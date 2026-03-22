La organización ha adquirido 20.000 pares de botas que repartirá de forma gratuita a jóvenes de todo el mundo durante la fase piloto del proyecto

"En muchos lugares hay niños que no pueden permitirse unas botas", explica el presidente de la FIFA

En la ceremonia de inauguración del programa, celebrada en París, jóvenes de los barrios periféricos de la capital recibieron botas de fútbol con el logotipo de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, colaboró en la entrega de botas de fútbol para jóvenes durante la inauguración de la iniciativa Botas de la FIFA para todos, que repartirá botas gratuitas a niños de entornos desfavorecidos en todo el mundo.

Para poner en marcha el programa, la FIFA ha adquirido 20.000 pares de botas con el logotipo de la FIFA en nueve tallas distintas. Este calzado deportivo es apto para entrenamientos, partidos de competición y momentos de ocio. Durante la primera fase del proyecto, las botas se repartirán entre niños y niñas de 8 a 16 años procedentes de familias con pocos recursos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presenta la iniciativa Botas de la FIFA para todos 02:04

"Hoy ponemos en marcha la fase piloto de la iniciativa Botas de la FIFA para todos. Se trata de un proyecto muy importante para nosotros, ya que las botas siguen siendo la parte más cara del equipamiento deportivo que se necesita para jugar al fútbol, y en muchos lugares hay niños que no pueden permitirse comprarse unas", explicó Gianni Infantino. El presidente de la FIFA estuvo acompañado por varios FIFA Legends, quienes le ayudaron a repartir las botas entre los niños de la periferia parisina durante la ceremonia de presentación celebrada en la capital francesa.

"En la FIFA pensamos que nuestra misión también incluye dar a estos niños la oportunidad de jugar al fútbol, no solo en campos de calidad, sino con botas de calidad".

La ceremonia de presentación del programa Botas de la FIFA para todos tuvo lugar en un minicampo del proyecto FIFA Arena erigido de manera temporal en la plaza de la Concordia de París. En su discurso, el Sr. Infantino explicó dónde y de qué forma se llevará a cabo la iniciativa.

"En la FIFA pensamos que nuestra misión también incluye dar a estos niños la oportunidad de jugar al fútbol, no solo en campos de calidad, sino con botas de calidad". Gianni Infantino Presidente de la FIFA

"Empezaremos con una fase piloto en la que repartiremos 20 000 botas en diez o quince países. Si los resultados son positivos, y esperamos que así sea porque la calidad de estas botas es excelente, fabricaremos muchísimas más. En última instancia, la idea es repartir cientos de miles de botas a niños de todo el mundo".

Además, el presidente de la FIFA señaló: "Las fabricamos y las enviamos a nuestras federaciones miembro en todo el planeta. Pondremos especial atención en África, Asia, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y Oceanía: los países más necesitados serán los primeros en recibir las botas. Las federaciones miembro decidirán dónde distribuirlas, es decir, a qué colegios y niños puede beneficiar más este calzado, que será gratuito".

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Los siguientes destinatarios de la fase piloto del programa será México, que recibirá el cargamento de calzado a finales de mes.

"Lo recuerdo como si fuera ayer, porque era todavía muy joven. En África hay muchas cosas a las que no tenemos fácil acceso. Tenía 14 años, y siempre había querido jugar con botas, aunque era complicado conseguirlas. Por eso, acudí a mi madre, que me prestó dinero para comprarme un par en el mercado —explicó el FIFA Legend Emmanuel Adebayor en respuesta a una pregunta sobre su primer par de botas como joven aspirante a futbolista en Togo—.

Hoy vemos todo lo que ha hecho la FIFA por estos jóvenes Emmanuel Adebayor FIFA Legend

Hoy vemos todo lo que ha hecho la FIFA por estos jóvenes. Es verdaderamente maravilloso y loable que la FIFA entregue botas a niños cuyos padres no pueden permitírselo. La FIFA está aquí para ayudarles, y me parece una labor absolutamente encomiable. Quiero felicitar a la FIFA por ello".