Carlo Ancelotti, Premio The Best al Mejor Entrenador Masculino 2024, afirma que la emoción del fútbol ha sido su gasolina

El entrenador del Real Madrid gana el premio por primera vez

La seleccionadora de Estados Unidos Emma Hayes es votada Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino por segunda vez

Ancelotti logró su quinto título de la UEFA Champions League como entrenador en 2024

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid CF, afirmó que la emoción del fútbol es la gasolina que le mantiene activo tras 48 años en este deporte tras ser votado Premio The Best al Mejor Entrenador Masculino 2024 en Doha, Catar. Por su parte, Emma Hayes afirmó que era "un logro increíble" ser votada Premio The Best al Mejor Entrenador Femenino 2024 por segunda vez, tras llevar al Chelsea FC femenino al título de la Women's Super League (WSL) en Inglaterra, y a la selección nacional femenina de Estados Unidos (USWNT) al oro olímpico en el torneo femenino de fútbol de París 2024 en el transcurso de unas pocas semanas.

Ancelotti, que ya fue segundo en 2022, mejoró esta vez una posición hasta liderar la votación de 2024, en la que tuvieron la misma importancia los votos de los aficionados, los de los capitanes y entrenadores actuales de todas las selecciones femeninas y masculinas, y los de representantes de los medios de comunicación.

"Comencé como jugador profesional en 1976 —ya son 48 años— y el fútbol me ha dado y me da muchísimas emociones. La mayoría de las veces, positivas; en ocasiones, negativas. Pero la emoción es el único motivo por el que sigo en la brecha tras 48 años", declaró.

A sus 65 años, el italiano ha ganado un importante número de trofeos en su carrera en los banquillos, incluidos cinco de UEFA Champions League (dos con el AC Milan y tres con Real Madrid CF), lo que supone un récord, y títulos de liga en España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia.

"Es un gran honor para mí recibir este premio. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la FIFA —a su presidente Gianni Infantino— y quiero compartirlo con mi club, el Real Madrid, y mi presidente, Florentino Pérez, que me dio la oportunidad de dirigir al mejor club del mundo. Tengo que compartirlo con mis jugadores, que aunque no siempre, a veces escuchan lo que les digo. Y tengo que dar las gracias y compartirlo con mi familia: mi esposa Mariann, que me respalda con paz y amor".

Hayes culminó sus 12 años al frente del Chelsea FC femenino liderándolo a su quinto título de WSL consecutivo en mayo de 2024, el séptimo con ella en el banquillo del club. Unos días después se puso al frente del USWNT y lo llevó a colgarse el oro olímpico en París 2024 en agosto.

"Recibir este premio es algo increíble. No lo doy por sentado. Ha sido un año asombroso, así que me siento muy honrada y es para mí un privilegio recibir el premio. Supongo que, si echo la vista atrás, el final de la temporada con el Chelsea fue muy dramático", afirmó.

"Es la materia de la que están hechos los sueños. Lo he dicho muchas veces: he soñado con estar en los Juegos Olímpicos y el verano en Francia y en París fue precioso. Ganar la medalla de oro olímpica creo que es el mayor logro de mi carrera, y lo disfruté muchísimo", añadió Hayes, que también ganó el Premio The Best al Mejor Entrenador Femenino en 2021 y quedó segunda en 2023. "Fue un verano estupendo. Las jugadoras hicieron un trabajo realmente increíble y asumieron todo lo que les pedí; rendir como lo hicieron, teniendo en cuenta que aún somos un equipo relativamente joven, fue un logro fabuloso".

La entrenadora, de 48 años, declaró que había disfrutado de la transición al fútbol de selecciones nacionales. "Suelo decir que entrenar a una selección es como ser abuela; estás con ellas 10 días, disfrutas de la calidad de las jugadores y luego las mandas de vuelta a sus clubes", declaró.

Hayes ya tiene en la cabeza la posibilidad de llevar a la selección estadounidense a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, la primera vez que el torneo se celebrará en Sudamérica.