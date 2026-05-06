Förderung des Frauenfussballs (April 2026)

Die FIFA bietet 13 Förderprogramme für den Frauenfussball für ihre Mitgliedsverbände an

Aktivitäten im Rahmen verschiedener FIFA-Förderprogramme und auf mehreren Kontinenten

Meilensteine auf dem Weg zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ und für die Teilnehmerinnen der FIFA Series 2026™

Die FIFA arbeitet weltweit intensiv daran, das Ziel von 60 Millionen Spielerinnen bis 2027 zu erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel wird durch 13 Förderprogramme untermauert, wobei alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände (MAs) berechtigt sind, Unterstützung beim Weltfussballverband zu beantragen. Im Jahr 2025 hat die FIFA ihre FIFA-Programme zur Frauenförderung bis 2027 erneuert und erweitert, um dem Frauenfussball einen weiteren Schub zu geben. Weitere Informationen finden Sie hier.

Inside FIFA beleuchtet nur einige der bedeutenden Aktivitäten der letzten Zeit, die den Fussabdruck des Frauenfussballs weltweit weiter ausbauen.

Burundi

Im Anschluss an den Workshop zum Kapazitätsaufbau für Funktionäre im vergangenen Jahr richtete der burundische Fussballverband (FFB) sein Augenmerk auf die Förderung einer neuen Generation von Trainerinnen. Teil des Liga-Entwicklungsprogramms der FIFA ist es, die Zahl der Trainerinnen im ganzen Land von der Basis bis zur Seniorenebene zu erhöhen. Im Technischen Zentrum des FFB in Bujumbura nahmen die Kandidatinnen an einem umfangreichen fünftägigen Programm teil, das theoretische und praktische Einheiten unter der Leitung lokaler Ausbilder umfasste.

Ruanda

Der ruandische Fussballverband (FERWAFA) hat mit dem Start der erweiterten FERWAFA U-17-Liga erneut sein anhaltendes Engagement für die Förderung des Frauenfussballs unterstrichen. Nach der Einführung mehrerer von der FIFA unterstützter Programme im vergangenen Jahr – sowie der U-13- und U-15-Frauenfussballkampagne im letzten Monat – ist die nationale U-17-Liga ein Vorzeigewettbewerb zur Nachwuchsförderung im Rahmen des Liga-Entwicklungsprogramms des Weltfussballverbandes.

Sie soll das Ökosystem des Frauenfussballs in Ruanda stärken und bietet eine strukturierte, wettbewerbsorientierte und qualitativ hochwertige nationale Plattform für Elite-Spielerinnen. Insgesamt werden 25 Mannschaften aus dem gesamten ostafrikanischen Land antreten, an denen rund 500 Mädchen teilnehmen.

Seychellen

Der Fussballverband der Seychellen (SFF) hat mit der Vorstellung seiner dreijährigen Strategie für den Frauenfussball einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Strategie enthält einen klaren Fahrplan für die Entwicklung des Frauenfussballs in dem im Indischen Ozean gelegenen Inselstaat. Die Auftaktveranstaltung brachte wichtige Akteure aus der gesamten nationalen Sportlandschaft zusammen und unterstrich die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen, um die Chancen für Mädchen und Frauen im Fussball zu verbessern. „Die Einführung der Strategie ist ein bedeutender Schritt nach vorne für den Frauenfussball auf den Seychellen und bekräftigt die Vision des Verbandes, die Beteiligung weiter auszubauen und die Strukturen zu stärken, die den Sport unterstützen“, sagte Chris Yip-Au, Leiterin des Frauenfussballs beim SFF.

Zeitgleich mit dem Start begann die zweite Saison der Seychellen-Frauenliga, die im Rahmen des Liga-Entwicklungsprogramms der FIFA gefördert wird. Der diesjährige sechsmonatige Wettbewerb, an dem acht Mannschaften von der Hauptinsel Mahé teilnehmen, soll die weitere Entwicklung der technischen Fähigkeiten, die Wettbewerbsfähigkeit der Spielpaarungen und das anhaltende Wachstum des Frauenfussballs verdeutlichen.

Bangladesch

Der bangladeschische Fussballverband (BFF) möchte auf den jüngsten bedeutenden Fortschritten des Landes im Frauenfussball aufbauen. Kurz nachdem die Nationalmannschaft ihr Debüt bei der jüngsten AFC-Frauen-Asienmeisterschaft gegeben hatte, veranstaltete der BFF mit finanzieller Unterstützung von League Development einen zweitägigen Workshop in seinem Hauptquartier in Dhaka.

An dem Workshop nahmen Trainer und Schiedsrichter aus der nationalen Liga teil. Er wurde organisiert, um die Liga zu evaluieren und den Frauenfussball in dem südasiatischen Land weiterzuentwickeln.

Bhutan

Der bhutanische Fussballverband (BFF) setzte die Umsetzung seiner Frauenfussballkampagne fort; die jüngste Veranstaltung fand in Tashiyangtse statt. Die Kampagne richtet sich an Mädchen im Alter von 6 bis 16 Jahren und zielt darauf ab, die Beteiligung an der Basis und die Inklusion zu fördern. Sie spielt eine entscheidende Rolle dabei, den Zugang zum Fussball in abgelegenen Gebieten des Himalaya-Königreichs zu erweitern.

Brunei Darussalam

Im vergangenen Monat standen Schiedsrichterinnen und Trainerinnen im Mittelpunkt, als der Fussballverband von Brunei Darussalam (FABD) zwei von der FIFA unterstützte Veranstaltungen ausrichtete. Der Grundkurs für Schiedsrichterinnen der Klasse 3 stellt eine wegweisende Initiative des FABD dar, da es sich um das erste Schiedsrichterprogramm handelt, das ausschließlich für Frauen in Brunei Darussalam bestimmt ist. Der viertägige Kurs fand im Hauptquartier des FABD statt und vermittelte den Teilnehmerinnen ein umfassendes Verständnis der Spielregeln, des Spielmanagements und der technischen Positionierung. Langfristiges Ziel ist es, eine Gruppe spezialisierter Schiedsrichterinnen aufzubauen, die internationalen Standards entsprechen.

Das FABD House war zudem Schauplatz eines umfassenden, fünftägigen, von der FIFA unterstützten Trainerkurses, der als Motor für einen Wandel im Breitensport- und Jugendbereich des Landes dienen soll. Dieser Zustrom qualifizierter weiblicher Führungskräfte schafft eine professionelle Mentorenbrücke für Nachwuchstalente im ganzen Land auf der Basisebene.

Kenia

Der kenianische Fussballverband (FKF) veranstaltete einen Workshop für Interessengruppen mit dem Ziel, eine neue Strategie für den Frauen- und Mädchenfussball in Kenia zu entwickeln. Vertreter von Vereinen und Ligen aus allen Regionen Kenias sowie weitere Interessengruppen wurden nach Nairobi eingeladen; insgesamt nahmen über 80 Personen teil, darunter auch die FIFA-Expertin Sue Ronan. Dennis Gicheru, amtierender Generalsekretär des FKF, sagte: „In den letzten Jahren hat der Frauenfussball in Kenia einen stetigen Aufschwung erlebt, insbesondere bei Qualifikationsspielen sowie bei zonalen, regionalen und internationalen Wettbewerben. Dieser stetige Aufschwung kann nur durch eine robustere Strategie für den Frauenfussball verstärkt werden, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, der unter anderem die Talentsuche, das Training, starke lokale Ligen, die Kommerzialisierung sowie Governance und Verwaltung umfasst.“

San Marino

Mit der Gründung der ersten Frauen-Nationalmannschaft überhaupt wurde in San Marino Geschichte geschrieben. Die Gründung der Mannschaft krönt das langjährige Engagement des San-Marinischen Fussballverbands auf allen Ebenen des Frauenfussballs. Die Mannschaft wurde im San Marino Stadium vorgestellt und absolvierte unter der Leitung der ehemaligen italienischen Nationalspielerin Giulia Domenichetti ihre erste Trainingseinheit. Der Binnen-Kleinststaat nimmt bereits an der Qualifikation zur UEFA-U19-Frauen-Europameisterschaft teil.

FIFA-Programm „Frauen in Führungspositionen im Fussball“

Die jüngste Ausgabe des FIFA-Programms „Frauen in Führungspositionen im Fussball“ erreichte diese Woche einen weiteren Meilenstein, als sich fast 50 Teilnehmerinnen zu vier produktiven Tagen in Paris versammelten. In dieser Woche schloss ein Jahrgang das Programm ab, während eine neue Gruppe in das Programm aufgenommen wurde.

Dieses Programm soll dazu beitragen, den Frauenanteil in den Entscheidungsgremien des Fussballs auf allen Ebenen des Sports zu erhöhen. Der Erfolg des Programms wurde durch die Ernennung der Absolventin und ehemaligen brasilianischen Nationalmannschaftskapitänin Aline Pellegrino zur Exekutivdirektorin für Nachwirkungen und Stakeholder-Angelegenheiten der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ unterstrichen.

FIFA Player Impact Programme

Die erste Auflage des FIFA Player Impact Programme wird weltweit weiter ausgerollt. Das Programm bietet hochkarätigen Spielern eine Plattform, um ein maßgeschneidertes Programm mit sozialer Wirkung zu leiten. Zu den jüngsten Initiativen gehört das „Yilkari“-Programm von Lydia Williams. Die ehemalige australische Torhüterin kehrte in die abgelegene Region zurück, in der sie aufgewachsen ist, um das Programm zu starten, das sich auf inklusive und kulturell sichere Wege für Frauen und Mädchen der First Nations konzentriert.

FIFA Series

Die erste Ausgabe der FIFA-Serie, an der internationale Frauenmannschaften teilnahmen, fand im April in vier Ländern auf drei Kontinenten statt. Da das Turnier in erster Linie konzipiert wurde, um aufstrebenden Fussballnationen die Möglichkeit zu geben, sich mit Mannschaften aus anderen Konföderationen zu messen, nahmen mehrere der teilnehmenden Nationen zum ersten Mal an einer FIFA-Veranstaltung teil. Thailand gewann auf heimischem Boden, ebenso wie die Elfenbeinküste und Brasilien, während Australien sich knapp gegen Gastgeber Kenia durchsetzte.

Qualifikation zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™

Das Teilnehmerfeld für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ nimmt langsam Gestalt an, wobei sich Neuseeland, Mitausrichter der Weltmeisterschaft 2023, als jüngste Nation qualifiziert hat. Die Neuseeländerinnen mussten hart um die Qualifikation kämpfen und setzten sich im entscheidenden Spiel der OFC-Qualifikation dank eines einzigen Treffers von Katie Kitching knapp gegen das gut vorbereitete Papua-Neuguinea durch.

Während die AFC-Qualifikation im März zu Ende ging, ging der Weg nach Brasilien im April in den meisten Teilen der Welt zügig weiter. Die UEFA startete ihre Qualifikationsrunde, während die CONCACAF-Frauenmeisterschaft abgeschlossen wurde – mit dem erstmaligen Einzug El Salvadors als Höhepunkt. Die CONMEBOL nähert sich nun den letzten Spielen, wobei Argentinien und Kolumbien derzeit die besten Chancen haben, sich neben Gastgeber Brasilien für die erste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Südamerika zu qualifizieren.

Broschüre „Team Base Camp“ zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™