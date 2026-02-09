Kunstwerke brasilianischer Künstlerinnen für jeden Spielort

Episches Fest des Fussballs und der lokalen Kultur

Die Bekanntgabe des Spielplans ist der nächste Meilenstein auf dem Weg zum 2027

Genau 500 Tage vor Beginn der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ spürt man im Gastgeberland bereits die fröhliche und inklusive Atmosphäre, die das Turnier prägen wird. Es ist das erste Mal, dass die Frauen-WM in Südamerika stattfindet.

Ab dem 24. Juni 2027 werden Fans aus der ganzen Welt die 32 Teams bei einem wahrhaft globalen Festival des Frauenfussballs anfeuern.

Der Beginn des 500‑Tage-Countdowns ist ein weiterer Meilenstein im Vorfeld des Wettbewerbs im kommenden Jahr. Im letzten Monat wurden in Rio de Janeiro bereits die Turniermarke sowie das offizielle Emblem, die akustische Identität und der offizielle Slogan („Go Epic™“) vorgestellt. Die visuelle Identität soll die Bedeutung des Frauenfussballs auf der globalen Bühne hervorheben und ist von der brasilianischen Flagge und der Geometrie des Spielfelds inspiriert. Gleichzeitig kombiniert sie auf eindrucksvolle Weise die Buchstaben „W“ (für die englischen Begriffe „Women“ und „World“) und „M“ (für die portugiesischen Begriffe „Mulheres“ und „Mundo“), die jeweils „Frauen” und „Welt” bedeuten.

Präsentation beeindruckender Illustrationen der brasilianischen Spielorte 500 Tage vor Beginn der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ 03:19

Um sich auf das Turnier einzustimmen, wurde die weltberühmte Avenida Atlântica in Rio kürzlich in eine riesige Leinwand verwandelt. Bei einem lebhaften Street-Art-Festival kamen brasilianische Künstlerinnen zusammen, die Illustrationen von den acht Spielorten kreierten und damit die einzigartige Tradition der Brasilianer aufgriffen, mit Strassenmalereien ihre Nationalteams anzufeuern.

Jeder Spielort diente als Inspiration für vier verschiedene Bilder, die jetzt anlässlich des Countdowns von 500 Tagen bis zum Turnierstart vorgestellt wurden. Mit den Kunstwerken soll die Verbindung zwischen Sport und Street-Art betont werden. Zu den Motiven gehören festliche Momente, epische Szenen und Stadtlandschaften, die zeigen, wie einzigartig der Fussball in Brasilien gelebt wird – und zwar nicht nur in den Spielorten, sondern im ganzen Land.

Die Illustrationen stammen von den Künstlerinnen Massuelen Cristina (Belo Horizonte), Izzy Credo (Brasília), Terezadequinta (Fortaleza), Carla Barth (Porto Alegre), Bella Galvão (Recife), Paula Cruz (Rio de Janeiro), Aju Paraguassu (Salvador) und Aline Bispo (São Paulo). Sie sprachen darüber, wie aufgeregt sie waren und was sie vor Ort zu ihren Werken inspirierte, und machten dabei deutlich, wie emotional die Brasilianer mit diesem tollen Sport verbunden sind.

Paraguassu, die sich selbst als „visuelle Botschafterin” bezeichnet und im Nationalpark Chapada Diamantina geboren wurde, genoss es sehr, die Entwürfe für die Stadt Salvador zu erstellen.

„Ich fühle mich, als hätte ich einen herrlichen Treffer in der ausverkauften Arena „Fonte Nova“ erzielt. Es bedeutet mir sehr viel, an diesem grossartigen Projekt beteiligt zu sein, das von so vielen Frauen ins Leben gerufen wurde, und über diesen tollen Sport zu sprechen, der so viel Freude bereitet und die Menschen begeistert“, schwärmte sie.

Bispo, die für die Bilder von São Paulo verantwortlich war, ist eine bekannte vielseitige Künstlerin und selbstständige Kuratorin. Auch sie war total begeistert von der Möglichkeit, an dem Projekt mitzuarbeiten, und freut sich sehr, dass dieses globale Grossereignis in ihrem Heimatland stattfindet.

Für mich persönlich ist das etwas ganz Besonderes und sehr aufregend“, sagte sie und erinnerte sich an ihre Kindheit, in der sie zusammen mit ihrer Familie und Freunden Fussball schaute. Zudem betonte sie, wie wichtig es sei, den Frauenfussball zu unterstützen.

Bispo ging auch auf einige ihrer künstlerischen Entscheidungen ein, darunter auf eine Hommage an die Mosaikböden, die in vielen Häusern von São Paulo zu finden sind. Ausserdem erzählte sie, dass der schöne Sport in der ganzen Stadt präsent sei und dass diese trotz ihres Rufs als trister Ort eigentlich voller Leben sei. „Manchmal hält man São Paulo für eine sehr graue Stadt, aber in Wirklichkeit ist sie lebendiger als man denkt.“ Die in den Häusern der Menschen und mit vielen Erinnerungen verbundenen Mosaikböden habe ich ganz bewusst in meine Arbeit einfliessen lassen ... An fast jeder Wand in São Paulo sieht man Motive, die mit dem Fussball zu tun haben.“

Galvão, eine autodidaktische Malerin aus Recife, liess sich für ihre Arbeit stark vom kulturellen und religiösen Erbe des nordöstlichen Brasiliens inspirieren und freut sich schon riesig auf die Partien in ihrer Heimatstadt. „Für mich ist Fussball ein sehr vielfältiger Sport, was man nicht zuletzt daran sieht, dass die Fans und Teams unterschiedliche Farben tragen. Das passt super zu meinen Werken, die voller Farben, Vielfalt, Musik und Rhythmus sind“, betonte sie.

„Wir treffen uns gerne im Freien, unterstützen unsere Mannschaft, feiern und geniessen das Leben. Recife ist eine sehr herzliche Stadt mit einer lebhaften Strassenkultur.“

Die Fans werden bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ viele schöne Erinnerungen sammeln und spannende Geschichten erleben. Genau dieser Aspekt reizte Cristina, die für die Illustration von Belo Horizonte verantwortlich war.

„Beim Erstellen der Zeichnungen wollte ich unbedingt eine Geschichte erzählen, die von einer Person handelt, die ihren Traum verwirklichen konnte“, verriet sie.„Für mich wird dieses Ereignis ein Meilenstein in der Geschichte des Frauenfussballs in unserer Stadt sein. Es wird dazu beitragen, dass Frauen und Mädchen mehr Aufmerksamkeit bekommen und sie ermutigen, ihren Traum vom Profifussball zu verfolgen.“

Die FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft 2027™ wird ein Wendepunkt für den Frauenfussball sein. Wie FIFA‑Präsident Gianni Infantino bei der Markenpräsentation in Rio de Janeiro im vergangenen Monat bemerkte: „Brasilien lebt und atmet Fussball. Man spürt förmlich die Begeisterung, mit der das Land die Welt begrüssen und dieses historische Ereignis ausrichten will.“

Auch die brasilianische Legende Marta teilte diese Meinung und betonte, Brasilien sei bereit, den Wettbewerb mit „Stolz, Emotionen und Überzeugung“ auszurichten und damit eine neue Generation von Heldinnen zu inspirieren.

Die Feierlichkeiten zum 500-Tage-Countdown beginnen unmittelbar nach der Markenvorstellung und der Eröffnung der Organisationsbüros für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ in Rio. Das für die Organisation des Turniers zuständige Team arbeitet nun an der nächsten Etappe auf dem Weg zum Grossereignis von 2027: der Veröffentlichung des Spielplans mit allen Begegnungen in den acht Spielorten.