Mehr Wachstum für den Frauenfussball (Februar 2026)

Die FIFA bietet 13 Entwicklungsprogramme für den Frauenfussball für Mitgliedsverbände an

Im Februar gab es weltweit zahlreiche Aktivitäten im Rahmen der Entwicklungsprogramme

Weitere Meilensteine auf dem Weg zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™

Die FIFA arbeitet weltweit intensiv daran, das Ziel von 60 Millionen Spielerinnen bis 2027 zu erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel wird durch 13 Förderprogramme unterstützt, für die sich alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände (MAs) um Unterstützung durch den Weltfussballverband bewerben können.

Im Jahr 2025 hat die FIFA ihr Förderprogramm für den Frauenfussball erneuert und erweitert, um den Frauenfussball weiter voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie hier.

Inside FIFA wirft einen Blick auf einige der wichtigsten Aktivitäten der letzten Zeit, die weiterhin zur weltweiten Verbreitung des Frauenfussballs beitragen.

Elite Performance Coach Mentorship Programme

Die FIFA hat mit dem zweiten Workshop der dritten Ausgabe des Elite Performance: Coach Mentorship Programme einen weiteren Schritt zur Förderung der nächsten Generation von Trainerinnen unternommen. Das Programm ist ein weiteres konkretes Instrument zur Förderung des exponentiellen Wachstums des Frauenfussballs, wie kürzlich von FIFA-Präsident Gianni Infantino bekräftigt wurde. Der Fokus der FIFA auf die Erhöhung der Zahl weiblicher Trainerinnen weltweit erstreckt sich über zahlreiche Programme, darunter die kürzlich angekündigte Zusammenarbeit mit dem englischen Fussballverband (The FA) und der Women's Super League Football im Bereich der Trainerstipendien.

Der jüngste Workshop, an dem 20 erfahrene und aufstrebende Trainerpaare teilnahmen, fand an drei actionreichen Tagen in London statt und umfasste Trainingseinheiten auf dem Trainingsgelände des FC Chelsea sowie einen Besuch im Arsenal Stadium zum Finale des FIFA-Meisterpokals der Frauen™. Das Programm unterstützt die berufliche Entwicklung der Teilnehmer, indem es ihnen Wissen vermittelt und Kontakte zwischen Mentoren und Mentees fördert.

Programm zur kommerziellen Strategie

Die nationalen Ligen von Uganda und Rumänien haben ihre Teilnahme an Pilotprojekten im Rahmen des FIFA-Programms zur kommerziellen Strategie abgeschlossen. Nun können sich alle 211 Mitgliedsverbände bewerben, um eine kommerzielle Strategie für ihre jeweiligen Ligen zu entwickeln. Das Programm zielt darauf ab, nachhaltige Geschäftsstrukturen aufzubauen, die das massive Wachstum im Frauenfussball nutzen.

Der ugandische Fussballverband (FUFA) stellte die kommerzielle Strategie für die FUFA Women Super League im Rahmen einer gut besuchten Veranstaltung in der Hauptstadt Kampala vor. Die FUFA beabsichtigt, das Programm zu nutzen, um die kommerziellen Strukturen zu stärken, die Elitewettbewerbe zu verbessern und Wege zur Talentförderung von der Basis bis zur nationalen Liga zu schaffen.

Der Präsident der FUFA, Moses Magogo Hassim, sagte: „Heute haben Eltern und Gemeinden akzeptiert, dass Mädchen Fussball spielen, Zugang zu Bildung erhalten und sogar ihren Lebensunterhalt mit diesem Sport verdienen können. Unser Fokus liegt nun darauf, den Frauenfussball zu professionalisieren, Vereine zu stärken und nachhaltige Investitionen sicherzustellen, damit unsere Spielerinnen ihr volles Potenzial ausschöpfen können.“

Der rumänische Fussballverband (FRF) stellte seine Strategie Anfang Februar bei einer Veranstaltung in Bukarest den wichtigsten Interessengruppen vor. Die Veranstaltung unterstrich die Unterstützung der FIFA und motivierte die Anwesenden – Vereine, Sponsoren, Medienpartner – dazu, in den Frauenfussball zu investieren.

„Der Frauenfussball hat die Phase überwunden, in der er nur durch Energie, Enthusiasmus und punktuelle Initiativen unterstützt werden konnte“, sagte FRF-Präsident Răzvan Burleanu. „Die nächste Stufe bedeutet Professionalisierung, Vorhersehbarkeit in der Umsetzung, gemeinsame Standards, Investitionen in das Produkt, den Inhalt und das Spielerlebnis.“

Ghana

Mit der Einführung regionaler U-15-Ligen in verschiedenen Regionen des westafrikanischen Landes hat eine neue Ära für den Frauenfussball in Ghana begonnen. Das neue Programm, das unter dem Motto „Inspire Greatness“ gestartet wurde und vom Ligaentwicklungsprogramm der FIFA finanziert wird, bietet eine Chance, die Entwicklung der Spielerinnen in einem Land fortzusetzen, das traditionell zu den stärksten im Frauenfussball auf dem Kontinent gehört.

Paraguay

Der paraguayische Fussballverband (APF) setzte seinen Fokus auf die Förderung des Frauenfussballs mit einem U15-Förderturnier für Frauen fort, das Ende Januar mit Unterstützung des FIFA-Programms zur Entwicklung von Frauenfussballligen stattfand. An dem Wettbewerb, der in den MINICARDIF-Einrichtungen der APF stattfand und die Entwicklung des Frauenfußballs in der Ausbildungsphase fördern soll, nahmen 12 Mannschaften und rund 300 Spielerinnen teil.

Im vergangenen Jahr veranstaltete die APF eine Reihe von Kampagnen, die vom Weltfussballverband unterstützt wurden, darunter Kampagnen zum Frauenfussball und eine Veranstaltung zur Weiterbildung von Funktionären.

FIFA-Meisterpokals der Frauen™

Der Februar war ein weiterer Meilenstein für den Frauenfussball, denn die erste Ausgabe des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ wurde super erfolgreich abgeschlossen. Der europäische Meister Arsenal Women FC setzte sich gegen den starken SC Corinthians durch und holte sich in London den Titel, während Gotham FC gegen ASFAR aus Marokko den dritten Platz belegte und damit ein Rekordpreisgeld gewann. Das Turnier startete im Oktober mit den Meistern jeder Konföderation.

Das Turnier lieferte auch starke Vorzeichen für eine lebhafte und gut besuchte FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™. Corinthians besiegte im Halbfinale den NWSL-Meister Gotham und zwang Arsenal im Finale in die Verlängerung, was die Qualität der brasilianischen Mannschaft unterstreicht. Außerhalb des Spielfelds wurde Corinthians von einer großen Gruppe farbenfroher und energiegeladener Fans in London unterstützt. In Brasilien meldete Caze TV über eine Million Zuschauer für das Finale, wobei auch starke Streaming-Zahlen verzeichnet wurden.

Der Erfolg dieses innovativen Turniers – das von FIFA-Präsident Gianni Infantino als Beginn einer neuen Ära für den Frauenfussball gefeiert wurde – ebnet den Weg für die Ausgabe 2027 und schafft Dynamik für die erste FIFA Frauen-Klub-Weltmeisterschaft im Jahr 2028.

FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ Büro in Rio eröffnet

Der vergangene Monat war ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™, denn am 17. Mai wurde das Büro der FIFA in Rio de Janeiro offiziell eröffnet.

Das Herzstück des Turniers außerhalb des Spielfelds beschäftigt derzeit 76 Mitarbeiter, und viele weitere werden noch hinzukommen. Derzeit sind 65 % der Mitarbeiter im Büro in Rio de Janeiro weiblich.

In diesem Monat waren es auch noch 500 Tage bis zum Anpfiff der WM 2027 in Brasilien. Brasilianische Künstlerinnen schufen Kunstwerke für jede der acht Austragungsstädte, wobei sie sich auf die einzigartige Tradition der Brasilianer stützten, die Straßen zu bemalen, um ihre Nationalmannschaften anzufeuern.

Afghan Women United

Das von der FIFA finanzierte Team Afghan Women United hat Mitte Februar mit dem ersten Trainingslager des Jahres in Doncaster, England, einen weiteren Schritt auf seinem Weg gemacht. Das Team wurde im Rahmen der FIFA-Aktionsstrategie für den afghanischen Frauenfussball gegründet und hat im Oktober und November seine ersten Spiele bei der FIFA Unites: Women’s Series 2025™ erfolgreich absolviert.

Nachdem im letzten Jahr der Schwerpunkt auf der Auswahl der Spielerinnen und den Eröffnungsspielen lag, ist es nun das Ziel, den Spielerinnen Zugang zu einem leistungsstarken Umfeld zu bieten, in dem sie sich auf professioneller Ebene profilieren können.