إعلان جدول مباريات مسابقتي كرة القدم في الألعاب الأوليمبية باريس 2024

الكشف عن تواريخ ومواعيد وملاعب 58 مباراة ستقام في فرنسا في 2024

ستقام البطولتان في سبع مدن فرنسية

ستنطلق المسابقتان في الفترة من 24 يوليو/تموز إلى 10 أغسطس/آب 2024

تم التأكيد على جدول مباريات مسابقتي كرة القدم للرجال والسيدات في الألعاب الأوليمبية باريس 2024 وفي سابقة هي الأولى من نوعها في ستختتم البطولتان بنهائي مسابقة السيدات.

ستبدأ المسابقتان اللتان تضمان 12 منتخباً في فئة السيدات و16 في فئة الرجال يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو/تموز ويسدل الستار عليهما لأول مرة في تاريخ البطولة بنهائي السيدات الذي سيقام يوم السبت 10 أغسطس/آب 2024 على استاد بارك دو برنس.

كان المعتاد في النسخ السابقة أن تختتم مسابقتا كرة القدم بإقامة المباراة النهائية لمسابقة الرجال لكن في باريس 2024 فإن نهائي مسابقة السيدات سيكون هو آخر مباراة في البطولتين حيث سيقام في 10 أغسطس/آب 2024 على أن يقام نهائي الرجال قبله بيوم (9 أغسطس/آب). كما ستشهد مسابقة كرة القدم للسيدات في الألعاب الأوليمبية سابقة أخرى حيث لن تقام مباراتان في نفس اليوم على ملعب واحد.

وفي تعليقه على الإعلان عن جدول المسابقتين، صرّح جياني إنفانتنتينو، رئيس FIFA وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، قائلاً: "FIFA سعيد جداً اليوم للإعلان عن جدول مباريات مسابقتي كرة القدم للرجال والسيدات في نسخة ستكون رائعة بحق من دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية بعد عامين تماماً. كما يسرنا على وجه الخصوص أن نعلن عن أن مسابقة السيدات ستحظى للمرة الأولى بشرف بأن تكون ختام البطولتين، كما ستقام كل مباراة على حدة دون أن تقام مباراتان في نفس اليوم على ملعب واحد". وأردف قائلاً "تنظيم المسابقتين في فرنسا هو أمر مثير للغاية، بالنظر إلى أنها دولة تمتاز بتاريخ عريق في إفراز نخبة من لاعبي ولاعبات كرة القدم وسبق لها استضافة بعض من أفضل نسخ كأس العالم FIFA من بينها النسخة السابقة من كأس العالم للسيدات FIFA عام 2019 بالإضافة إلى افتتاح FIFA مؤخراً مكتباً له في العاصمة الفرنسية من أجل توفير خدمة أفضل للاتحاد الوطنية الـ2011. إننا متحمسون للغاية من أجل باريس 2024".

ويُشير جدول المسابقتين إلى أنه بالإضافة إلى إقامة 11 مباراة في باريس، فإن سكان ست مدن أخرى ستتاح لهم فرصة مشاهدة مباريات كرة القدم في الألعاب الأوليمبية، وهي بوردو وليون ومرسيليا ونيس وسان إتيان.