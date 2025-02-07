تايلاند تتصدّر المشهد مع تطوير نظام حكم الفيديو المساعد

يخضع نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) الحالي في الدوري التايلاندي 1 للتطوير باستخدام تمويل برنامج FIFA Forward 2.0

يهدف تطوير تقنية حكم الفيديو المساعد لتعزيز دقة التحكيم وثباته مع رفع معايير كرة القدم التايلاندية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية

"يفخر FIFA بدعم اتحاد تايلاند لكرة القدم والدوري من خلال هذا التطوير عبر برنامج Forward،" المدير الإقليمي لاتحادات الأعضاء FIFA في آسيا وأوقيانوسيا سانجيفان بالاسينجام

يعمل اتحاد كرة القدم التايلاندي والدوري التايلاندي معاً على تطوير نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) الحالي في دوري الدرجة الأولى للرجال في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بدعم من برنامج FIFA Forward.

اعتباراً من عام 2020، كانت تايلاند أول دولة في مجموعة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) تطبّق نظام حكم الفيديو المساعد في كل مباراة محلية من الدرجة الأولى. وبعد خمس سنوات، أصبحت أرض الابتسامات واحدة من عدد قليل من الاتحادات الأعضاء لدى FIFA في آسيا التي تقوم بترقية نظام حكم الفيديو المساعد.

سيستخدم تطوير النظام تكنولوجيا حكم الفيديو المساعدة المتقدمة (نظام crosshair) ويوفر تدريباً مستمراً لتعزيز دقة التحكيم وتناسقه في الدوري التايلاندي الممتاز. في المقابل، من المأمول أن يؤدي ضمان اتخاذ القرار العادل والشفاف من خلال التحكيم الدقيق والمتسق إلى بناء المزيد من الثقة بين أصحاب المصلحة داخل النظام البيئي لكرة القدم التايلاندية.

ويُعتبر نظام Crosshair هو النظام الذي اعتاد العديد من أصحاب المصلحة في كرة القدم على استخدامه منذ إنشاء نظام حكم الفيديو المساعد في عام 2018. يتم معايرة الخطوط قبل كل مباراة من قبل مزود التكنولوجيا لمراعاة أبعاد الملعب وظروفه الدقيقة في ذلك اليوم. ويستخدم النظام مشغلاً يقوم، بدعم من فريق نظام حكم الفيديو المساعد، باختيار لحظة لعب الكرة يدوياً، وإحداثيات تسجيل الأهداف الرائدة للمهاجم وإحداثيات ثاني آخر مدافع أقرب إلى مرماه. ويتم إنشاء خط مهاجم واحد وخط تسلل واحد، وبناءًا على قرب كل خط من خط المرمى، يتخذ حكم الفيديو المساعد قرار التسلل.

ويُعد تطوير تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد جزءًا من استراتيجية اتحاد كرة القدم التايلاندي طويلة المدى لرفع المعايير الشاملة من خلال مواءمة كرة القدم التايلاندية مع أفضل الممارسات الدولية، وبالتالي تحسين مستويات التحكيم وتعزيز الدوري وسمعته ونموه الشامل. سيتم تنفيذ تطوير نظام حكم الفيديو المساعد خلال الفترة من 10 يناير/كانون الثاني 2025 إلى 31 مايو/أيار 2026، باستخدام أموال برنامج FIFA Forward 2.0 والتي يبلغ مجموعها 488774 دولار أمريكي.

تطوير نظام حكم الفيديو المساعد في تايلاند Previous 01 / 08 The Football Association of Thailand and Thai League are working together to upgrade the existing Video Assistant Referee (VAR) system with support from the FIFA Forward programme 02 / 08 The Football Association of Thailand and Thai League are working together to upgrade the existing Video Assistant Referee (VAR) system with support from the FIFA Forward programme 03 / 08 The Football Association of Thailand and Thai League are working together to upgrade the existing Video Assistant Referee (VAR) system with support from the FIFA Forward programme 04 / 08 The Football Association of Thailand and Thai League are working together to upgrade the existing Video Assistant Referee (VAR) system with support from the FIFA Forward programme 05 / 08 The Football Association of Thailand and Thai League are working together to upgrade the existing Video Assistant Referee (VAR) system with support from the FIFA Forward programme 06 / 08 The Football Association of Thailand and Thai League are working together to upgrade the existing Video Assistant Referee (VAR) system with support from the FIFA Forward programme 07 / 08 The Football Association of Thailand and Thai League are working together to upgrade the existing Video Assistant Referee (VAR) system with support from the FIFA Forward programme 08 / 08 The Football Association of Thailand and Thai League are working together to upgrade the existing Video Assistant Referee (VAR) system with support from the FIFA Forward programme Next

وأوضح المدير الإقليمي لاتحادات الأعضاء FIFA في آسيا وأوقيانوسيا سانجيفان بالاسينجام "لقد دعم FIFA الجهود الرامية إلى رفع مستوى التحكيم في الدوري التايلاندي لعدة سنوات حتى الآن. لقد عملنا بشكل وثيق مع اتحاد كرة القدم في تايلاند والدوري التايلاندي لمساعدة الاتحاد والدوري على الحصول على المؤهلات اللازمة لتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في الدوري التايلاندي الممتاز." وأضاف "كانوا من بين أوائل الاتحادات الأعضاء في آسيا التي تبنّت هذه التكنولوجيا. كما تم تخصيص أموال الإغاثة من كوفيد-19 من FIFA لدعم تنفيذ نظام حكم الفيديو المساعد في الدوري التايلاندي في عام 2020، وقد تم استخدام أموال برنامج FIFA Forward لتجهيز مقر اتحاد كرة القدم في تايلاند بغرفة عمليات فيديو مركزية." وقال "اليوم، يُسعدنا للغاية أن نرى اتحاد كرة القدم التايلاندي والدوري التايلاندي يتّخذان خطوة مهمة أخرى لتعزيز وتطوير نظام حكم الفيديو المساعد الحالي. ويفخر FIFA بدعم اتحاد كرة القدم التايلاندي والدوري من خلال هذا التحسين من خلال برنامج Forward. ونحن ملتزمون بمواصلة دعمنا لاتحاد كرة القدم التايلاندي والدوري التايلاندي حيث أصبحا من أوائل الدوريات في آسيا التي تطبّق نظام حكم الفيديو المساعد المتطوّر بتقنية crosshair في مسابقاتها المحلية."

ويبدو المسؤولون في تايلاند مسرورون بأن يتم النظر إليهم باعتبارهم الرواد في المنطقة.