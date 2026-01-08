FIFA وTikTok يتوصلان إلى اتفاق تاريخي بشأن أول منصة مفضلة من نوعها لتعزيز تغطية كأس العالم FIFA 2026™

ستُسهم هذه الشراكة الجديدة في النهوض بسُبل الوصول إلى المحتوى الأصلي والترويج له وتعزيز الفرص ذات الصلة في إطار استراتيجية FIFA الرامية إلى التفاعل مع المنصات الخارجية المعنية بالتواصل الاجتماعي

سيتم تنفيذ الشراكة من خلال مركز TikTok الخاص ببطولة كأس العالم FIFA 2026™، حيث ستتضمن إمكانية الاطلاع على ما يجري من أحداث خلف الكواليس، فضلاً عن برنامج يشمل إبداعات صُناع محتوى من مختلف أنحاء العالم وغير ذلك من المبادرات

سيحصل الشركاء الإعلاميون على محتوى إضافي، مع الاستفادة من إمكانيات البث المباشر

أصبح الحدث الأكثر شمولاً في تاريخ كرة القدم في متناول الجمهور على نطاق أوسع من أي وقت مضى، حيث من المقرر أن تساهم الشراكة المبتكرة بين FIFA وTikTok في تقريب ملايين المشجعين من أجواء بطولة كأس العالم FIFA 2026™ وما تنطوي عليه من إثارة وتشويق.

فباعتبارها واحدة من أكثر المنصات تأثيراً وديناميكية في العالم على صعيد محتوى الفيديو عبر الأجهزة المحمولة، ستصبح TikTok أول منصة مفضلة لدى FIFA، وذلك في خطوة ستؤدي إلى تحسين مستوى التعاون والتكامل، بما يُتيح لمنصة TikTok تقديم تغطية بطولة كأس العالم FIFA 2026™ على نحو أكمل وأشمل من أي وقت مضى، حيث ستشمل زيادة ملحوظة في المحتوى الأصلي، بينما ستُصبح هذه المفضلة الأولى من نوعها بمثابة الوجهة المفضلة للمشجعين والمبدعين طوال البطولة، علماً أن هذه الاتفاقية تستند إلى الشراكة الرائدة بين FIFA وTikTok خلال بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، والتي أفضت إلى عشرات المليارات من المشاهَدات.

وإذ تمتد حتى نهاية عام 2026، ستُتيح هذه الشراكة فرصاً كبيرة على TikTok للشركاء الإعلاميين الرسميين لكأس العالم FIFA 2026™، ويشمل ذلك إمكانية البث المباشر لأجزاء من مباريات البطولة ونشر مقاطع مختارة والوصول إلى محتوى خاص ينتجه FIFA لمنصة TikTok، كما سيكون بوسع جهات البث تحقيق الدخل من تغطية كأس العالم FIFA™، وذلك عبر حلول الإعلانات المميّزة على TikTok، التي ستتَّبع سياسة صارمة في مكافحة القرصنة، وذلك بهدف حماية ملكية FIFA الفكرية وصونها.

وفي هذا الصدد، قال أمين FIFA العام ماتياس غرافستروم: "إن هدف FIFA يتمثل في إبراز البهجة التي تنطوي عليها بطولة كأس العالم FIFA 2026™ ومشاركتها مع أكبر عدد ممكن من المشجعين، ولعل جعل TikTok المنصة المفضلة الأولى للبطولة يشكل أفضل طريقة لتعزيز هذه المهمة خلال أكبر حدث في تاريخ الرياضة".

وتابع: "من شأن هذا التعاون المبتكَر والمبدع أن يُعزِّز الروابط بين المشجعين في جميع أنحاء المعمورة وبطولة كأس العالم FIFA على نحو لم يسبق له مثيل، فضلاً عن تمكين الجمهور من الاطلاع على ما يجري خلف الكواليس وتقريبه من الحدث أكثر من أي وقت مضى. ففي ظل ما تحققه كرة القدم من نمو وتطور، حيث تُوحِّد الناس على نحو متزايد، أصبح لزاماً اتِّباع نهج مماثل في طريقة مشاركتها والترويج لها".

هذا وسيتم تنفيذ شراكة المنصة المفضلة من خلال مركز TikTok الغامر المخصَّص لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، وهو عبارة عن وجهة مذهلة مدعومة من TikTok GamePlan، حيث سيمكن المشجعين من اكتشاف المحتوى الجذاب الذي سيسلط الضوء على البطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً، إلى جانب إمكانية الاطلاع على معلومات حول تذاكر المباريات وسُبل مشاهدتها، بالإضافة إلى حوافز للمشاركة والتفاعل مثل المُلصقات المُخصَّصة والفلاتر وميزات اللعب.

فللمرة الأولى، سينشئ FIFA وTikTok برنامجاً متيناً للمبدعين، والذي من شأنه أن يوفر لمجموعة مختارة من صُناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم إمكانية مشاهدة مقتطفات مذهلة من وراء الكواليس عبر منصة TikTok، مثل المؤتمرات الصحفية والحصص التدريبية، مع منح المشجعين لقطات فريدة من كأس العالم FIFA على TikTok. كما سيحصل العديد من صُناع المحتوى على فرصة استخدام مقاطع فيديو من أرشيف FIFA والمشاركة في إنشاء مجموعة من المحتويات ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، قال جيمس ستافورد، رئيس المحتوى العالمي في TikTok: "شهدت كرة القدم نمواً هائلاً في العالم على منصة TikTok طيلة السنوات القليلة الماضية، وبصفتنا منصة FIFA المفضلة الأولى على الإطلاق، نحن متحمسون لأن تستمتع الجماهير بتجربة كأس العالم FIFA 2026 حتى بعد انتهاء الدقائق التسعين، وذلك من خلال محتوى حصري وإمكانية وصول غير مسبوقة إلى ما ينتجه صُناع المحتوى".