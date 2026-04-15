Broschüre der Teamquartiere für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Erste Version der Broschüre für FIFA-Mitgliedsverbände mit 38 Trainingsanlagen samt Hotels

52 Städte besucht, um den teilnehmenden Teams die besten Optionen anzubieten

Zwölf der angebotenen Anlagen bereits bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ genutzt

Den 32 Nationalteams, die sich für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ qualifizieren, steht ein grosses Angebot an erstklassigen Trainingsanlagen und Hotels zur Verfügung. Nach einem eingehenden Auswahlverfahren wurde die erste Version der Broschüre der Teamquartiere für das Turnier veröffentlicht.

Die FIFA hat dazu ein eingehendes und strenges Inspektionsverfahren in ganz Brasilien durchgeführt und damit einmal mehr ihren Willen unterstrichen, im nächsten Jahr die bislang beste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ zu veranstalten. Von November 2024 bis März 2025 fanden insgesamt fünf Inspektionsrunden statt. Bei der letzten Runde wurden 42 Spielfelder in neun Städten begutachtet und dahingehend überprüft, ob sie die für das Turnier verlangten hohen Standards erfüllen.

„Dies ist ein bedeutender Moment. Wir freuen uns sehr, den bereits qualifizierten Teams und jenen, die noch um die Qualifikation kämpfen, diese Broschüre zu präsentieren. Sie ist das Ergebnis hervorragender Teamarbeit und Ausdruck einer sorgfältigen Prüfung der besten Anlagen, die verfügbar sind“, erklärte Rhiannon Martin, Leiterin der für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ zuständigen Abteilung.

„Wir wollen den Teams, die sich ihr Ticket für Brasilien sichern, erstklassige Trainingsanlagen und die Infrastruktur zur Verfügung stellen, die die Spielerinnen benötigen, um auf der internationalen Bühne zu glänzen.“

In den letzten rund eineinhalb Jahren haben die technischen FIFA-Experten 52 Städte in 19 brasilianischen Bundesstaaten besucht und insgesamt 261 Standorte begutachtet. São Paulo hat die grösste Auswahl geboten. Insgesamt wurden dort 45 Standorte in 17 Städten besichtigt. Mit dem Auswahlverfahren sollen im ganzen Land vom Norden bis in den Süden optimale Trainings- und Unterbringungsoptionen zur Verfügung stehen, damit das Turnier wirklich ganz Brasilien gehört.

Nach den Besuchen hat das FIFA-Team 38 Paare mit Trainingsanlagen und Hotels zusammengestellt. Diese bilden nun die erste Version der Broschüre der Teamquartiere. Die Anlagen werden den Nationalteams für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ angeboten. Nach der Veröffentlichung der Broschüre können die betreffenden FIFA-Mitgliedsverbände ihre Planung für das mit Spannung erwartete Turnier vorantreiben. Zu einem späteren Zeitpunkt wird eine zweite Version mit weiteren Optionen veröffentlicht. Nach der Endrundenauslosung und der Veröffentlichung des definitiven Spielplans können die qualifizierten Teams ihre Optionen für das Teamquartier auswählen.

Das Vermächtnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014™ spielt eine zentrale Rolle in der Strategie für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™. Zwölf Trainingsanlagen in der Broschüre für die Frauen-WM im nächsten Jahr wurden bereits als Teamquartiere bei der Männer-WM vor zwölf Jahren genutzt.