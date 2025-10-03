Inauguradas las nuevas oficinas administrativas de la Federación Puertorriqueña de Fútbol gracias al Programa Forward de la FIFA

La FPF da un gran paso en el impulso del fútbol en Puerto Rico

Parte del presupuesto asignado incluye mejoras en el diseño interior y la señalización, la compra de nuevos equipos y materiales de oficina

Las oficinas marcan el crecimiento y, sobre todo, la independencia del fútbol puertorriqueño

La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) sigue dando pasos en el crecimiento de su fútbol con la inauguración de sus propias oficinas administrativas, financiadas con los fondos del Programa Forward de la FIFA. El evento contó con la participación de José Rodriguez y Sergio Palacios de la Oficina Regional de la FIFA con sede en Panamá, así como también con la presencia de Mario Monterrosa de CONCACAF, quienes acompañaron en este acto a Iván Rivera, presidente de la FPF

Con un presupuesto total de 1.357.000 de USD, para la adquisición y desarrollo de las oficinas, de los fondos Forward 2.0 y 3.0, la FPF podrá continuar su proceso de manera más eficiente, viéndose beneficiadas todas las partes interesadas del fútbol del país caribeño.

"Las nuevas oficinas en San Juan representan un hito histórico para el fútbol puertorriqueño. Va más allá de la adquisición de un espacio de trabajo. Es una inversión en estabilidad, eficiencia y buen gobierno, que apoya a la FPF para alcanzar su objetivo estratégico y su visión", añadió Jair Bertoni, director de las Federaciones Miembro de la FIFA para las Américas.

"Al establecer una sede permanente para la FPF se reducirán los costes a largo plazo, se mejorará la profesionalidad de su administración y se podrán destinar más recursos al crecimiento y desarrollo sostenibles del fútbol en todo Puerto Rico", continuó.

"El desarrollo de las nuevas oficinas de la FPF fue un trabajo de muchos meses. Tuvimos cerca de 15 opciones, que se le presentaron a la FIFA, y con las finalistas creamos una planificación de cómo íbamos a estar ubicados. De esta manera pudimos acondicionar y acomodar las necesidades de nuestro equipo de trabajo, además de centralizarlas", destacó Iván Rivera, presidente de la FPF.

"En ese tiempo recibimos la visita de FIFA para que vieran los espacios y pudiéramos en conjunto crear este proyecto que incluía algunas mejoras", añadió.

Con este nuevo núcleo administrativo, el fútbol puertorriqueño y la FPF marcan el crecimiento y fortalecimiento del fútbol puertorriqueño, viendo reflejado el gran esfuerzo colectivo realizado por todos para poder ver este "sueño" hecho realidad.

Otro aspecto clave es que la salud financiera de la federación mejorará significativamente con esta nueva oficina. La FPF dejará de tener la obligación de destinar recursos sustanciales al alquiler, el almacenamiento, el estacionamiento y otros servicios, propiciando unos ahorros que podrán ahora redirigirse a otras prioridades para el desarrollo del fútbol en el país.

"Este es un paso histórico, nunca visto en Puerto Rico. Son 85 años de vida institucional y por fin tenemos la casa propia, tan esperada por todos. Este crecimiento en infraestructura nos fortalece institucionalmente y nos obliga a seguir trabajando con la misma transparencia y responsabilidad que hasta ahora", dijo el presidente Rivera, destacando que además del personal administrativo y deportivo de la FPF, también se beneficiarán de esta nueva infraestructura las asociaciones locales y regionales de Puerto Rico.

El papel de la FIFA gracias al Programa Forward ha sido fundamental para llevar a cabo este proyecto. Además de su aportación para su desarrollo, parte del presupuesto asignado incluye mejoras en el diseño interior y la señalización, así como la adquisición de nuevos equipos y diversos materiales de oficina, todo ello con el fin de mejorar las condiciones actuales de las instalaciones.

“Sin duda, [la confianza de la FIFA en el proyecto] es uno de los logros más importantes, ya que las federaciones aspiran a tener su propia infraestructura y poder tener nuestras propias oficinas es algo que siempre había estado sobre la mesa”, destacó Rivera.

La FPF también recibió la ayuda de la FIFA en 2024 para reparar el daño causado por el huracán Fiona a través de los fondos del Programa de Recuperación de la Fundación FIFA. En septiembre de 2022, la catástrofe natural que azotó la isla destrozó su ecosistema futbolístico, entre ellos el Centro de Desarrollo Técnico del Oeste, ubicado en Añasco, que se volvió a construir gracias a la financiación del Programa Forward de la FIFA.