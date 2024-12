Aitana Bonmatí y Vinícius Júnior destacan la importancia de tener modelos a seguir en los premios The Best FIFA Football Awards™

Aitana Bonmatí, premio The Best a la Jugadora de la FIFA, opina que el fútbol femenino tiene un "futuro brillante" tras el radical cambio en la percepción

Vinícius Júnior se considera un ejemplo para "muchos chicos que piensan que todo es imposible" luego de recibir el premio The Best al Jugador de la FIFA

La ceremonia de los premios The Best FIFA Football Awards™ 2024 se celebró en Doha (Catar) y a ella asistieron una plétora de grandes nombres del fútbol, incluyendo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Vinícius Júnior se convirtió en el tercer jugador del Real Madrid CF que gana el premio, tras Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, el broche de oro a un 2024 extraordinario para el delantero, de 24 años de edad. Autor de un gol en la final de la Liga de Campeones de la UEFA que propició la 15.ª corona continental del Madrid, el internacional brasileño también conquistó la liga y la Supercopa de España, así como la Supercopa de la UEFA, marcando un total de 24 goles en 39 partidos de competición con el club español en la temporada 2023/2024.

Una racha que ha mantenido en la nueva campaña, en la que ya suma 13 dianas en tan solo 20 encuentros disputados hasta la fecha. Todo esto lo ha hecho consolidarse como una de las superestrellas del fútbol moderno a pesar de sus humildes comienzos en Río de Janeiro.

"No sé ni por dónde empezar, porque parecía imposible llegar aquí. Era un chaval que jugaba descalzo en las calles de São Gonçalo [Río de Janeiro] rodeado de pobreza y delincuencia, así que poder llegar aquí significa mucho para mí", declaró el internacional brasileño después de recibir el galardón de manos de Gianni Infantino. "Soy un modelo a seguir para muchos chicos que piensan que todo es imposible y que no pueden llegar tan lejos".

El sueño de su realidad actual también debió parecerle lejano cuando, con apenas seis años, se incorporó a una academia de fútbol afiliada a uno de los grandes clubes de Río, el CR Flamengo. Cuatro años después ya formaba parte oficialmente de los juveniles de la entidad carioca. Para cuando fichó por el Madrid, en mayo de 2017, apenas había jugado minutos con el primer equipo, pero el gigante europeo estaba seguro de haber encontrado lo que buscaba. Cuatro años después de su llegada a la capital española, el sentimiento sigue siendo mutuo.

Premios The Best FIFA Football Awards™ 2024 | Aitana Bonmatí y Vinícius Jr 01:12

"Quiero seguir jugando en el Real Madrid durante mucho tiempo. Es el club más grande del mundo", añadió Vinícius Júnior. "[Pero] tengo que dar las gracias al Flamengo, el club que me puso sobre el césped, en el mapa. Y también me gustaría dar las gracias a todos los jugadores de la selección brasileña y a mi país, que siempre me ha apoyado, me ha animado y que me da la fuerza para seguir adelante en cada lucha".

Aitana Bonmatí revalidó su premio del año pasado poniendo así de relieve el éxito del que ha gozado, tanto a nivel de clubes como internacional, en un 2024 en el que ganó el triplete en España y la Liga de Campeones Femenina de la UEFA con el FC Barcelona y la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™ con España.

Fue el triunfo en esta última competición el que propulsó a esta elegante y discreta mediocampista al estrellato planetario, un meteórico ascenso reflejo de la creciente popularidad del fútbol femenino.

"De pequeña nunca pensé en ganar este tipo de premios porque cuando era niña no había modelos a seguir femeninos en el fútbol", afirmó Bonmatí. "Hoy en día veo a niñas con un brillante futuro en el fútbol femenino. Me alegra haber formado parte de su trayectoria y de haberlas ayudado a superar retos. De pequeña nunca imaginé este futuro. Nunca pensé que ganaría los dos premios The Best porque creía que era imposible ser futbolista profesional".

A pesar de que su palmarés está al alcance de muy pocos, su sed de triunfo no se ha saciado. Su objetivo para 2025, el año en el que podría convertirse en la primera mujer en ganar el premio The Best a la Jugadora de la FIFA en tres ediciones consecutivas, es conquistar el único título que le falta.

"Soy una jugadora ambiciosa, que forma parte de equipos en los que todas las jugadoras son ambiciosas, por lo que es impensable no centrarse en los títulos", explicó Bonmatí, que ya ha igualado a Alexia Putellas, su compañera en el Barcelona y en la selección española, al ganar dos premios The Best seguidos.