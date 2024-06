El jueves se ponen a la venta las entradas para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024™

Next

Por su parte, España comenzará su camino en el grupo C contra Estados Unidos, Paraguay y Marruecos. Las europeas son las actuales campeonas absolutas, tras su victoria en Australia y Nueva Zelanda en 2023, y también sub-20, después de conseguir el título en Costa Rica en 2022.

"No se me ocurre un anfitrión mejor que Colombia para esta competición, un país que acogerá por primera vez un torneo femenino de la FIFA y que brindará el marco ideal para esta esperada cita".

"He sido testigo en numerosas ocasiones del colorido y la pasión de la afición colombiana. Sin ir más lejos, en el Mundial femenino del año pasado, concretamente en el partido de cuartos de final en Sídney, donde dio la impresión de que Colombia jugaba en casa. No me puedo ni imaginar cómo será el ambiente en las ciudades anfitrionas de Bogotá, Cali y Medellín, así como en el resto del país", declaró Infantino.