Aufholjagden, Jubiläumstreffer und ein Rekordpolster stehen im Mittelpunkt des Statistik-Rückblicks von FIFA.com. Zudem gab es im Westen der USA und Deutschlands bemerkenswerte Treffer.

100

Premier-League-Tore hat Sergio Agüero am gestrigen Dienstag erreicht, und zwar als zweitschnellster Spieler aller Zeiten. Am vergangenen Samstag hatte der 27-jährige Argentinier im Auswärtsspiel beim FC Chelsea alle drei Tore zum 3:0-Sieg erzielt und damit als erst dritter Spieler in der Geschichte der Liga einen Hattrick auf fremdem Platz gefeiert. Dies war zuvor einzig Nwankwo Kanu und Robin van Persie (beide FC Arsenal) gelungen. Gestern brachte Agüero die Citizens dann im Nachholspiel bei Newcastle United per Kopfball in Führung und erzielte damit in seinem 147. Einsatz in der Premier League sein 100. Tor. Die Magpies konnten noch zum 1:1-Endstand ausgleichen und beendeten damit eine Serie von zwölf Niederlagen in Folge gegen Manchester City in der höchsten englischen Spielklasse. Alan Shearer hatte die Marke von 100 Toren am schnellsten erreicht, nämlich schon nach 124 Spielen. Hinter Agüero folgen Thierry Henry (160 Spiele), Ian Wright (173) und Robbie Fowler (175).

28

Punkte Vorsprung hatte Olympiakos Piräus am Saisonende in Griechenland vor AEK Athen. Dies war der bei weitem größte Abstand zwischen Meister und Vizemeister in der Geschichte der griechischen Liga. Den bisherigen Rekord von 17 Punkten Vorsprung hatte das Team aus Piräus in der Saison 2013/14 selbst aufgestellt. Nach dem 5:0-Sieg am letzten Spieltag gegen Kalloni hat das Team von Trainer Marco Silva 85 von 90 möglichen Punkten auf dem Konto. So wenig Punkte hatte nie zuvor eine Mannschaft in der höchsten griechischen Spielklasse abgegeben. Olympiakos baute damit zudem seine Erfolgsserie auf nie dagewesene 25 Heimsiege in Folge aus. Es ist der sechste Meistertitel in Serie für das Team aus der Hafenstadt und der 43. insgesamt. Die einzigen europäischen Klubs, die noch mehr Meistertitel vorweisen können, sind die Glasgow Rangers (54), der FC Linfield (51) und Celtic Glasgow (46). Auf Platz fünf in dieser Liste folgt Benfica Lissabon mit 34 Meistertiteln. Der offensive Mittelfeldspieler Kostas Fortounis, der vor seinem Wechsel zu Olympiakos im Jahr 2014 in 103 Ligaspielen lediglich drei Tore erzielt hatte, schloss die Saison als bester Torjäger (18 Treffer) und bester Vorlagengeber (12 Torvorlagen) ab.

18

Spiele war Borussia Dortmund seit Beginn des Jahres 2016 unbesiegt geblieben und am vergangenen Donnerstag fehlten im UEFA Europa-League-Spiel beim FC Liverpool nur wenige Augenblicke, um diese Serie noch weiter auszubauen. Nach 65. Minuten hatten die Schützlinge von Thomas Tuchel noch mit 3:1 geführt und Liverpool brauchte aufgrund der Auswärtstorregel noch drei Treffer, um den Einzug ins Halbfinale des Wettbewerbs zu schaffen. Genau das gelang Jürgen Klopps Team, das in der ersten Halbzeit nicht ein einiges Mal aufs gegnerische Tor geschossen hatte. Damit ist Liverpool nun in europäischen Wettbewerben seit 16 Heimspielen gegen deutsche Gegner ungeschlagen geblieben.

17

Jahre und 212 Tage war Christian Pulisic alt, als er am Sonntag als jüngster Ausländer und viertjüngster Spieler aller Zeiten sein erstes Tor in der deutschen Bundesliga erzielte. Der in Hershey (Pennsylvania) geborene Spieler, der kürzlich Jonathan Spector als jüngster U.S.-Amerikaner in einem FIFA WM-Qualifikationsspiel ablöste, brachte Borussia Dortmund beim 3:0-Sieg gegen den Hamburger SV in Führung und reihte sich damit in der Liste der jüngsten Torschützen hinter Nuri Sahin, Julian Draxler und Timo Werner ein. Kurioserweise spielten acht der zehn jüngsten Torschützen für die beiden Revier-Erzrivalen: Sahin, Pulisic, Lars Ricken, Ibrahim Tanko und Marc-Andre Kruska für Dortmund und Draxler, Rüdiger Abramczik und Wolfram Wuttke für den FC Schalke 04.

9

Minuten benötigte William Mendieta lediglich für seinen Hattrick, mit dem er zur erfolgreichen Aufholjagd von Olimpia beitrug. Nach einer Stunde hatte Deportivo Capiata noch mit 3:0 geführt. Dann sorgte der 27-jährige offensive Mittelfeldakteur mit drei Treffern in kurzer Folge für den Ausgleich, bevor Fredy Bareiro und Ariel Nunez das Blatt endgültig zugunsten der Gäste wendeten. Nach dem eher durchwachsenen Start in die paraguayische Apertura-Meisterschaftsrunde hat Olimpia nun sieben Siege in Folge eingefahren und in den letzten vier davon im Schnitt 5,25 Tore erzielt. Capiata seinerseits hat zwar in den letzten elf Auswärtsspielen sieben Siege und vier Unentschieden geholt, andererseits aber von seinen letzen sieben Heimspielen kein einziges gewonnen.

In Kürze

114 Tore in der MLS hat Chris Wondolowski von den San José Earthquakes jetzt auf dem Konto. Mit einem verwandelten Elfmeter in der Schlussphase der Partie gegen die Portland Timbers (1:3) zog er mit Ante Razov gleich und liegt nun hinter Landon Donovan (144), Jeff Cunningham (134) und Jaime Moreno (133) auf Platz vier der Liste der erfolgreichsten Torjäger in der Geschichte der Liga.

39 Jahre nachdem Dieter Müller bis zum 30. Spieltag der Bundesliga 27 Tore erzielt hatte, erreichte Robert Lewandowski mit seinem Doppelschlag beim 3:0-Sieg des FC Bayern München gegen Schalke 04 die gleiche Zwischenbilanz.

16 der bisherigen 31 Spiele von Vitesse Arnheim in der niederländischen Eredivisie blieben in der ersten Halbzeit torlos. In der zweiten Halbzeit dieser 16 Partien fielen dann allerdings insgesamt 28 Tore.

15 Spiele in Folge in der UEFA Youth League hat der FC Chelsea jetzt ohne Niederlage absolviert. Mit dem 2:1-Sieg im Finale am Montag verteidigten die Londoner ihren Titel erfolgreich.