Aitana Bonmatí y Vinícius Jr, grandes vencedores en los premios The Best FIFA Football Awards™ 2024

La centrocampista del Barcelona y la selección española Aitana Bonmatí se hace, por segundo año consecutivo, con el premio The Best a la Jugadora de la FIFA™

Vinícius Jr, delantero del Real Madrid y la selección brasileña, recibe el premio The Best al Jugador de la FIFA™ 2024 de manos del presidente de la FIFA Gianni Infantino en una ceremonia celebrada en Doha

En la primera edición del Premio Marta de la FIFA™, la propia delantera brasileña ha conseguido el galardón por el último gol de su carrera con la selección

En una gala de los premios The Best FIFA Football Awards™ 2024 repleta de estrellas, Aitana Bonmatí, ganadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ con España, y Vinícius Jr, internacional brasileño, han recibido los premios a la Jugadora y el Jugador de la FIFA, respectivamente.

A sus 26 años, la centrocampista del Barcelona ha sido elegida Jugadora de la FIFA por segunda edición consecutiva. Después de ganar el Mundial en 2023, Bonmatí ha completado otros doce meses repletos de triunfos con su club y su selección.

"Agradezco mucho este premio. No me canso de repetirlo, es mérito de todo el equipo. Ha sido un año fantástico, será muy difícil repetirlo. Doy las gracias a todas las personas que siempre me ayudan a mejorar cada día, desde el club hasta mis compañeras —declaró Bonmatí, ganadora de la Liga española, la Copa de la Reina y la Liga de Campeones Femenina de la UEFA con el equipo catalán, y de la Liga de las Naciones Femenina de la UEFA con la selección española—. Es un placer volver a estar aquí y aspirar a más, a más títulos colectivos, que son lo más importante y lo que nos permite estar aquí".

Por otro lado, Vinícius Jr marcó en junio el segundo gol del Real Madrid en la 15.ª victoria del club en la final de la Liga de Campeones de la UEFA, uno de los 24 tantos que anotó en 39 partidos oficiales con su club en 2023/24. Además, con su selección llegó a disputar los cuartos de final de la Copa América de la CONMEBOL en Estados Unidos. Gracias a la victoria del Real Madrid en la Liga española, la Supercopa de España y la Liga de Campeones de la UEFA, a sus 24 años, Vinícius toma el relevo de Lionel Messi, vigente campeón mundialista, como Jugador de la FIFA.

"No sé ni por dónde empezar. Estaba tan lejos que parecía imposible llegar aquí. Yo era un niño que solo jugaba al fútbol descalzo por las calles de São Gonçalo, cerca de la pobreza y de la delincuencia. Haber llegado hasta aquí es algo muy importante para mí, lo hago por los muchos niños que creen que todo es imposible y que piensan que no pueden conseguirlo —declaró el delantero tras recibir el galardón de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La ceremonia tuvo lugar en la Academia Aspire, que cumple 20 años, en la antesala de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA™ que disputarán el Real Madrid y el Pachuca—".

"Quiero dar las gracias a todos los que me han votado, a todos los jugadores, entrenadores y periodistas, y a mis seguidores. Y no puedo olvidar dar las gracias a mi familia, que renunció a su sueño para vivir el mío. Quiero dar las gracias al presidente [de la FIFA] Gianni infantino, al señor Carletto y a mi equipo, que me han ayudado a llegar hasta aquí y me han permitido creer que yo podía marcar la diferencia y lograr grandes cosas con ellos".

Al igual que los dos principales galardones individuales, el Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino™, el Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino™, el Premio The Best al Guardameta de la FIFA™ y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA™ se decidieron por votación equitativa entre la afición, los capitanes y seleccionadores nacionales de equipos femeninos y masculinos y los representantes de los medios de comunicación.

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que obtuvo el segundo puesto hace dos ediciones, en 2022, recibió el premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino™.

"Me siento muy honrado por haber recibido este premio —declaró Ancelotti después de que se lo entregase Infantino—. Empecé a jugar al fútbol profesional en 1976, llevo 48 años en el fútbol. El fútbol me ha dado esto y me aporta muchas emociones, la mayoría de las veces positivas, alguna vez negativas. Pero las emociones son la única razón por la que aún sigo vivo al cabo de 48 años".

Emma Hayesrecibió a su vez el premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino™. En 2024, Hayes culminó sus doce años en el Chelsea con el título de liga y, unas semanas más tarde, condujo a la selección estadounidense hasta el oro olímpico.

"Recibir este premio es algo increíble. No lo doy por sentado. Ha sido un año extraordinario y es un gran honor obtener este galardón", afirmó Hayes tras hacerse con el trofeo. El argentino Emiliano Martínez, arquero del Aston Villa, se alzó por segunda vez con el Premio The Best al Guardameta de la FIFA™ gracias a su importante contribución en la conquista de la Copa América de la CONMEBOL 2024.

Por su parte, tras quedar tercera en 2020, Alyssa Naeher consiguió por fin el premio The Best a la Guardameta de la FIFA™; su gran rendimiento bajo palos en la semifinal contra Alemania fue esencial para que Estados Unidos lograra el oro en los Juegos Olímpicos. Asimismo, la jugadora del Chicago Red Stars destacó en el triunfo de su país en la edición inaugural de la Copa Oro Femenina de la Concacaf 2024 y en la clasificación de su club para las eliminatorias de la National Women’s Soccer League.

"Estoy muy emocionada y agradecida por haber sido elegida Guardameta de la FIFA. Es realmente un gran honor —comentó Naeher en uno de los vídeos que se mostraron durante la gala—. Esta temporada ha sido muy especial sobre el campo y también muy divertida. El mérito es de mis compañeras, las que actúan por delante de mí en el terreno de juego, que se han esforzado mucho durante toda la temporada".

La votación para el nuevo Premio Marta de la FIFA™ y el Premio Puskás de la FIFA™, que distinguen respectivamente a los mejores goles marcados en el fútbol femenino y masculino, se dividió equitativamente entre la afición y un panel de FIFA Legends.

"Estoy muy satisfecha con el resultado. He podido competir con grandes jugadoras y marcar goles fantásticos. Además, ha sido una temporada maravillosa —declaró Marta, que ganó la edición inaugural del galardón que lleva su nombre por su 119.º gol con la selección brasileña en un partido contra Jamaica el pasado 1 de junio, antes de retirarse del combinado nacional—. Aunque, sin duda, el principal honor es recibir un premio que lleva mi nombre".

"Estoy muy orgulloso de obtener este premio. Es un momento emotivo para mí y para mi familia —afirmó el delantero del Manchester United Alejandro Garnacho, cuya volea contra el Everton en noviembre de 2023 le ha valido el premio Puskás de la FIFA—. Fue un gran remate. Lo llevaba entrenando mucho tiempo. Pero también fue una magnífica jugada colectiva, por lo que no habría llegado hasta aquí sin mis compañeros».

En cuanto al Premio a la Afición de la FIFA™, que se basa exclusivamente en el voto de los usuarios registrados de FIFA.com, el ganador ha sido Guilherme Gandra Moura, un aficionado acérrimo del Vasco da Gama que sufre epidermólisis bullosa, una rara enfermedad genética.

Tras pasar una neumonía, entró en coma y despertó 16 días después. El conmovedor vídeo del reencuentro con su madre se hizo viral. El jugador estrella del Vasco da Gama, Gabriel Pec, le ayudó durante la recuperación. Así, conoció al equipo y, cuando le dieron el alta, tuvo la oportunidad de saltar al terreno como acompañante del equipo en un partido disputado en agosto de 2023.

Thiago Maia, del Internacional, recibió el Premio Fair Play de la FIFA™, que concede un jurado de expertos, por ayudar a los damnificados de la región brasileña de Rio Grande do Sul, azotada por devastadoras inundaciones a finales de abril y principios de mayo de 2024.

Por primera vez, los aficionados participaron en la votación para elegir los premios The Best al once masculino de la FIFA™ y The Best al once femenino de la FIFA™. La selección partió de una lista de 77 futbolistas por galardón y las elecciones se ponderaron equitativamente con las de un panel de expertos.

En la categoría femenina, Bonmatí está acompañada de seis jugadoras culés que ayudaron al Barcelona a cosechar enormes éxitos en la segunda mitad de la temporada 2023/24.Vinícius Jr es uno de los cinco futbolistas del Real Madrid que componen el once masculino de la FIFA, entre los que también se encuentra Dani Carvajal, campeón de la Eurocopa de la UEFA 2024 con la selección española. Dos de sus compañeros de selección, Rodri (Manchester City) y Lamine Yamal (Barcelona), figuran asimismo en este once de gala.

Premio The Best al once femenino de la FIFA 2024: Alyssa Naeher (Chicago Red Stars/Estados Unidos), Irene Paredes (Barcelona/España), Ona Batlle (Barcelona/España), Lucy Bronze (Barcelona y Chelsea/Inglaterra), Naomi Girma (San Diego Wave/Estados Unidos), Aitana Bonmatí (Barcelona/España), Lindsey Horan (Olympique de Lyon/Estados Unidos), Gabi Portilho (Corinthians/Brasil), Patri Guijarro (Barcelona/España), Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega), Salma Paralluelo (Barcelona/España)

Premio The Best al once masculino de la FIFA 2024: Emiliano Martínez (Aston Villa /Argentina), Rúben Dias (Manchester City/Portugal), Dani Carvajal (Real Madrid /España), Antonio Rüdiger (Real Madrid /Alemania), William Saliba (Arsenal /Francia), Jude Bellingham (Real Madrid /Inglaterra), Rodri (Manchester City/España), Toni Kroos (Real Madrid /Alemania), Erling Haaland (Manchester City/Noruega), Lamine Yamal (Barcelona/España), Vinícius Jr (Real Madrid /Brasil)

