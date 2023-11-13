المرشد والمتدربة يشيدان ببرنامج FIFA للمنح الدراسية لتعليم المدربين

فيكتوريا بوردمان هي إحدى المستفيدات من منحة FIFA لتعليم المدربين

تسلط بوردمان ومعلمها جوناس يورياس الضوء على علاقة العمل التي أقاماها

"لقد ساعدني البرنامج في سعيي لأن أكون أفضل نسخة مني"

"إنه أمر ضخم، إنه ضخم حقًا. لا توجد برامج كافية لمساعدة أو دعم المدربات. لا توجد موارد كافية لدعم التطوير الشخصي. من الصعب الوصول إلى المناصب العليا في كرة القدم. لا يمكن للمرأة أن تكون جيدة فحسب، بل يجب أن تكون استثنائية". "لهذا السبب فإن برنامجًا كهذا، الذي يجمع ويدعم المدربات، ويخلق شبكة من العلاقات، له أهمية خاصة". ولا لبس في فيكتوريا بوردمان بشأن أهمية قيام FIFA بإيجاد مثل هذه الفرص من خلال منحة FIFA لتعليم المدربين، وهي واحدة من برامج FIFA الثمانية لتنمية المرأة. لكي تكون مؤهلاً للحصول على منحة تعليم المدرب، يجب على المتقدمين، من بين معايير أخرى، أن يحملوا رخصة C أو أعلى وأن يقوموا بتدريب فريق بشكل فعال في المنافسة. الأهداف الأساسية في هذه الأثناء هي:

زيادة عدد المدربات المؤهلات العاملات في اللعبة. إنشاء مسارات أسهل للاعبات كرة القدم النسائية للحصول على المؤهلات وزيادة فرصهن في الحصول على عمل في مجال التدريب أثناء أو بعد مسيرتهن الكروية. تثقيف وإلهام اللاعبات والمدربات لضمان مسيرة مهنية أطول في اللعبة.

بوردمان هو لاعب منتخب إنجلترا السابق للشباب يبلغ من العمر 39 عامًا وكان مساعدًا للمدرب مع فريق NWSL North Carolina Courage FC منذ مارس 2023. هدف بوردمان التالي هو الحصول على ترخيص احترافي بحلول ديسمبر 2024. وقال اللاعب اللندني لموقع FIFA.com: "لقد وجدت البرنامج قيماً للغاية وأود أن أقول إنه فاق توقعاتي. فالتجربة برمتها تعتمد على من هو مرشدك ونوع العلاقة التي تربطك بهذا الشخص. لقد كان لدي هذا الارتباط". كان مرشدها هو البرازيلي جوناس يورياس، المدرب السابق لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2022™، وكشاف المنتخب الوطني الأول في كأس العالم للسيدات 2023™، ومنذ أغسطس، مدرب فريق السيدات في نادي كروزيرو إيسبورتي. دي بيلو هوريزونتي.

كما أشاد يورياس، وهو أيضاً خبير فني لدى FIFA، بإرشادات البرنامج. "من الرائع منح الفرصة للمدربات الشابات والموهوبات، ليس فقط من خلال المنح الدراسية، ولكن أيضًا من خلال التوجيه خلال الموسم. وبهذه الطريقة يمكنهم تقييم النتائج ومشاركتها والتدريس والتعلم، كل ذلك في بيئة آمنة مع معلمهم. إنه أمر رائع طريقة رائعة لدعم تطورهم." تحرص بوردمان على التأكيد على العلاقة الإيجابية التي أقامتها مع يورياس. "نظرًا لكونك بمثابة إرشاد عبر الإنترنت، إذا لم يكن لديك شخصان ملتزمان حقًا بالمشروع، لكان من الصعب جدًا تعديل طرق العمل والجداول الزمنية. لكن جوناس جعل الأمر سهلاً للغاية. واستمر اجتماع Zoom الأول لمدة ساعتين تقريبًا. اعتقدت في البداية أن هذا كثير بالنسبة لي، لكن جوناس منحني الكثير من الاستقلالية.

من الرائع منح المدربات الشابات والموهوبات الفرصة من خلال التوجيه خلال الموسم. جوناس يورياس

تخيلت بوردمان في الأصل أن يكون مرشدها امرأة، لكنها أوضحت: "لم أكن لأستبدل جوناس بأي شيء في العالم. لقد خصص الكثير من الوقت في كل عرض من عروضه. إنه حديث جدًا في منهجه وكان منفتحًا للغاية بشأن عمله." "قصته الشخصية ورحلته في كرة القدم النسائية. لقد كان يستمع إلي دائمًا وكان متاحًا دائمًا." رد أورياس الثناء على بوردمان. السيدة الإنجليزية، التي جمعت بين دور التدريب ودور لاعبة كرة قدم محترفة حتى تقاعدها في عام 2013، كانت أيضًا عضوًا في شبكة الكشافة الشابة الأمريكية منذ عام 2020.

""فيكتوريا رائعة، وليس لدي أدنى شك في أنها ستصبح واحدة من أفضل المدربات في العالم. إنها موهوبة ومنظمة وتعرف ما تريد ولديها قلب كبير وتعاطف مع الناس. وقال: "لم أشعر أننا كنا معلمين ومتدربين، بل مدربين يتمتعان بخبرة دولية يتبادلان الأفكار في بيئة آمنة". تؤكد بوردمان على أهمية كلمات معلمها. "لقد جعلني أؤمن بنفسي، وساعدني على تنمية ثقتي بنفسي، وكنت ممتنًا لذلك لأنها عادة ما تكون إحدى نقاط ضعفي. لقد أكد لي عدة مرات أنني مستعد لأكون مدربًا رئيسيًا، وهو أمر لم أفعله". أصدق نفسي بعد." وفي هذا السياق، تضع بوردمان لنفسها "أهدافاً واقعية"، مدفوعة بأمثلة ثلاث لاعبات سابقات في كأس العالم للسيدات FIFA الأخيرة.

أريد أن أكون أفضل نسخة من نفسي. لقد ساعدتني منحة FIFA لتعليم المدربين حقًا في هذا المسعى. فيكتوريا بوردمان

"ما فعلته سارينا (ويجمان) للمدربين هو أمر رائع، لأنها استثنائية. بالطبع، تعتبر مارتينا (فوس-تكلنبورج) وبيا (سوندهاج) من الأمثلة الرائعة أيضًا: لا يمكنك أن تكون ما لا يمكنك رؤيته، وجميعهم يمنحون رؤية للتدريب. كلاعبة، كنت جزءًا من جيل بدأ للتو في الحصول على قدوة. في الوقت الحاضر، لدى النساء الكثير ليتطلعن إليه." ما هو التالي بالنسبة لبوردمان؟ "أشعر أنني قضيت عامين جيدين للغاية كمساعد وأنا سعيد بمساهمتي في فريقين (North Carolina Courage وSan Diego Wave). الخطوة التالية ستكون الحصول على فرصة كمدربة رئيسية". تقول. "اليوم في الدوري الوطني لكرة القدم هناك عدد أكبر من النساء يحصلن على فرص التدريب. في الوقت الحالي أنا مهووسة بالتحسين، دون مقارنة نفسي بأي شخص آخر. أريد أن أكون أفضل نسخة من نفسي عندما تأتي فرصتي، سواء في الولايات المتحدة أو "في أي مكان آخر. وقد ساعدتني منحة FIFA لتعليم المدربين حقاً في هذا المسعى."

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