"La mejor competición que hay" – Crece la expectación en torno al Mundial de Clubes FIFA 2025™ tras el lanzamiento de la gira del trofeo oficial en Nueva York

Diversas personalidades se dieron cita en el lanzamiento de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™, celebrado en la emblemática tienda de Tiffany & Co. en Manhattan, Nueva York

Durante el lanzamiento de la gira del trofeo, los invitados, pertenecientes tanto del mundo del fútbol como de otros ámbitos, no ocultaron su expectación de cara al Mundial de Clubes FIFA 2025™ .

En las próximas semanas y meses, la Gira del Trofeo del Mundial de Clubes FIFA 2025™ hará escala en las ciudades de los 32 equipos, antes de que la edición inaugural del certamen abra el telón en Miami el 14 de junio de 2025. En total se disputarán 63 partidos en 12 estadios de 11 ciudades sede de Estados Unidos, con la final como punto álgido el 13 de julio de 2025 en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Ese día, el primer club verdaderamente campeón del mundo podrá alzar por primera vez el Trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™, una obra maestra única concebida para la ocasión por el organismo rector del fútbol mundial y creada en colaboración con Tiffany & Co., la mundialmente conocida empresa de joyería y orfebrería de lujo.

Entre los asistentes al lanzamiento, celebrado en la emblemática tienda de Tiffany & Co. en Manhattan, estaban Carli Lloyd, bicampeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™; Sami Khedira, campeón de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™; Adam Silver, comisionado de la NBA; y Robbie Williams, superestrella de la música y embajador musical de la FIFA. Todos ellos fueron testigos de este nuevo hito de camino a la competición más inclusiva en la dilatada historia del fútbol mundial. Inside FIFA recoge las reacciones…

"Es un deporte precioso y soy un poco partidista cuando digo que América es probablemente uno de los mejores lugares en los que estar. Estos dos próximos veranos, creo que nadie nos damos cuenta de los efectos que tendrán el Mundial de Clubes [FIFA] y la Copa Mundial [de la FIFA], no solo en América, sino en todo el planeta. Creo que es... Si vemos la NFL y la Super Bowl, la Copa Mundial [de la FIFA] 2026 va a ser como varias Super Bowls cada día. Va a ser increíble. Y dado que la FIFA organiza todos estos torneos tan increíbles, también harán un trabajo fenomenal estos dos próximos veranos".

"Me encanta. Me encanta porque es la mejor competición del mundo, la competición más grande del mundo. Y luego, personalmente, soy muy fan de Estados Unidos, saben cómo crear espectáculo, o cómo generar espectáculo y apoyo, y la ambición de ganar juntos. Es, bajo mi punto de vista, la combinación perfecta y los mejores jugadores que se pueden dar. Los mejores jugadores, los mejores equipos van a venir aquí, los mejores entrenadores y es un privilegio jugar a este nivel, el más alto del fútbol. No hay nada que pueda compararse. Por eso es una competición realmente atractiva y la mejor competición que hay".