile, la ceremonia contó también con la presencia de la familia de Sulantay Silva, incluido su hijo Marco, que recibieron el saludo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Este último quiso resaltar la importancia de las instalaciones.

"Este centro de alto rendimiento es otro magnífico ejemplo de una colaboración fructífera entre una federación miembro y el Programa Forward de la FIFA, a fin de mejorar infraestructuras y brindar instalaciones de primer nivel a selecciones nacionales de categoría absoluta y juvenil, así como a aquellas personas que sueñan con ser futbolistas", declaró el presidente de la FIFA.

"Es un centro de alto rendimiento espectacular. Sus cuatro campos, uno de ellos con césped artificial FIFA Quality Pro, los vestuarios, la maquinaria… Todo es fantástico. Pero este centro tiene algo más. Lleva el alma y el corazón de don José (Sulantay Silva) y lo que él aportó al fútbol de este fantástico país que es Chile".

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA, subrayó la importancia de dejar un legado duradero con este tipo de proyectos de infraestructura.

"Esta infraestructura y su legado perdurarán eternamente. Resulta adecuado reconocer a las personas que han hecho historia para el fútbol sudamericano y el fútbol chileno y que están hoy aquí presentes para conmemorar este momento e inmortalizar el nombre de José Sulantay Silva", afirmó.

"En el fútbol nada es posible sin invertir en infraestructuras, ya que es lo que propicia que los niños se desarrollen, conozcan la historia y sueñen con el futuro".

Domínguez también reconoció el papel fundamental del Programa Forward de la FIFA y señaló que el presidente de la FIFA había cumplido su promesa de "que, si accedía al cargo, aumentaría los fondos del Programa Forward […] que hasta la fecha […] ya ha distribuido [casi] 2500 millones de USD [para el ciclo 2023-2026]".

La inauguración tuvo lugar el día de la final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™, torneo que se ha disputado por segunda vez en Chile.

"Esta Copa Mundial ha superado todas las expectativas que teníamos —añadió el presidente de la FIFA—. El número de aficionados que han acudido a los estadios para presenciar los partidos va a rondar los 600 000, una cifra extraordinaria. Todas las selecciones participantes han felicitado a la federación chilena por su hospitalidad".

Milad añadió que tampoco podía pasarse por el alto la incidencia que tendrá la expectación generada por el torneo en el futuro del fútbol.

"Todos veremos el partido con la emoción que merece una final. Las familias podrán reunirse y ver la pugna por este precioso y codiciado trofeo en nuestro país, algo que es muy importante —afirmó—. La participación de niños ha sido de entre el 35 y el 40 %. Más allá de las infraestructuras, el hecho de que estos niños ansíen ser como los jugadores que han visto y traten de imitar sus jugadas supone ya todo un legado. Ese es el valor que debemos otorgar a los torneos organizados en nuestro país y en el resto del planeta".