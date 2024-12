Thiago Maia, ganador del premio Fair Play de la FIFA: "No me siento un héroe"

Thiago Maia fue voluntario en las operaciones de rescate tras las inundaciones que azotaron la región de Río Grande do Sul (Brasil)

"Estaba en casa un día, me levanté y dije 'No puedo quedarme en casa, la gente me necesita'", declaró el mediocampista del SC Internacional

El vídeo viral del oro olímpico en 2016, llevando a la espalda a una anciana para ponerla a salvo, llamó la atención del panel del premio Fair Play de la FIFA

Thiago Maia afirmó, "No me siento un héroe" tras ganar el premio Fair Play de la FIFA en los galardones The Best FIFA Football Awards™ 2024 por sus acciones durante las devastadoras inundaciones que azotaron la región de Río Grande do Sul (Brasil) a finales de abril y principios de mayo de este año.

La riada, considerada como la peor del país sudamericano en más de 80 años, provocó más de 183 víctimas mortales, 27 desaparecidos y casi 600.000 desplazados después de que las lluvias torrenciales asolaran el estado.

"No me siento un héroe", afirmó Thiago Maia, que se encontraba cedido en el SC Internacional de Porto Alegre, procedente del CR Flamengo, cuando ofreció su ayuda a las autoridades. "Mi madre y mi padre siempre me enseñaron a amar al prójimo, pase lo que pase. Estaba en casa un día, me levanté y dije 'No puedo quedarme en casa, la gente me necesita'".

The Best FIFA Football Awards™ 2024 | Thiago Maia, ganador del premio Fair Play de la FIFA 01:06

El mediocampista, oro olímpico con Brasil en Río 2016, se vio inmerso en el meollo de las operaciones de rescate. Un vídeo en el que aparecía llevando a la espalda a Evair Carneiro, de 71 años, para ponerla a salvo después de que su edificio quedara anegado, se hizo viral y llamó la atención de los miembros del panel de la FIFA que eligieron el ganador del premio Fair Play.