Junge Trainerinnen lernen von den Besten: Neue Ausgabe des Programms "Spitzensport: Trainermentoring" startet

Das Programm "Spitzensport: Trainermentoring" bringt 20 der erfolgreichsten Trainerinnen und Trainer des Sports mit talentierten Frauen aus aller Welt zusammen

Zu den Mentorinnen und Mentoren zählen aktuelle Trainerinnen der Frauen-Nationalmannschaften

Drei Gewinnerinnen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ nehmen an der aktuellen Ausgabe teil

Mit der dritten Ausgabe des Programms "Spitzensport: Trainermentoring", das in Zürich (Schweiz) startet, wird eine wichtige Initiative zur Förderung der nächsten Generation von Trainerinnen und Trainern ins Leben gerufen. Das 18-monatige Programm bringt erfahrene Trainerinnen mit Trainerinnen zusammen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen.

Dank des kreativen und innovativen Ansatzes der FIFA konnten bereits Dutzende von Trainerinnen ihre Karriere dank der Kenntnisse, die sie während der letzten beiden Ausgaben des Programms gesammelt haben, erfolgreich starten.

Neue Ausgabe des Programms "Spitzensport: Trainermentoring" startet 03:09

In dieser Ausgabe werden 20 Frauen aus aller Welt von 20 der erfolgreichsten Trainerinnen des Sports betreut.

Zu den Mentorinnen gehören die aktuellen Nationaltrainerinnen Arthur Elias (Brasilien), Desiree Ellis (Südafrika), Francisco Neto (Portugal), Joe Montemurro (Australien) Nils Nielsen (Japan) und Angelo Marsiglia (Kolumbien) sowie Namen, die untrennbar mit der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ verbunden sind, wie Tina Theune (Deutschland), Even Pellerud (Norwegen) und Corinne Diacre (Frankreich).

Neue Ausgabe des Programms "Spitzensport: Trainermentoring" startet Previous 01 / 10 FIFA Chief Football Officer Jill Ellis speaks during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 02 / 10 General view during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 03 / 10 General view during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 04 / 10 Participants discuss during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 05 / 10 Participants discuss during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 06 / 10 Participants discuss during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 07 / 10 General view during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 08 / 10 Participants discuss during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 09 / 10 Participants discuss during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 10 / 10 General view during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme Next

Neben der Bereitstellung talentierter Trainerinnen mit erstklassigen Mentoren zielt das Programm auch darauf ab, Trainerinnen dabei zu unterstützen, in ihren derzeitigen Positionen bessere Ergebnisse zu erzielen, ihnen Coaching-Anleitung und Unterstützung bei der Karriereentwicklung zu bieten und eine globale Gemeinschaft von Trainerinnen aufzubauen. Das Programm umfasst drei Präsenzworkshops, Online-Mentoring-Sitzungen und bis zu fünf Austauschbesuche zwischen Mentorin und Mentee.

Eine bekannte ehemalige Spielerin, die den Sprung vom Spielfeld in den Trainerstab schaffen möchte, ist die langjährige deutsche Mittelfeldspielerin Melanie Behringer. Die FIFA-Frauen-Weltmeisterin und Olympiasiegerin, die derzeit die deutsche U-17-Frauen-Nationalmannschaft trainiert, wurde mit dem hoch angesehenen Pellerud zusammengebracht. "Ich wünschte, ich hätte das [früher] gehabt", sagte Pellerud. "Als junger Trainer habe ich viele Fehler gemacht – ich war übermütig und dumm. Hätte ich damals einen Mentor gehabt, was vor einigen Jahren noch nicht üblich war, hätte ich viele große Fehler in meiner Karriere vermeiden können." Behringer fügte hinzu: "Ich bin noch eine junge Trainerin und denke, dass ich viele Schwächen habe. Diesen Monat haben wir über eine Schwäche gesprochen, und ich finde es gut, auch über meine Schwächen zu sprechen. Ich glaube, er kann mir helfen, weil er viel Erfahrung hat. Und ich denke, dass ich in 18 Monaten eine bessere Trainerin sein werde."

Der rasante Wertzuwachs des Programms wird durch die Teilnahme der Brasilianerin Simone Jatoba unterstrichen, die innerhalb weniger Jahre von einer Mentee zur Mentorin geworden ist. Die ehemalige Trainerin der brasilianischen U-17-Frauen-Nationalmannschaft betreut Delphine Soret, die in Tahiti als Trainerin tätig ist. "Ich hatte das Glück, Corinne Diacre als Mentorin zu haben", sagte Jatoba. "Ich glaube, das waren unglaubliche Momente und eine wunderbare Erfahrung, und das möchte ich an Delphine (Soret) weitergeben... Sie kann so viel lernen aus dem Austausch, den Erfahrungen, allem, was ich in meiner Karriere als Profifußballerin und in den letzten Jahren als Trainerin gesehen habe." "Ich denke, all die internationalen Erfahrungen, die ich als Mentee gesammelt habe, habe ich dank des Programms jetzt selbst erleben dürfen – es hat mir etwas gegeben, das ich jetzt als Mentorin von der anderen Seite aus wieder erleben darf."

"Ich hoffe, dass ich all das auf eine unglaubliche Weise an sie weitergeben kann, so gut ich kann, und dass sie natürlich viel aus all diesen Erfahrungen lernen wird."

Jill Ellis, Chief Football Officer der FIFA und zweifache Gewinnerin der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft, sagte: "Bei der FIFA ist es unsere Aufgabe, einige dieser Hindernisse abzubauen, sei es in finanzieller Hinsicht bei der Beantragung von Trainerlizenzen, sei es in Bezug auf das Bewusstsein oder die Unterstützung. Ich denke, wir sollten alle Möglichkeiten prüfen, wie wir die Hindernisse für Frauen im Trainerberuf minimieren können."

Liste der gebildeten Mentor-Mentee-Paare