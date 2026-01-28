Büro für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ in Rio de Janeiro eröffnet

Neues FIFA-Büro in Brasilien einen Tag nach der Eröffnungsfeier des Turniers offiziell eröffnet

FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis weihte die Einrichtung in Begleitung von Vertretern der lokalen Regierung und Fussballfunktionären ein

Bislang wurden insgesamt 76 Mitarbeiter eingestellt – 65 % davon sind Frauen

Einen Tag nach der spektakulären Enthüllung des offiziellen Markenauftritts der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ am berühmten Copacabana-Strand in Brasilien wurde mit der offiziellen Eröffnung des FIFA-Büros in Rio de Janeiro ein weiterer Meilenstein in der Organisation der 10. Ausgabe des Turniers gesetzt.

Am Montag, dem 26. Januar, wandte sich Jill Ellis, FIFA-Fussballdirektorin, die als Trainerin zwei FIFA Frauen-Weltmeisterschaften™ gewann, an die bisher 76 eingestellten Mitarbeiter, zu denen noch Hunderte weitere hinzukommen werden. Derzeit sind 65 % der FIFA27-Mitarbeiter weiblich. „Heute ist ein großer Tag. Die lang erwartete offizielle Eröffnung unserer Büros, unseres Zuhauses für die nächsten 514 Tage“, sagte Ellis. „Ich hoffe, Sie alle freuen sich darauf! Ein Zuhause, um Erinnerungen zu schaffen, zu lachen, zu feiern – und manchmal auch gemeinsam ein paar Tränen zu vergießen. Aber das ist in Ordnung, denn Fussball weckt Emotionen, und ich weiß, wie wichtig das für Sie alle hier ist.“

Unter den Gästen der feierlichen Eröffnung befanden sich Würdenträger, Beamte und Vertreter der Stadt Rio de Janeiro, der Landesregierung, des Landesfussballverbands und mehrerer lokaler Vereine.

In den nächsten 17 Monaten wird das Büro in Rio zum Zentrum der Aktivitäten rund um die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft. Das Turnier 2027 ist das erste Mal, dass die weltweit größte Sportveranstaltung für Frauen in Südamerika stattfindet, wo der Frauenfussball in den letzten Jahren einen enormen Popularitätsschub erlebt hat. Die 32 teilnehmenden Mannschaften werden 64 spannende Spiele in acht großartigen Stadien austragen, die alle bereits bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2014 in Brasilien zum Einsatz kamen.

„Jetzt blicken wir in die Zukunft, um Geschichte zu schreiben. Ganz gleich, wo wir ansässig sind: in Zürich, Paris, Miami oder Rio – wir sind eine Familie, ein Team. Und die gemeinsame Mission unseres Teams ist klar: das größte Sportereignis für Frauen in der Geschichte zu veranstalten“, fügte Ellis hinzu. „Ich hatte das Glück, bei zwei (FIFA Frauen-)Weltmeisterschaften™ als Trainerin dabei zu sein, und ich kann Ihnen sagen, dass Erfolg kein Zufall ist. Er basiert auf Vertrauen, Respekt, Vorbereitung, harter Arbeit und der gemeinsamen Überzeugung, dass jeder Einzelne zählt. So werden wir der Welt ein Ereignis bieten, wie wir es noch nie gesehen haben. Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ wird den Standard des Spiels neu definieren: unübertroffene Präzision, unvergleichliche Athletik und hart umkämpfte Wettkämpfe.“