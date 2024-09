El destino reúne en Uzbekistán a Aziz y Ouakrim, hinchas de Marruecos

Aziz y Ouakrim, afincados en Australia, han viajado a Uzbekistán para apoyar a su selección nacional de futsal

Han asistido a varios torneos de la FIFA, pero nunca se habían visto antes

Tras un encuentro casual en Uzbekistán 2024™, hablaron de su pasión por viajar y apoyar a Marruecos

Una coincidencia vale más que mil planes...

Este antiguo dicho árabe resume a la perfección cómo se conocieron Aziz y Ouakrim. El primero es un aficionado marroquí que viaja por el mundo apoyando a su selección nacional en todas las disciplinas futbolísticas. Vive en Sídney y recientemente asistió a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Indonesia 2023™, a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™, a los Torneos de Fútbol de los Juegos Olímpicos París 2024 y a varias otras competiciones bajo los estandartes de la FIFA y la CAF, como la más reciente Copa Africana de Naciones en Costa de Marfil.

Sin embargo, a pesar de asistir a todos estos torneos, nunca se había encontrado con Ouakrim, que resultó ser un compatriota que también sigue ávidamente a sus selecciones nacionales. Casualmente, Ouakrim también vive en Sídney y ha asistido a la mayoría de los torneos en los que ha estado Aziz. El destino por fin los juntó en la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Uzbekistán 2024™ y en la sede de Tashkent pudieron conocerse.

Aziz habló con FIFA.com/Inside sobre su primer encuentro con Ouakrim en Uzbekistán: "En realidad, no lo conocí hasta que llegamos a Tashkent. Me lo presentó un presentador de televisión de un canal deportivo de Marruecos, que me dijo: 'conozco a otro marroquí que vive en Sídney', y nos puso en contacto. Fue una bonita coincidencia. Además, vive en North Shore, no muy lejos de donde yo vivo en Sídney, pero nunca nos habíamos visto. Así que estoy segura de que nos veremos en nuestra ciudad en el futuro". Ouakrim se hizo eco de la opinión de Aziz: "El mundo es muy pequeño. Cuando llegué aquí, me dijeron que había un tipo que venía de Sídney, así que le pregunté dónde podía encontrarlo, ya que nunca había conocido a nadie más de esta ciudad en mis viajes apoyando a Marruecos. Mientras compartíamos nuestras historias, nos dimos cuenta de que los dos habíamos empezado a seguir a la selección al mismo tiempo, en Catar 2022, y que desde entonces hacíamos el mismo recorrido. Es una bonita coincidencia".

El sueño de la Copa Mundial

Aziz siempre había soñado con asistir a una Copa Mundial de la FIFA, pero nunca había tenido la oportunidad antes de lograrlo en Catar 2022. "Cuando trabajaba en China, quería ir al Mundial de Francia 1998, pero mi empresa no me dejó ir. Después de aquello, me prometí a mí mismo que si volvíamos a clasificarnos, iría sin falta", explicó Aziz, que añadió: "Sin embargo, no volvimos a clasificarnos hasta pasados 20 años. Podría haber ido en 2018, pero me puse muy enfermo. Me quedé en silla de ruedas y no pude ir a Rusia. Me prometí a mí mismo que definitivamente asistiría a uno una vez que pudiera caminar. Mantuve la pasión por asistir al Mundial y lo logré en 2022, y desde entonces sigo a Marruecos".

Ouakrim nos cuenta sobre un sueño parecido: "Sigo a los Leones del Atlas desde que era un niño, en mi país. Recuerdo que a principios de los años 70 solíamos ver sus partidos. Me encanta este deporte desde 1970, cuando Marruecos participó en el Mundial de México. Pero luego me marché para vivir en Estados Unidos durante algún tiempo y después me trasladé a Australia. Fui al Mundial de 1994 en Estados Unidos, lo que me vino muy bien porque entonces no tenía hijos. Cuando llegaron los niños, me resultó más difícil viajar, pero ahora que han crecido, me dije: ¿por qué no? Así que viajé a Catar para la Copa Mundial. No se trata sólo del juego, sino del amor por la bandera y por la nación, que significa mucho para mí".

Un sueño hecho realidad en Catar 2022

A pesar de haber asistido a muchos torneos en los últimos años, Aziz guarda un especial recuerdo de Catar 2022: "Sin duda, Catar. Ha sido el torneo más espectacular de la historia del fútbol marroquí, y también fue mi primero. Fue increíble. El mero hecho de estar allí y ver a Marruecos llegar a semifinales fue... Ni siquiera se podía soñar, ya me entienden. Fue maravilloso, y lo recordaré el resto de mi vida. También estaban conmigo mis dos hijos y mi sobrino. Todavía hablamos de ello de vez en cuando".

A Ouakrim también se le iluminaba la cara al hablar del mismo torneo: "Para mí, Catar va a ser uno de los mejores torneos de todos los tiempos. Espero que venga algo mejor en el futuro, y estoy seguro de que así será, pero para nosotros fue muy especial. Todo fue perfecto de principio a fin. A veces, cuando estoy aburrido en casa, me pongo los vídeos y veo todos los partidos, una y otra vez".

Otra gran experiencia en Uzbekistán

Aunque Aziz y Oakrim han asistido a muchos torneos, entre los que destacan la Copa Mundial de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA, actualmente toca disfrutar de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Uzbekistán 2024™. "Lo que más me gusta, aparte del futsal, por supuesto, es estar en un país musulmán. Ha sido estupendo verlo y experimentarlo, y la comida aquí es increíble", reveló Aziz.

Preguntado por su impresión de Uzbekistán, Ouakrim añadió: "Lo primero que me llamó la atención de esta hermosa ciudad es que es una de las más limpias que he visto nunca; quiero decir, superlimpia, y eso que viajo bastante por todo el mundo. Aquí se desviven por ayudar. Además, la comida aquí es magnífica; comas lo que comas, la cocina uzbeka es exquisita. La recomiendo".

Preguntado por sus mejores recuerdos de Uzbekistán, Aziz no duda: "Visitar todos los museos y lugares de interés; la verdad es que son espectaculares. No te das cuenta de lo que supone la Ruta de la Seda, y todos los monumentos de aquí son tan espectaculares. Voy a guardarlo para el resto de mi vida. Y, por supuesto, el futsal también ha estado muy bien".

Por su parte, Ouakrim afirmó: "No tuve ocasión de ver tanto, pero estoy organizando una visita el lunes y el martes con un lugareño. Iremos a todos los sitios y él me llevará en coche. Eso facilitará mucho las cosas, al igual que el hecho de que hable inglés".

Preguntado por el mensaje que enviaría a la selección marroquí de futsal antes de su próximo duelo de octavos de final con la RI de Irán, Aziz afirmó: "En realidad, el 85% del equipo y del personal son de mi ciudad natal, Kenitra, en Marruecos, así que conozco a la mayoría de los jugadores, por lo que no quiero presionarles. No los he conocido aquí, así que lo único que les diría es: 'Jugad y divertíos. Os apoyaremos tanto si perdéis como si ganáis, y estamos aquí para lo que necesitéis'".

"Sólo queremos que crean en sí mismos, como siempre hacen. Hicham Dguig es un gran entrenador, uno de los mejores del mundo. Marruecos está sexta del mundo [en la Clasificación Mundial Masculina] en futsal", insistió Ouakrim.