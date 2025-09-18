Mehr Wachstum für den Frauenfussball (Oktober 2025)

Die FIFA bietet 13 Programme zur Förderung des Frauenfussballs für Mitgliedsverbände an

Ein weiterer arbeitsreicher Monat für die Entwicklung des Frauenfussballs weltweit im Rahmen zahlreicher Förderprogramme des Weltfussballverbandes

Historische Rückkehr Afghanistans auf die internationale Bühne und neu gestaltete FIFA-Turniere

Die FIFA arbeitet weltweit intensiv daran, das Ziel von 60 Millionen Spielerinnen bis 2027 zu erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel wird durch 13 Entwicklungsprogramme unterstützt, für die alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände (MAs) Fördermittel beim Weltfussballverband beantragen können.

Die FIFA hat kürzlich ihr FIFA-Entwicklungsprogramm für den Frauenfussball erneuert und erweitert, um den Frauenfussball weiter zu fördern. Weitere Informationen für Mitgliedsverbände finden Sie hier.

Inside FIFA wirft einen Blick auf einige der wichtigsten Aktivitäten der letzten Zeit, die dazu beigetragen haben, den Frauenfussball weltweit zu etablieren.

Lettland

Das Engagement des lettischen Fussballverbands (LFF), Fussball zum beliebtesten Frauensport des Landes zu machen, wurde mit einer farbenfrohen FIFA-Frauenfussballkampagne in Ventspils, Lettland, weiter vorangetrieben.

Im Einklang mit der strategischen Vision des LFF „Fussball für alle” zog das Festival mehr als 100 Teilnehmerinnen an und bot allen Mädchen, unabhängig von ihrer bisherigen Erfahrung, die Möglichkeit, diesen schönen Sport auszuprobieren. Das übergeordnete Ziel ist es, durch einen strukturierten und nachhaltigen Ansatz die Zahl der Mädchen zu erhöhen, die sich aktiv im lokalen Fussball engagieren.

„Die FIFA-Frauenfussballkampagne ist ein wirkungsvolles Instrument, um den Sport sowohl weltweit als auch lokal in Lettland zu fördern. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Initiative zu sein, die die Entwicklung des Mädchenfussballs im ganzen Land unterstützt“, so der LFF.

FIFA-Frauenfussballkampagne, Ventspils (Lettland) Previous 01 / 06 FIFA Women's Football Campaign, Ventspils, Latvia 02 / 06 FIFA Women's Football Campaign, Ventspils, Latvia 03 / 06 FIFA Women's Football Campaign, Ventspils, Latvia 04 / 06 FIFA Women's Football Campaign, Ventspils, Latvia 05 / 06 FIFA Women's Football Campaign, Ventspils, Latvia 06 / 06 FIFA Women's Football Campaign, Ventspils, Latvia Next

Puerto Rico

Die letzten Monate waren für den Frauenfussball in Puerto Rico sehr ereignisreich und erfolgreich. Auf eine Reihe von Festivals im Rahmen der FIFA-Frauenfussballkampagne folgte die Vorstellung der FIFA-Frauenfussballstrategie in der Hauptstadt San Juan.

In diesem Jahr erreichte die Nationalmannschaft mit Platz 77 einen neuen Höchststand in der aktuellen FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste. Auch die Jugend des Landes feierte Erfolge, als sie das jüngste U-14-Turnier der Caribbean Football Union gewann. Erst in diesem Monat eröffnete der puertoricanische Fussballverband (FPF) seine neu gestalteten Verwaltungsbüros, die durch das FIFA-Forward-Programm finanziert wurden.

Im Mittelpunkt der FPF-Zertifizierung für Sportverwaltung und -management im Frauenfussball, einem derzeit in der Stadt Caguas stattfindenden Kurs, steht die Ausbildung der nächsten Generation weiblicher Verwaltungsfachleute. Im Rahmen des FIFA-Programms Weiterbildung von Funktionären werden derzeit 25 Teilnehmerinnen in verschiedenen Kernkompetenzen für Sportverwaltungsfachleute geschult.

Nicaragua

Nicaragua ist ein weiteres Land aus der Concacaf-Region, das dank der konzertierten Bemühungen des nationalen Fussballverbands deutliche Fortschritte erzielt hat. So führte der nicaraguanische Fussballverband (FENIFUT) im Jahr 2024 mehrere Programme zur Förderung des Frauenfussballs der FIFA durch, während am anderen Ende der Pyramide die Nationalmannschaft in der dritten Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste zu den größten Aufsteigern des Jahres gehörte.

Im vergangenen Monat hat FENIFUT im Rahmen des Programms „FIFA-Frauenfussballkampagne“ eine Reihe von Festivals veranstaltet. Es ist das dritte Jahr in Folge, dass FENIFUT das Programm ausrichtet, diesmal jedoch mit einem Schwerpunkt außerhalb der Hauptstadt Managua. In Chinandega, Chontales, Siuna und Somoto, wobei Chontales einen hohen Anteil an indigenen Gemeinschaften aufweist, nahmen beeindruckende 650 Teilnehmerinnen teil.

Begleitend zu allen Festivals fanden Fortbildungen für lokale Trainer statt. Zwar steht bei den Festivals der Spaß im Mittelpunkt, doch mit Unterstützung des FIFA-Programms zur Entwicklung von Ligen wird ein lokaler Wettbewerb organisiert, bei dem die beiden besten Teams jeder Region im Dezember in einer nationalen Phase gegeneinander antreten.

Indien

Indiens erste Qualifikation für den AFC Women’s Asian Cup seit 23 Jahren macht das Jahr 2025 bereits jetzt zu einem Meilenstein. Der indische Fussballverband (AIFF) ruht sich jedoch nicht auf seinen Lorbeeren aus: An einen Workshop zum Thema „Weiterbildung von Funktionären” knüpfte er eine groß angelegte FIFA-Frauenfussballkampagne an, die sich über fünf verschiedene Regionen des weitläufigen südasiatischen Landes erstreckte.

An den eintägigen Festivals in Chhattisgarh, Gujarat, Kerala, Mizoram und Punjab nahmen mehr als 200 Mädchen teil. Insgesamt wurden am Nationalen Sporttag Indiens somit über 1.000 junge Menschen für den schönen Sport begeistert.

Der Präsident des AIFF, Kalyan Chaubey, sagte: „Diese Initiative spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, junge Mädchen durch Fussball zu stärken und eine solidere Grundlage für den Frauenfussball in unserem Land zu schaffen. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung der FIFA, die es uns ermöglicht hat, die Zahl der Registrierungen im Frauenfussball in den letzten zwei Jahren um 222 Prozent zu steigern.“

Der stellvertretende AIFF-Generalsekretär Mahadev Satyanarayan fügte hinzu: „Angesichts der wachsenden internationalen Anerkennung des Frauenfussballs war es inspirierend, Hunderte von jungen Mädchen zu sehen, von denen viele zum ersten Mal die Freude am Fussballspielen erlebten.“

Thailand

Im Rahmen einer FIFA-Frauenfussballkampagne erhielten in Hat Yai in der Provinz Songkhla mehr als 200 Spielerinnen eine Einführung in den schönen Sport.

Es war die fünfte Ausgabe des Programms im Süden Thailands, das vom thailändischen Fussballverband (FAT) veranstaltet wurde. Die Veranstaltung steht im Einklang mit dem Schwerpunkt „Teilnahme” der FAT-Strategie für den Frauenfussball 2025–2029.

„Für uns ist die FIFA-Frauenfussballkampagne in Thailand mehr als nur Fussball“, sagte Waraporn Szanyi-Nagy, die beim thailändischen Fussballverband (FAT) für die Entwicklung des Frauenfussballs zuständig ist. „Es ist eine freudvolle Reise, die jedem Mädchen die Möglichkeit gibt, seine Liebe zum Spiel zu entdecken. In einer sicheren und fürsorglichen Umgebung lernen, spielen und wachsen sie mit Selbstvertrauen.“

Spitzensport: Trainermentoring

Die dritte Ausgabe des FIFA-Programms „Spitzensport: Trainermentoring“ ist nun in die praktische Phase übergegangen, in der die Mentees beginnen, ihre jeweiligen international tätigen Mentoren zu besuchen.

Das derzeitige, im Juli in Zürich gestartete 18-monatige Programm begrüßte diese Woche mit Nazlı Ceylan Demirbağ eine neue Teilnehmerin. Die Trainerin der türkischen U-17-Nationalmannschaft wurde von Pedro Martínez Losa beim mexikanischen Verein Tigres empfangen.

Das Programm bietet talentierten Trainerinnen nicht nur Zugang zu erstklassigen Mentoren, sondern auch drei Präsenzworkshops, Online-Mentoring-Sitzungen sowie die einzigartige Möglichkeit von bis zu fünf Austauschbesuchen zwischen Mentor und Mentee.

Afghanistan kehrt auf die internationale Bühne zurück

Es wird ein bahnbrechender Moment sein, wenn Afghan Women United diese Woche neben Tschad, Libyen und Tunesien an der FIFA Unites: Women’s Series teilnimmt.

Das afghanische Frauenflüchtlingsteam veranstaltet sein letztes Talent-ID-Camp in England 02:42

Für die afghanischen Frauen sind die Spiele die ersten internationalen Begegnungen seit fast vier Jahren. Sie sind Teil des Engagements der FIFA, die Rückkehr des afghanischen Frauenfussballs auf die Weltbühne zu unterstützen.

Alle Spiele werden weltweit live auf FIFA+ übertragen.

Spielortseminar der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™

Da die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ nun weniger als zwei Jahre entfernt ist, trafen sich Vertreter zum ersten Spielortseminar der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ in Rio de Janeiro. Über 70 Delegierte aus den acht Austragungsorten und Stadien nahmen an dem zweitägigen Workshop teil, der vor der ersten Austragung des Turniers in Südamerika stattfand.

FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis sagte: “Wir wollen, dass mehr Mädchen Fussball spielen, Spielmöglichkeiten finden und die nächste Generation inspirieren. Für Südamerika und das Vermächtnis der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft hier in Brasilien ist das eine grosse Sache.“

Spielortseminar der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ 03:05

Entwicklungsseminar zur Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft

Die erste Ausgabe der FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft Philippinen 2025™ steht in weniger als einem Monat bevor. Im Rahmen des kürzlich stattgefundenen Team-Workshops und der offiziellen Auslosung fand auch ein FIFA-Futsal-Entwicklungsseminar statt. Dieses ist Teil der FIFA-Strategie „Beyond the Court“ für das bevorstehende Turnier.

Bei der Veranstaltung kamen Führungskräfte der FIFA, der Konföderationen, der Mitgliedsverbände und der Nationalmannschaften zusammen. Sie teilten ihre Erkenntnisse mit Delegationen aus den 16 teilnehmenden Nationen und Vertretern des philippinischen Fussballverbands (PFF).

Im Rahmen des Seminars wurden verschiedene Vorträge zu unterschiedlichen Themen gehalten, unter anderem von Kasra Haghighi, Leiter der Abteilung Olympia, Futsal und Beach Soccer der FIFA, Lorenzo Fofi und Hasan Hassan aus der Abteilung Mitgliedsverbände der FIFA sowie Graeme Dell, Mitglied der Technischen Studiengruppe der FIFA für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™.

Innovationen für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft im neuen Look

Nicht nur auf den Philippinen wird Geschichte geschrieben: Bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™ wird es ein überarbeitetes Format und zahlreiche Neuerungen geben.

Das Turnier wird zum ersten Mal seit seiner Einführung im Jahr 2008 vergrößert. „Marokko 2025”, das erste jährlich stattfindende Turnier, wird um acht Nationen auf 24 Mannschaften erweitert. Die Spiele des Turniers werden in der Mohammed VI Academy des Königlich Marokkanischen Fussballverbands (FRMF) ausgetragen, einer Anlage mit drei Spielfeldern und einem lebendigen Fanbereich, in dem Fussball, vielfältige Kulturen und Jugendaktivitäten im Mittelpunkt stehen. In einer revolutionären Maßnahme werden die teilnehmenden Mitgliedsverbände in Studentenwohnheimen auf internationalen Campusgeländen untergebracht. Diese Innovation fördert engere Beziehungen zwischen den Teams und erleichtert den Erfahrungsaustausch, während gleichzeitig die finanzielle Belastung für den Gastgeber verringert und die Kosten gesenkt werden.