Rekordpreisgeld für den Gewinner des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™

USD 2,3 Millionen an den ersten interkontinentalen Frauenklubweltmeister – höchstes individuelles Preisgeld im Frauenklubfussball

USD 1 Million für das zweite Team des Finales vom Sonntag, 1. Februar 2026, im Arsenal-Stadion

Preisstruktur Beleg für das Engagement der FIFA für noch mehr Investitionen und Klasse im Frauenklubfussball weltweit

Die erste Ausgabe des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ setzt im Frauenklubfussball neue Massstäbe, allen voran mit einem Preisgeld in Rekordhöhe, und festigt damit seine herausragende Stellung im internationalen Fussball. Der Klub, der 2026 die neue Trophäe gewinnt, erhält USD 2,3 Millionen, das Team auf Platz zwei USD 1 Million – für den Frauenfussball beispiellose Summen.

Neben dem Preisgeld erhalten die beiden Finalisten sowie die beiden unterlegenen Halbfinalisten ein Startgeld von USD 200 000. Die beiden Teams, die in der ersten und der zweiten Runde ausgeschieden sind, sprich der Auckland United FC (OFC, Neuseeland) und der Wuhan Chegu Jiangda WFC (AFC, VR China), bekommen je USD 100 000.

„Leistungsbezogene Zahlungen von fast vier Millionen US-Dollar für die sechs Teams sind ein klares Bekenntnis zum Frauenklubfussball sowie zu den Spielerinnen, Teams und Wettbewerben, die den Sport noch stärker boomen lassen“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström.

„Die Summe belegt das globale Wachstum des Frauenfussballs sowie den Willen der FIFA, den Frauenklubfussball mit gezielten und sinnvollen Investitionen langfristig zu stärken. Mit weiteren Investitionen wollen wir den Frauenklubfussball auf allen Ebenen fördern und verbessern und so dafür sorgen, dass die Möglichkeiten, die Sichtbarkeit und der Wert mit den herausragenden sportlichen Leistungen Schritt halten.“

Der FIFA-Meisterpokal der Frauen 2026™ ist Teil einer übergeordneten Investitions- und Partnerschaftsstrategie zur weltweiten Stärkung des Frauenklubfussballs. Nach der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ wurden über das FIFA-Programm zur Beteiligung von Klubs USD 11,3 Millionen an 1041 Klubs auf der ganzen Welt gezahlt.

Mit Strukturreformen und der Einführung neuer Elite-Klubwettbewerbe, wie des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ sowie ab 2028 der FIFA Frauen-Klub-Weltmeisterschaft™, wurde zudem der internationale Frauenfussballkalender gestärkt. Mit bahnbrechenden Massnahmen, z. B. Ausbildungsentschädigung, Solidaritätsmechanismus für Klubs und Mindeststandards, wird die neue Frauen-Klub-WM das Niveau im globalen Klubfussball weiter steigern und so den Frauenklubfussball langfristig auf eine tragfähige Basis stellen.

Über das Turnier

Beim FIFA-Meisterpokal der Frauen™ spielen die sechs kontinentalen Klubmeister des jeweiligen Jahres um den Titel des interkontinentalen Frauenklubmeisters. Die Finalrunde des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™ geht am Mittwoch, 28. Januar 2026, und Sonntag, 1. Februar, in London über die Bühne.

Die beiden Halbfinalspiele werden am Mittwoch, 28. Januar 2026, im Brentford-Stadion ausgetragen. Die Fans können sich auf zwei hochkarätige Duelle freuen. Im ersten Halbfinale um 13:30 Uhr trifft Concacaf-Meister Gotham FC (USA) auf den SC Corinthians (Brasilien), Titelhalter der CONMEBOL Libertadores Femenina. Um 19 Uhr folgt die Begegnung zwischen dem Arsenal Women FC (England), Gewinner der UEFA Women’s Champions League, und ASFAR (Marokko), Sieger der CAF Women’s Champions League 2025.

Am Sonntag, 1. Februar, wird im Arsenal-Stadion der erste Interkontinentalmeister im Frauenklubfussball gekürt. Nach dem Spiel um Platz drei um 15:45 Uhr erlebt die Premiere des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ mit dem Finale um 19 Uhr ihren Höhepunkt.