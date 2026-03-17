تعاونٌ بين FIFA وYouTube في اتفاق المنصة المفضلة التي ستُغيّر شكل تغطية بطولة كأس العالم FIFA 2026™

اتّفاق مبتَكر سيُوفّر للشركاء الإعلاميين الرسميين المزيد من الفرص لتوسيع نطاق تغطية البطولة

شراكة متعددة الأوجه لتعزيز الترويج عبر محتوى حصري من خلال قنوات YouTube الرسمية الخاصة بـ FIFA وشركائه الإعلاميين

ستُقدِّم كوكبة من صُنّاع المحتوى عبر YouTube تغطية تفاعلية للجماهير حول العالم

يُسعِد FIFA الإعلان بأن YouTube ستكون المنصة المفضَّلة لكأس العالم FIFA™. وبفضل التعاون مع الشركاء الإعلاميين للبطولة وصُنّاع المحتوى، ستُتيح هذه الشراكة الاستثنائية أمام جمهور كرة القدم أساليب إضافية للاستمتاع بالمنافسات.

ومن شأن هذا الاتفاق المبتَكر أن يُتيح للشركاء الإعلاميين محتوى متيناً على قنواتهم المتاحة على منصة YouTube بحيث يتمكن عشاق المستديرة الساحرة من الاستمتاع بالحدث الكروي المنتَظر، ويشمل ذلك نشر ملخصات موسَّعة للمباريات، ولقطات من كواليس البطولة، ومقاطع فيديو قصيرة، ومحتوى متاح حسب الطلب بحيث يوسِّع نطاق تغطية البطولة ويرفع مستوى التفاعل.

وللمرة الأولى بتاريخ البطولة، سيحظى الشركاء الإعلاميون بفرصة البث المباشر للدقائق العشر الأولى من كل مباراة عبر قناتهم على YouTube، وهو ما سينقل أجواء الإثارة للجماهير مع انطلاق صافرة بداية كل مواجهة، كما سيتمكن الشركاء الإعلاميون من بث مجموعة مختارة من المباريات عبر قنواتهم على YouTube، وهو ما من شأنه أن يستقطب جمهوراً عالمياً، مع الترويج للمنصات التي تُتيح محتوى إضافياً للبطولة. كما سيحظى أولئك الشركاء بفرص إضافية لتحصيل عائد مادي من المحتوى المتوافِر عبر YouTube.

ومن شأن هذه الشراكة أن تُقدِّم للجماهير أشكالاً جديدة للتفاعل مع البطولة، مع إتاحة محتوى حصري عبر قناة FIFA الرسمية على منصة YouTube.

وفي سبيل رفع مستوى الحماس في أوساط الجماهير قبيل البطولة، سينشر FIFA محتوى حصرياً من أرشيفه الرقمي عبر قناته على YouTube، ويشمل ذلك مباريات كاملة، ولقطات خالدة من تاريخ اللعبة الجميلة.

وبمناسبة الإعلان عن هذه الشراكة، قال أمين عام FIFA ماتياس غرافستروم: "يُسعد FIFA الترحيب بـ YouTube كمنصة مفضَّلة لكأس العالم FIFA 2026. فمن خلال تسليط الضوء على المحتوى الحصري الذي يملكه FIFA، وإتاحة فرص جديدة لشركاء FIFA الإعلاميين وصُنّاع المحتوى، سيعمل هذا الاتفاق على جعل الجماهير حول العالم ينخرطون في البطولة بطرق لم يسبق لها مثيل".

وأردف قائلاً: "بينما تتوجه أنظار العالم إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، يأتي هذا التعاون مع YouTube ليُرسّخ رغبة بتوسيع أثر البطولة عبر توظيف مشهد إعلامي لا يتوقف عن التطور، وتوفير تغطية غامرة وسهلة الوصول للجماهير أينما كانوا، وذلك لتيسير مواكبة أكبر حدث رياضي فردي في التاريخ".

هذا وسيتعاون FIFA وYouTube على إتاحة محتوى غير مسبوق خاص ببطولة كأس العالم FIFA™ أمام صناع محتوى منصة YouTube، ويشمل ذلك قصصاً إنسانية وإضاءات على الجوانب التكتيكية للمباريات ونظرة حصرية على كواليس البطولة، بما من شأنه أن يوفر تغطية ممتعة ومثيرة لهذه البطولة المنتظرة في مختلف مراحلها.

وسيضطلع صُنّاع المحتوى بدور بارز حتى قبل انطلاق المنافسات، وذلك من خلال الترويج للبطولة واستقطاب مختلف شرائح المتابعين بفضل محتوى استثنائي وحصري من الأرشيف الرقمي لـ FIFA.

وعن ذلك، قال جاستن كونولي، نائب رئيس YouTube والرئيس العالمي للقسم المعني بالإعلام والرياضة: "تُركِّز منصة YouTube جهودها على توفير مقارَبة تفاعلية عالمية للترفيه الرياضي بحيث تجعل الجمهور محوراً لها، ونفخر بأن نكون المنصة المفضَّلة لكأس العالم FIFA 2026. ومن خلال توفير محتوى حصري وإتاحته بشكل غير مسبوق للشركاء الإعلاميين وصُنّاع المحتوى، نُقدِّم تجربة شاملة للجماهير والشركاء الإعلاميين على حدٍّ سواء".

وأردف: "سواء كان الشخص من أشدّ المتحمسين لكرة القدم أو مشجّعاً عادياً، تتوجه هذه الشراكة للجيل المقبل من الجماهير، مع إظهار أنه لا توجد أية منصة أخرى وتوحِّد العالم حول فعاليات ضخمة كما تفعل YouTube".