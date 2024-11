Ya se conocen los nominados a los premios The Best FIFA Football Awards™ 2024

Por primera vez, los aficionados pueden votar para el Premio The Best al once masculino y al once femenino de la FIFA

La mayor novedad por lo que respecta a las votaciones de la presente edición de The Best FIFA Football Awards™ radica en que los aficionados tendrán la oportunidad de participar en la elección del Premio The Best al once masculino de la FIFA y el Premio The Best al once femenino de la FIFA. Así, los hinchas podrán elegir a sus jugadores entre una lista de 77 nominados (22 defensores, 22 centrocampistas y 22 delanteros, más once guardametas) y colocarlos en una de las formaciones tácticas predefinidas, a fin de formar su equipo. Los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los de un panel de expertos.