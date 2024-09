Gianni Infantino: "El fútbol femenino ha crecido de forma increíble en Sudamérica"

Next

"Vamos a prepararnos desde ahora, no solo para que brille Brasil, sino toda Sudamérica en 2027 y, por supuesto, en el futuro", expresó Infantino, que entregó diplomas a todas las participantes al final del evento. "Cuando regresen a su país, no tengan miedo de impulsar el cambio y de cumplir las ideas que han comentado aquí, porque saben que no están solas. Saben que tienen (el respaldo de) la FIFA para todas". El presidente de la FIFA había asistido al partido entre Colombia y Australia en la jornada inaugural de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA y afirmó que había supuesto una oportunidad extraordinaria para las jugadoras participantes.