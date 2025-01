Varios dirigentes de la FIFA rinden homenaje a Dennis Bergkamp en la gala de los premios de la Asociación de Periodistas de Fútbol de Inglaterra

Grafström y Wenger habían acudido a Londres para ver al excentrocampista ofensivo recibir el premio honorífico de la Asociación de Periodistas de Fútbol de Inglaterra, por sus logros durante su periplo de once años en el Arsenal, donde tuvo un papel fundamental en los tres títulos de la Premier League inglesa y las tres Copas de Inglaterra que logró el club. Bergkamp también jugó en el Inter de Milán italiano, de donde fue traspasado al Arsenal en 1995. Previamente, había iniciado su trayectoria profesional en los Países Bajos, concretamente en el Ajax de su Ámsterdam natal.

"He de admitir que me ha resultado una velada muy emotiva, no solo como secretario general de la FIFA, sino también como aficionado al fútbol —afirmó Grafström tras ver a Bergkamp recibir el galardón, otorgado por el comité de 22 miembros de la asociación—. Dennis Bergkamp fue la definición de clase sobre un terreno de juego; un jugador extraordinario que, con su excelente primer toque y sus fabulosos goles, forma parte de la historia del fútbol".