El presidente de la FIFA elogia los proyectos de desarrollo del fútbol en Uzbekistán

"La razón por la que lanzamos este programa aquí", afirmó Infantino, "es porque, naturalmente, Uzbekistán es un país importante; es un gran país con una población de 37 millones de habitantes. Es un país que ama el fútbol; y el programa Football for Schools es un programa mediante el cual los niños en las escuelas (chicos y chicas) aprenden no necesariamente, o no sólo, cómo jugar al fútbol. A través de Football for Schools, aprenden valores; los valores del fútbol: respeto, tolerancia, espíritu de equipo. Estos valores son importantes para construir un país joven con una gran historia, como Uzbekistán".