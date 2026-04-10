Las federaciones miembro de la FIFA, en foco en marzo

Dos logros importantes marcan el crecimiento del fútbol en Puerto Rico

Honduras, Perú y Nicaragua afirman su compromiso con el Programa de Desarrollo de Talento de la FIFA

Reparto de balones del Programa Football for Schools de la FIFA en Honduras y Venezuela

Con un total de 211 federaciones miembro, la FIFA brinda apoyo financiero y logístico a través de una variedad de programas diseñados para promover el desarrollo del fútbol a nivel mundial. Este apoyo es esencial para la realización de proyectos e iniciativas que buscan mejorar el deporte en todos los rincones del planeta.

A continuación, repasamos algunos de los trabajos más notables que se han llevado a cabo en las últimas semanas. Estas actividades, enfocadas en hacer crecer y fortalecer el juego, muestran el compromiso y la dedicación de las federaciones miembro para impulsar el fútbol, convirtiéndolo en algo verdaderamente global.

Puerto Rico: éxitos que confirman el camino elegido

Marzo ha sido un mes increíble para el fútbol en Puerto Rico. Por un lado, la selección absoluta masculina aprovechó al máximo su condición de sede de la FIFA Series 2026: tras vencer 4-0 a Guam en semifinales y 2-0 a Islas Vírgenes Estadounidenses, celebró un éxito que afirma el constante crecimiento de su fútbol.

El fútbol femenino puertorriqueño también hizo celebrar a todo el país: el combinado femenino sub-17 se convirtió en la primera selección de Puerto Rico en clasificarse para una competición FIFA, la Copa Mundial Femenina Sub-17 2026, que volverá a disputarse en Marruecos.

México: reinauguración y presentación de un programa muy especial

Gianni Infantino visitó el recién renovado Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y participó en el lanzamiento del programa "Boots for All" de la FIFA en el país, que coorganizará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a Canadá y Estados Unidos.

Durante la visita al CAR, la FMF rindió homenaje al presidente de la FIFA bautizando con su nombre el edificio central del recinto.

El programa "Boots for All" de la FIFA, lanzado en París el 22 de marzo de 2026, proporciona botas de fútbol a niños desfavorecidos de todo el mundo. Para la fase inicial, la FIFA ha adquirido 20.000 pares de botas con el logotipo de la FIFA en nueve tallas distintas que pueden utilizarse para entrenamientos, partidos de competición y momentos de ocio, y que se repartirán entre niños y niñas procedentes de familias con pocos recursos.

Honduras: a todo vapor en varios frentes

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) continúa trabajando a destajo para el desarrollo de su fútbol en todos los aspectos posibles. En el marco del Programa Football for Schools de la FIFA, se realizó la entrega de 540 balones a 54 centros educativos en el Estadio Birichiche de Tegucigalpa, un espacio destinado al fútbol base.

En el marco del Programa de Desarrollo de Talento de la FIFA, marzo marcó el comienzo del tercer proyecto deportivo con un relevo generacional tras 13 meses de intenso trabajo en la etapa previa. Entre las principales novedades destaca la incorporación de la categoría Sub-13 a nivel nacional, así como la creación de la categoría Sub-11 a nivel sectorial.

Del mismo modo, la FFH continúa implementando su estrategia para el fútbol femenino, con un nuevo festival llevado a cabo en San Lorenzo. Niñas de 8 a 15 años vivieron una jornada inolvidable que las acerca al deporte rey.

En materia de arbitraje, representantes de la Federación de Fútbol de Honduras, la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras y de FIFA sostuvieron una reunión virtual de coordinación para luego ejecutar una jornada de capacitación sobre el sistema de revisión en vídeo (FVS, según sus siglas en inglés). El objetivo: seguir fortaleciendo los procesos arbitrales y la correcta implementación de nuevas tecnologías en el fútbol nacional.

Venezuela: inversión en infraestructura e hitos del Programa Football for Schools

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció un ambicioso proyecto de modernización de su infraestructura deportiva. El mismo contará con apoyo financiero del Programa Forward de la FIFA -3.0 y 4.0- y de la CONMEBOL, así como también la asesoría técnica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El proyecto contempla un domo para futsal, un Centro de Formación Arbitral equipado con tecnología de simulación y cabinas de entrenamiento, así como canchas de césped natural destinadas a la preparación de todas sus selecciones nacionales, masculinas y femeninas.

En lo que respecta al Programa Football for Schools de la FIFA, la FVF, en articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), realizó la primera entrega de material deportivo. En total se dieron 528 balones para escuelas del Distrito Capital (200), Guaira (160) y Miranda (168).

Además, se hizo entrega formal de certificados a 70 docentes capacitados provenientes de estos tres estados. Hasta la fecha se han certificado a más de 600 docentes en siete estados del país.

República Dominicana: haciendo crecer al fútbol femenino

La Federación Dominicana de Fútbol (FEDOFUTBOL), a través de su Dirección de Desarrollo Técnico y del Departamento de Capacitación, celebró el Curso Para Entrenadoras y Entrenadores de Fútbol Femenino, perteneciente al Programa de Desarrollo de ligas de la FIFA.

Esta capacitación se desarrolló en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la FEDOFUTBOL. El curso concluyó con un gran festival de fútbol femenino para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Perú: capacitación para el desarrollo de sus talentos

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) organizó un taller teórico práctico del Programa de Desarrollo de Talento de la FIFA. El evento tuvo dos días de duración y contó la supervisión del técnico portugués Antonio Fonseca (FIFA TDS) y del Entrenador de Talento asignado por FIFA a Perú, Jorge Reis.

En el marco de las parte práctica, se llevó a cabo el primer micro ciclo de la categoría Sub-12, que contó con la participación de 21 jóvenes futbolistas.

Nicaragua: fútbol amateur y desarrollo de talento

La Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) presentó el informe del Análisis del Entorno del Fútbol Amateur en Nicaragua, realizado por los señores Jorge Jiménez y Daniel Bañales, consultores técnicos de FIFA.

Durante dos días, la presentación del documento estuvo dirigida a las diferentes direcciones de la FENIFUT y a todos los grupos de interés del deporte en el país, para poder realizar así un trabajo en conjunto en favor del desarrollo del fútbol nacional.

En lo que respecta a la implementación del Programa de Desarrollo de Talento de la FIFA, la FENIFUT organizó distintas visorías de futbolistas durante todo el mes de marzo, en la búsqueda de nuevos talentos para conformar sus selecciones regionales.

Por sólo citar algunos casos, reunió a 105 niños y 16 niñas en la capital Managua; 45 niños y 15 niñas en el departamento de Masaya; y 51 niños en San Rafael del Sur, municipio de Managua.

Paraguay: salvaguardia, análisis del fútbol amateur y un caso de estudio en TDS

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dijo presente en la segunda cumbre de salvaguardia de la FIFA que se llevó a cabo en la casa de la FIFA en Zúrich. Allí, Paraguay fue seleccionado para integrar una mesa redonda sobre buenas prácticas en materia de protección dentro del fútbol, donde se compartieron experiencias orientadas a fortalecer entornos seguros.

La APF, además, presentó en el mes de marzo el Análisis del Entorno del Fútbol Amateur en Paraguay, un trabajo desarrollado por la División de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, en colaboración con la propia APF.

El informe, resultado de un exhaustivo proceso de análisis, permitió obtener una visión integral de la realidad del fútbol amateur en el país, abarcando sus diferentes niveles, estructuras y modalidades.

En otro reconocimiento a su manera de trabajar, la APF recibió una invitación al taller de intercambio de conocimientos del Programa de Desarrollo de Talento de la FIFA que se organizó la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para las federaciones miembro de la Concacaf en Cancún.

Allí, los representantes de la AFP expusieron sobre el Proyecto CARDIF, reconocido como un ejemplo a nivel mundial en el desarrollo de talentos.

Costa Rica: presencias para seguir sumando experiencias

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) destacó la participación de sus representantes tanto en la segunda cumbre de salvaguarda de la FIFA, que se llevó a cabo en la casa de la FIFA en Zúrich, como en taller para intercambio de conocimientos del Programa de Desarrollo de Talento de la FIFA, que organizó la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para las federaciones miembro de la Concacaf en Cancún.

Con su participación en estos espacios, la FCRF reafirma su compromiso con el desarrollo integral del fútbol, tanto en la construcción de entornos seguros y responsables como en formación de talento