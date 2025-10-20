Marokko ist Gastgeber der FIFA Unites: Women’s Series 2025

Die FIFA bestätigt, dass die FIFA Unites: Women’s Series 2025 nun in Marokko stattfinden wird. Die Eröffnungsspiele des Turniers sind für Sonntag, den 26. Oktober, angesetzt.

Bei der FIFA Unites: Women’s Series 2025 wird „Afghan Women United“ sein erstes Spiel auf internationaler Bühne bestreiten, während Tschad und Libyen nach Abschluss des Rundenturniers ihr Debüt in der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste geben werden.

Die FIFA bedankt sich bei der Fédération Royale Marocaine de Football (FMRF) und freut sich auf die Zusammenarbeit, um ein erfolgreiches Turnier auszurichten.

Die FIFA bekräftigt außerdem ihr anhaltendes Engagement für die weitere Umsetzung der umfassenden FIFA-Aktionsstrategie für den afghanischen Frauenfussball, die vom FIFA-Rat im Mai 2025 verabschiedet wurde und die Organisation sowie umfassende Unterstützung für afghanische Spielerinnen während des Auswahlverfahrens und der Vorbereitung auf die FIFA Unites: Women's Series 2025 umfasst.

Die FIFA kann außerdem bestätigen, dass „Afghan Women United“ nach Rücksprache mit der FIFA von den Spielerinnen als neuer offizieller Name der Mannschaft gewählt wurde.