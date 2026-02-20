Papua-Neuguineas "Bilums" streben mit Unterstützung von FIFA Forward neue Ziele an

Papua-Neuguinea nutzt FIFA-Forward-Gelder zur Vorbereitung auf die Qualifikation zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™

Die Vorbereitungen der Nationalmannschaft stellen den Fussballverband des Landes vor logistische Herausforderungen

Die neu benannten “Bilums” aus Papua-Neuguinea haben die Pazifikspiele bereits sechs Mal gewonnen

Die Frauen-Nationalmannschaft Papua-Neuguineas ist seit Langem die unangefochtene Königin des Pazifiks. Nun hat sie sich jedoch zum Ziel gesetzt, die ozeanische Krone zu erobern und sich damit für die Endrunde der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ zu qualifizieren.

Papua-Neuguinea wird zusammen mit sieben anderen Nationen der Ozeanischen Fussballkonföderation (OFC) an der zweiten Runde der regionalen Qualifikation für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ teilnehmen, die später in diesem Monat ausgetragen wird.

Die Finanzierung durch das FIFA-Forward-Programm hat die laufenden Vorbereitungen der Mannschaft unterstützt. Ein Höhepunkt war dabei ein umfangreiches, fünfwöchiges Programm an der Akademie des Fussballverbands von Papua-Neuguinea (PNGFA) in Lae, der zweitgrößten Stadt des Landes. Die Forward-Mittel beliefen sich auf insgesamt rund 225.000 US-Dollar.

Papua-Neuguinea hat alle sechs Ausgaben des Frauenfussballturniers bei den Pazifik-Spielen gewonnen und 2022 zudem den OFC Women's Nations Cup.

Um sich für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien zu qualifizieren, muss Papua-Neuguinea entweder den ersten Platz in Ozeanien belegen oder sich über die interkonföderalen Play-offs qualifizieren, in denen zehn Nationen aus aller Welt um drei Plätze kämpfen. PNG nahm 2023 an den globalen Play-offs teil und verlor mit 2:0 gegen Panama, das bei der Ausgabe 2023 in Australien und Neuseeland beeindruckte.

„Es wäre für uns ein Traum, wenn sich die Frauennationalmannschaft von Papua-Neuguinea für die Weltmeisterschaft qualifizieren würde. Das würde uns sehr viel bedeuten, da wir in der OFC durchweg gute Leistungen gezeigt haben”, sagte PNG-Trainer Eric Komeng.

Die Qualifikationsspiele finden zehn Jahre nach der ersten Ausrichtung eines globalen Turniers in Papua-Neuguinea statt: der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™. Viele der Schlüsselspielerinnen aus diesem Kader bilden heute das Rückgrat der aktuellen Frauennationalmannschaft, darunter die derzeitige Kapitänin Ramona Padio und Yvonne Gabong, das „Gesicht der Nation“ von 2016.

Das bergige Gelände und die überwiegend ländliche Bevölkerung stellen den PNGFA vor große Herausforderungen bei der Identifizierung und Förderung von Spitzenspielerinnen. Die erst kürzlich fertiggestellte Straßenverbindung zwischen Lae und der Hauptstadt Port Moresby verdeutlicht die Unwegsamkeit des Hochlands von Papua-Neuguinea.

Mitte Januar versammelte sich in Lae ein vorläufiger Kader von 40 Spielerinnen. Die Frauennationalmannschaft, die in Anlehnung an eine traditionelle, handgewebte Korbtasche, die für Stärke und Verbundenheit steht, den Namen „Bilums“ trägt, wird in der letzten Februarwoche zu den Qualifikationsspielen nach Fidschi aufbrechen.

In den Spielen im Februar und März trifft PNG auf drei melanesische Nachbarländer: Fidschi, Neukaledonien und Vanuatu.

In der anderen Gruppe spielen Neuseeland, Samoa, die Salomonen und Amerikanisch-Samoa. Letztere haben sich in der ersten Runde auf dem Field der Cook Islands Football Association Academy qualifiziert, einem Stadion, das kürzlich mit Mitteln der FIFA modernisiert wurde und nun über verbesserte Sicherheitsvorkehrungen, Einrichtungen, ein neues Dach sowie Übertragungs- und Betriebsanlagen verfügt.

Die beiden besten Teams jeder Gruppe treffen dann im April in Neuseeland aufeinander, um zu entscheiden, wer Ozeanien bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Brasilien vertreten wird.

„Das Engagement der FIFA für den Frauenfussball hat unseren Spielerinnen die Ressourcen, das Selbstvertrauen und die weltweite Aufmerksamkeit verschafft, die sie benötigen, um auf höchstem Niveau mithalten zu können. Diese Unterstützung stärkt nicht nur die Vorbereitungen unserer Mannschaft, sondern inspiriert auch junge Frauen in ganz Papua-Neuguinea, ihre Träume durch Fussball zu verwirklichen“, sagte PNGFA-Generalsekretär Ahmjad Tekwie.

„Wir schätzen die Partnerschaft mit der FIFA sehr und freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen und das Talent, die Widerstandsfähigkeit und den Kampfgeist unserer Nation auf der Weltbühne zu präsentieren.