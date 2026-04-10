سلسلة FIFA 2026™ تساهم في تعزيز كرة القدم النسائية في تايلاند

تحسينات في البنية التحتية في تايلاند بفضل سلسلة كأس العالم FIFA 2026™

تستفيد تايلاند من مجموعة من برامج التطوير التي يقدمها FIFA

تولي تايلاند أولوية قصوى لنمو كرة القدم على مستوى القواعد الشعبية يتمتع الاتحاد التايلاندي لكرة القدم بعلاقة متينة مع FIFA، ويعمل الطرفان معًا بشكل وثيق لتطوير اللعبة في البلاد. وينفذ الاتحاد التايلاندي لكرة القدم مجموعة من برامج التطوير التي يقدمها FIFA في جميع مستويات كرة القدم، من القواعد الشعبية إلى الاحترافية، بهدف تحقيق نمو طويل الأمد ورفع مستوى الاحتراف. وتُعد استضافة سلسلة FIFA 2026™ هذا العام علامة فارقة أخرى لتايلاند؛ إذ ستكون أول بطولة FIFA تستضيفها تايلاند منذ استضافة كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2012™.

“أعرب الاتحاد التايلاندي لكرة القدم عن شكره لـ FIFA لتقديره إمكانيات الاتحاد التايلاندي وتايلاند، ومنحه حق استضافة سلسلة FIFA للسيدات لأول مرة هذا العام، لتكون بذلك أول دولة في قارة آسيا تحظى بهذا الشرف، حسبما صرحت رئيسة الاتحاد التايلاندي لكرة القدم، السيدة بانغ نوالفان لامسام. وأضافت: "لا شك أن استضافة سلسلة FIFA للسيدات تُسهم في الارتقاء بمستوى كرة القدم التايلاندية وتُعزز تطوير بنيتها التحتية على مختلف الأصعدة، لا سيما تحسين وتطوير ملاعب التدريب والملاعب الرياضية لتتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لاستضافة المزيد من مباريات كرة القدم الدولية في المستقبل. كما تُشجع هذه الاستضافة الفتيات في تايلاند على ممارسة كرة القدم، إذ تُؤكد استضافة تايلاند لبطولة كرة قدم نسائية تحت رعاية FIFA على الاعتراف بكرة القدم النسائية في البلاد على المستوى الدولي".

كرة القدم النسائية في تايلاند ليست مجرد رياضة من بين العديد من الرياضات، بل إنها توفر للفتيات اللواتي لديهن آمال وأحلام كبيرة في هذه الرياضة فرصة كبيرة. بانغ نوالفان لامسام رئيسة الاتحاد التايلاندي لكرة القدم

يستضيف المنتخب التايلاندي للسيدات، الذي سبق له المشاركة في نسختين من كأس العالم للسيدات FIFA™، منتخبات إندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكاليدونيا الجديدة في راتشابوري، غرب البلاد. ووفقًا للسيدة بانغ، فإن مثل هذه المباريات نادرة وتوفر خبرة قيّمة. "لأنها، كما ذكرنا سابقًا، فرصة ثمينة أتاحها FIFA للمنتخب التايلاندي للسيدات لمواجهة منتخبات من قارات مختلفة. ولا شك أننا نتوقع أيضًا جودة عالية في تنظيم البطولة. فبالإضافة إلى ملاعب التدريب وقاعات المباريات التي أعدها الاتحاد بشكل ممتاز، هناك أيضًا تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في تايلاند للمساعدة في التحكيم هذه المرة، بهدف جعل المنافسة على أعلى مستوى". لعبت أموال برنامج FIFA Forward دورًا هامًا في إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في تايلاند، ويتم استخدامها الآن لغرض جديد. إلى جانب استفادة الدوري التايلاندي والمنتخب الوطني للرجال، سيتم الآن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) أيضاً في المسابقات التي يشارك فيها المنتخب الوطني للسيدات.

“Iمن شأن ذلك أن يُسهم في تسليط الضوء على كرة القدم النسائية في تايلاند وزيادة شعبيتها. ويعود الفضل في ذلك إلى FIFA بقيادة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد، لما قدمه من أفكار ورؤية ثاقبة في دفع كرة القدم النسائية نحو مزيد من النمو على مستوى العالم. ويستفيد الاتحاد التايلاندي لكرة القدم أيضاً من هذا الدعم، من خلال العديد من برامج FIFA لتطوير كرة القدم النسائية. وتُشكل هذه البرامج جزءاً من استراتيجية واضحة تُعطي الأولوية لتنمية المواهب على مستوى الشباب والقواعد الشعبية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وجعل الرياضة في متناول الفتيات في تايلاند. كما تُنفذ حملات مُوجهة لتعزيز مكانة كرة القدم النسائية وتشجيع المشاركة. ومن الأمثلة الأخرى برنامج FIFA Football for Schools، الذي يُساعد أيضاً في تنمية المواهب منذ الصغر ويُسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين. وأوضحت رئيسة الاتحاد التايلاندي لكرة القدم، التي أصبحت أول امرأة تُعيّن رئيسة للجنة التطوير في FIFA في 7 أكتوبر 2025 "كل مشروع من مشاريع FIFA مهم ويُسهم في تطوير كرة القدم النسائية في تايلاند. لكن من أهم هذه المشاريع مخطط FIFA لتطوير المواهب، لأنه يُعتبر ذا فائدة مباشرة للشباب." يُتيح ذلك للفتيات في تايلاند فرصة أكبر لتحقيق أحلامهن والانضمام إلى المنتخب الوطني التايلاندي. والأهم من ذلك، أن المنتخب الوطني التايلاندي يستفيد أيضاً من ذلك من حيث وفرة المواهب الكروية النسائية،" وأضافت "يُولي الاتحاد أولوية قصوى لقطاع الشباب، لأنه يُعتبر ركيزة أساسية لنجاح المنتخب الوطني الأول. كما نتوجه بالشكر لـ FIFA على إطلاقها العديد من المشاريع لدعم كرة القدم النسائية، ومنها مخطط FIFA لتطوير المواهب لاكتشاف المواهب النسائية، الذي يُنفّذه الاتحاد حالياً. يهدف هذا المشروع إلى استكشاف المواهب النسائية من جميع أنحاء البلاد في المناطق السبع لإنشاء قاعدة بيانات وتطويرها للانضمام إلى المنتخب الوطني، بدءاً من فئة تحت 17 عاماً. لذا، يُركّز الاتحاد بشكل أساسي على "الشباب" و"الفرص".