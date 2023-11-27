شراكات البث لكأس العالم FIFA 2026™ تكسر الأرقام القياسية بمستوى انتشارها وبتبنّيها لروح الابتكار

اتفاقيات محتوى رقمي مبتَكر وغامر توسّع تغطية البطولة وتستقطب تفاعل فئات جديدة وأجيالاً أصغر في العمر يسرّ FIFA الإعلان عن النجاح الاستثنائي لبرنامج الشراكات الإعلامية الخاص ب كأس العالم FIFA 2026™ الذي تحوَّل إلى منصة البث الأوسع نطاقاً والأكثر ابتكاراً في تاريخ البطولة. ونظراً لكون FIFA توصَّل إلى اتفاقيات في أكثر من 220 دولة وإقليم حول العالَم، فإن نطاق وصول بطولة كأس العالم FIFA 2026™ إلى الجماهير سيكون غير مسبوق، وهو ما تُظهره عائدات حقوق البث الإعلامية والتشكيلة المتنوعة من الشركاء التي تشمل جهات بث تقليدية ومنصات رقمية وأنماطاً جديدة من أشكال تقديم المحتوى. وعن هذا، قال الأمين العام ماتياس غرافستروم: "ستُرسي كأس العالم FIFA 2026™ معايير جديدة لا على مستوى نطاق البث فحسب، بل كذلك طريقة التفاعل مع البطولة حول العالم". وأردف: "تستقطب شراكاتنا الإعلامية نخبة صناعة البث العالمية، والمتمثلة بمنصات رقمية عالمية وأنماط بث جديدة، وهو ما من شأنه أن يضمن تواصل الجماهير أينما كانوا مع اللعبة بأشكال متعددة أكثر من أي وقت مضى. ويُعتبر هذا أمراً محورياً في مهمة FIFA بجعل كرة القدم لعبة عالمية بحق، وتقريب كأس العالم FIFA من كل مشجع ومشجعة".

وستشهد أسواق الدول الثلاث المنظَمة تغطية مكثفة عالية الجودة في كل مدينة مستضيفة وهي Fox Sports (الولايات المتحدة الأمريكية | اللغة الإنجليزية)، وTelemundo (الولايات المتحدة الأمريكية | اللغة الإسبانية)، وCTV/TSN/RDS (كندا)، وTelevisa (المكسيك). وستكون كل جهة بث منخرطة عن كثب في البطولة، بحيث تُقرِّب الجماهير من قلب الحدث وأجواء الملاعب ومهرجانات المشجعين. وتنبع قوة هذه المنصة العالمية من مزيج بين شراكات موثوقة طويلة الأمد وأخرى جديدة استراتيجية (انقروا هنا للاطلاع على لشركاء البث). كما أجرى FIFA سلسلة من الاتفاقات المبتَكرة التي تهدف لخلق قيمة إضافية للبطولة والتواصل مع فئات جديدة من الجمهور. فمن شأن شراكات رائدة تحت فئة "المنصة المفضلة" مع كل من YouTube وTikTok أن تقدِّم تغطية يحظى فيها المحتوى الرقمي بالأولوية، أما أول برنامج عالمي لمحتوى البطولة يطلقه FIFA فسيمنح لمجموعة من صنّاع المحتوى المختارين إمكانية وصول غير مسبوقة لما وراء الكواليس، وهو ما يُتيح للجماهير إضاءات فريدة من قلب البطولة. وبفضل التعاون مع Fox Sports في الولايات المتحدة الأمريكية، سيُقدِّم FIFA وشركة Cosm مجموعة مباريات، بما فيها المواجهة النهائية بتقنية 12K فائقة الدقة، وهو ما يُتيح أمام المشجعين تجربة مشاهَدة غير مسبوقة. وتأتي خيارات البث الشاملة هذه بفضل دعم أحدث ما توصّل إليه العلم في مجال تقنيات الإنتاج، وسيكون مركز البث الدولي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ في دالاس بمثابة منصة عالمية لتوزيع المحتوى وللعمليات الإعلامية، بحيث يوفر تغطية متطورة لكل مباراة بالإضافة إلى حوالي 8 آلاف ساعة من المحتوى غير المباشَر. ومن شأن المحتوى المنتَج للاستهلاك الرقمي حصرياً، مثل خدمات المقاطع المصورة للهواتف المحمولة، فستوفر محتوى إضافياً تفاعلياً تستخدمه جهات البث عبر منصاتها الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي. ومن خلال تبنيه لاستراتيجية البث الرائدة التي كسرت الأرقام القياسية، يضمن FIFA توزيع وإتاحة حقوق بث كأس العالم FIFA 2026™ على أوسع نطاق ممكن، وتحقيق أكبر مستوى تفاعل في تاريخ البطولة، وهو ما من شأنه أن يُعزز قوة كرة القدم لتوحيد الجماهير حول العالَم.