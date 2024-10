El presidente de la FIFA visita Vancouver durante los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 26™

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará en Estados Unidos, en México y también en Canadá, en particular, en Vancouver. He podido visitar el estadio, que es magnífico, y que será aún mejor gracias al trabajo que se está realizando. 55 000 aficionados llenarán sus gradas durante la Copa Mundial", declaró el presidente de la FIFA durante la visita al BC Place Vancouver junto la ministra de Deporte y Actividad Física de Canadá, Carla Qualtrough; la ministra de Turismo, Arte, Cultura y Deporte en funciones, Neilane Mayhew; el alcalde de Vancouver, Ken Sim; y el vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani. También les acompañaron las siguientes personalidades: Ken Cretney, presidente y director ejecutivo de PavCo; Rehana Din, directora de operaciones de PavCo; Chris May, director general del BC Place Vancouver y PavCo; Jessie Adcock, directora ejecutiva del comité organizador local de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Vancouver); Axel Shuster, director general y deportivo del Vancouver Whitecaps FC; Tosaint Ricketts, responsable de gestión de relaciones, clubes y jugadores del Vancouver Whitecaps FC y Karina Leblanc, directora general y presidenta de operaciones futbolísticas del Portland Thorns FC.