Guardianes del fútbol: la segunda cumbre de salvaguardia de la FIFA homenajea a los nuevos graduados

123 personas de 100 federaciones miembro de la FIFA se graduaron como "FIFA Guardians" con motivo de la cumbre de salvaguardia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subraya la importancia de que el fútbol sea un "entorno seguro"

El secretario general de la FIFA se suma a los mensajes de felicitación para los recién graduados

La segunda cumbre de salvaguardia de la FIFA, que reunió a unos 170 participantes, entre los que había expertos de UNICEF, la UNESCO y el Consejo de Europa, se centró en la necesidad de reforzar la "obligación de atender" a las personas en riesgo de sufrir daños en el marco de sus actividades futbolísticas. El acontecimiento, que tuvo lugar en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza), sirvió también para celebrar la graduación de una nueva promoción de 123 coordinadores de salvaguardia de todo el mundo.

En la inauguración de la cumbre, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó que el marco de protección del fútbol es fundamental para su éxito. "El fútbol solo podrá desempeñar su increíble papel inclusivo si logramos garantizar que, tanto si se juega en el parque como en la playa, en una liga local o en los mayores estadios del mundo, se haga en un entorno seguro para todos", expuso a través de un mensaje de vídeo.

Infantino recordó a los 123 graduados de aproximadamente 100 federaciones miembro de la FIFA (FM) su labor crucial: «Ya sois oficialmente FIFA Guardians. Estoy convencido de que sabéis la gran responsabilidad que conlleva ser los defensores de la salvaguardia en vuestras comunidades», añadió.

Segunda cumbre de salvaguardia de la FIFA en la sede de la FIFA 03:42

El acto central de la cumbre fue la ceremonia de graduación del Diploma FIFA Guardians™ de salvaguardia en el fútbol, una titulación profesional desarrollada en asociación con la Open University. Esta segunda promoción completó un exigente programa de 18 meses de duración que incluyó cinco cursos en línea con más de 70 horas de aprendizaje, una serie de cinco seminarios en línea y dos trabajos escritos, así como talleres presenciales intensivos celebrados en St George’s Park (Inglaterra), Rabat (Marruecos) y Asunción (Paraguay).

Desde la creación del programa en enero de 2021, su alcance ha crecido exponencialmente, con casi 50 000 personas de todos los rincones del mundo registradas en al menos un curso. Para aumentar su impacto global, el plan de estudios se ha traducido recientemente al árabe y al portugués, sumándose así a las versiones ya existentes en inglés, francés y español.

Marie-Laure Lemineur, jefa del Departamento de Salvaguardia y Protección de la Infancia de la FIFA, indicó que el aumento del número de inscripciones sugiere una aceptación cada vez mayor por parte del mundo del fútbol.

"La gente está cada vez más concienciada de la importancia de este tema. Lo estamos viendo a nivel nacional, a nivel de las confederaciones, a nivel regional, a nivel subregional y en el seno de la propia FIFA", explicó.

"Si quieres progresar profesionalmente en el mundo del fútbol, aunque no sea directamente como coordinador de salvaguardia sino como entrenador, árbitro o incluso miembro del personal de una federación, es muy importante conocer el concepto de la salvaguardia y su noción básica, que es prevenir los daños y responder ante ellos, para poder trabajar de forma eficaz con los compañeros en la organización y contribuir a crear una cultura de la salvaguardia".

La cumbre destacó que la salvaguardia incumbe a todas las personas que participan de algún modo en el fútbol, incluso a aquellas que a menudo se pasan por alto. Hiroshi Yamauchi, investigador e instructor japonés, puso de relieve la importancia de la salvaguardia de los árbitros. "Los árbitros jóvenes a menudo lo pasan mal porque sufren abusos de entrenadores, jugadores y espectadores", afirmó.

Sainey Sissohore M’Boge, exfutbolista internacional gambiana y experta en salvaguardia, explicó que el programa ayuda a los alumnos a identificar los obstáculos existentes y a cuidar la salud mental de los deportistas más jóvenes. "La salvaguardia es algo que se lleva dentro. El mensaje que queremos transmitir es que todo el mundo puede ser un guardián", expuso.

Los graduados subrayaron también la importancia del trabajo preventivo para asegurar unas condiciones que reduzcan las probabilidades de que surjan problemas.

"En mi opinión, lo más importante del programa es la prevención. Es un trabajo silencioso", dijo Marcos Tinoco, secretario general de la Federación de Fútbol de las Islas Caimán. "No podemos medir el número de casos ni el número de personas a las que protegemos y ayudamos, pero la prevención es muy importante".

La cumbre también abordó el grave problema de la trata de personas. Jimmy Jeoboam, entrenador de fútbol y cofundador de la asociación Kampos Saint-Denis Académie, subrayó la necesidad de la educación y la formación a todos los niveles para combatir el azote de la trata de personas y la explotación en el mundo del fútbol.

"Hay que luchar contra los corruptores, los agentes de dudosa reputación y los presidentes que perjudican a nuestro deporte. Necesitamos la ayuda de la FIFA y sus dirigentes para luchar contra ellos, proteger a la infancia y desarrollar el fútbol desde la base", explicó.

"No siempre es fácil, pero los ingresos procedentes del fútbol deberían destinarse al bienestar de los niños. Y para que ello suceda, es necesario formar a dirigentes, entrenadores y educadores y proporcionarles las condiciones adecuadas, ya que son ellos quienes trabajan con niños a diario".

Johanna Wood, miembro del Consejo de la FIFA y antigua graduada en el programa, quiso recalcar el apoyo de la organización a los nuevos FIFA Guardians. Por su parte, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, les mandó un mensaje grabado en vídeo: "El trabajo que hacéis contribuye a garantizar que el fútbol sea un lugar seguro para todos, por lo que estáis ayudando a proteger los valores de nuestro deporte".