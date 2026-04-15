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Dienstag 14 April 2026, 13:00
Organisation

Broschüre der Teamquartiere für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

  • Erste Version der Broschüre für FIFA-Mitgliedsverbände mit 38 Trainingsanlagen samt Hotels

  • 52 Städte besucht, um den teilnehmenden Teams die besten Optionen anzubieten

  • Zwölf der angebotenen Anlagen bereits bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ genutzt

Den 32 Nationalteams, die sich für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ qualifizieren, steht ein grosses Angebot an erstklassigen Trainingsanlagen und Hotels zur Verfügung. Nach einem eingehenden Auswahlverfahren wurde die erste Version der Broschüre der Teamquartiere für das Turnier veröffentlicht.

Die FIFA hat dazu ein eingehendes und strenges Inspektionsverfahren in ganz Brasilien durchgeführt und damit einmal mehr ihren Willen unterstrichen, im nächsten Jahr die bislang beste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ zu veranstalten. Von November 2024 bis März 2025 fanden insgesamt fünf Inspektionsrunden statt. Bei der letzten Runde wurden 42 Spielfelder in neun Städten begutachtet und dahingehend überprüft, ob sie die für das Turnier verlangten hohen Standards erfüllen.

Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) - Team Base Camp Brochure for FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™ released

„Dies ist ein bedeutender Moment. Wir freuen uns sehr, den bereits qualifizierten Teams und jenen, die noch um die Qualifikation kämpfen, diese Broschüre zu präsentieren. Sie ist das Ergebnis hervorragender Teamarbeit und Ausdruck einer sorgfältigen Prüfung der besten Anlagen, die verfügbar sind“, erklärte Rhiannon Martin, Leiterin der für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ zuständigen Abteilung.

„Wir wollen den Teams, die sich ihr Ticket für Brasilien sichern, erstklassige Trainingsanlagen und die Infrastruktur zur Verfügung stellen, die die Spielerinnen benötigen, um auf der internationalen Bühne zu glänzen.“

CT Datanhä - Team Base Camp Brochure for FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™ released

In den letzten rund eineinhalb Jahren haben die technischen FIFA-Experten 52 Städte in 19 brasilianischen Bundesstaaten besucht und insgesamt 261 Standorte begutachtet. São Paulo hat die grösste Auswahl geboten. Insgesamt wurden dort 45 Standorte in 17 Städten besichtigt. Mit dem Auswahlverfahren sollen im ganzen Land vom Norden bis in den Süden optimale Trainings- und Unterbringungsoptionen zur Verfügung stehen, damit das Turnier wirklich ganz Brasilien gehört.

Estádio Couto Pereira - Team Base Camp Brochure for FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™ released

Nach den Besuchen hat das FIFA-Team 38 Paare mit Trainingsanlagen und Hotels zusammengestellt. Diese bilden nun die erste Version der Broschüre der Teamquartiere. Die Anlagen werden den Nationalteams für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ angeboten. Nach der Veröffentlichung der Broschüre können die betreffenden FIFA-Mitgliedsverbände ihre Planung für das mit Spannung erwartete Turnier vorantreiben. Zu einem späteren Zeitpunkt wird eine zweite Version mit weiteren Optionen veröffentlicht. Nach der Endrundenauslosung und der Veröffentlichung des definitiven Spielplans können die qualifizierten Teams ihre Optionen für das Teamquartier auswählen.

Estádio Dr. Novelli Júnior - Team Base Camp Brochure for FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™ released

Das Vermächtnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014™ spielt eine zentrale Rolle in der Strategie für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™. Zwölf Trainingsanlagen in der Broschüre für die Frauen-WM im nächsten Jahr wurden bereits als Teamquartiere bei der Männer-WM vor zwölf Jahren genutzt.

Estádio Kleber Andrade - Team Base Camp Brochure for FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™ released

„Dank den Investitionen in die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014 verfügt Brasilien über einen grossen Bestand an nachhaltigen und hochwertigen Einrichtungen. Von dieser Fussballinfrastruktur profitiert nicht nur das Gastgeberland, sondern der gesamte Sport. Wir freuen uns sehr, für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027 auf diese Anlagen zurückzugreifen“, sagte Rhiannon Martin.

Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel (Cotia) - Team Base Camp Brochure for FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™ released
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JANUARY 26: FIFA Women's world Cup trophy during the opening of the FIFA office on January 26, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
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