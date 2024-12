Los ganadores de los premios The Best FIFA Football Awards™ 2024 se conocerán el próximo martes 17 de diciembre

Como siempre, la votación de los aficionados ha sido fundamental para elegir a los ganadores de las distintas categorías, que incluyen los premios The Best al Jugador de la FIFA, The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Guardameta de la FIFA y The Best a la Guardameta de la FIFA. Los ganadores se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa.