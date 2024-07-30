تعيين فرق مختلطة من حكام المباريات للجولة الثالثة من مباريات مرحلة المجموعات في مسابقتي كرة القدم الأولمبية

ستتولى فرق مختلطة من حكام المباريات المسؤولية مرة أخرى في مسابقتي كرة القدم الأولمبية، بعد حضورها في أول جولتين

سيتولّى حكام المباريات من جميع الاتحادات الستة التحكيم في مسابقتي كرة القدم الأولمبية وكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

تم تأكيد حكام المباريات للجولة الثالثة من مباريات مرحلة المجموعات في مسابقتي كرة القدم الأولمبية باريس 2024. وستتولّى فرق مختلطة من الحكام المسؤولية مرة أخرى حيث ستُقام ثماني مباريات عبر المجموعات الأربع في مسابقة الرجال (كلها يوم الثلاثاء 30 يوليو/تموز) وستقام ست مباريات عبر ثلاث مجموعات في مسابقة السيدات (كلها يوم الأربعاء 31 يوليو/تموز). ستقام أولى مباريات الجولة الثالثة على ملعب بارك دي برانس واستاد بوردو (الساعة 3 مساءًا بتوقيت وسط أوروبا) حيث تلعب جمهورية الدومينيكان ضد أوزبكستان وتتواجه إسبانيا مع مصر. وسيتولى محمود إسماعيل تحكيم المباراة في ملعب بارك دي برانس بمساعدة إلفيس نوبو وليبان أحمد فيما ستتولّى كيم يوجيونج مهام الحكم الرابع.

وسيتولّى الثلاثي الكندي درو فيشر ومايكل بارويجين ولييس أرفا تحكيم المباراة على ملعب بوردو مع الصربية يلينا سفيتكوفيتش كحكم رابع. وستكون المباراة التالية بين أوكرانيا والأرجنتين على ملعب ليون (الساعة 5 مساءًا بتوقيت وسط أوروبا) فيما يلعب المغرب مع العراق (الساعة 5 مساءًا بتوقيت وسط أوروبا). وسيتولى داهان بيدا تحكيم المباراة في ليون مع جيرسون سانتوس وستيفن ييمبي كمساعدين وستتولى الأوغندية شاميرا نابادا مهام الحكم الرابع مرة أخرى.

وسيتولّى الثلاثي البرازيلي رامون أباتي ورافائيل ألفيس وجيلهيرمي كاميلو إدارة مباراة المغرب مع العراق، وستكون الحكمة الكازاخستانية فيرونيكا بيرناتسكايا كحكم رابع.

وعلى ملعب جوفروي-جيشار، ستقود الحكمة السويدية تيس أولوفسون فريق الحكام حيث تلعب الولايات المتحدة مع غينيا (الساعة 7 مساءًا بتوقيت وسط أوروبا). وسيُعاونها مواطنتها ألميرا سباهيتش والحكمة الإيطالية فرانشيسكا دي مونتي، بينما ستكون فريدا كلارلوند الحكم الرابع.

وفي الوقت نفسه، تلتقي نيوزيلندا مع فرنسا على ملعب مارسيليا. وستتولى المكسيكية كاتيا غارسيا تحكيم المباراة مع ساندرا راميريز وكارين ميدينا دياز كحكمتين مساعدتين فيما ستكون أناهي فرنانديز الحكم الرابع.

وستقام المباراتان الأخيرتان لهذا اليوم على ملعب بارك دي برانس واستاد دو لا بوجوار (الساعة 9 مساءًا بتوقيت وسط أوروبا) حيث تلعب باراجواي ضد مالي وتلعب إسرائيل ضد اليابان.

وسيتولّى الثلاثي الأوزبكي إلغيز تانتشيف وأندريه تسابينكو وتيمور جاينولين مهمة تحكيم مباراة بارك دي برانس حيث سيتولى الحكم السويدي غلين نيبرغ مهام الحكم الرابع. فيما سيتولّى الثلاثي الهندوراسي سعيد مارتينيز ووالتر لوبيز وكريستيان راميريز مهمة التحكيم في المباراة الثانية وستكون أوديت هاميلتون من جامايكا الحكم الرابع.

وفي مسابقة كرة القدم الأوليمبية للسيدات، ستواصل فرق الحكم المختلطة العمل معاً أيضاً. فعلى ملعب بوردو تلتقي البرازيل مع إسبانيا (الساعة 5 مساءًا بتوقيت وسط أوروبا) حيث سيقود المباراة الثلاثي النرويجي المكوّن من إسبن إسكاس ويان إيريك إنجان وإسحاق باشيفكين بينما ستكون يلينا سفيتكوفيتش حكمة رابعة. وستنطلق مباراة اليابان ونيجيريا أيضاً في تمام الساعة 5 مساءاً، حيث ستُقام المباراة في ملعب لا بوجوار. وستتولى الحكمة إيميكار كالديراس قيادة المباراة بمساعدة ميغداليا رودريغيز وماري بلانكو وستتولى أوديت هاميلتون مهام الحكم الرابع.

وسيستضيف ملعب جوفروي-جيشار مباراة زامبيا ضد ألمانيا (الساعة 7 مساءًا بتوقيت وسط أوروبا) مع فريق من الحكام اليابانيين بقيادة يوشيمي ياماشيتا وسيساعدها ماكوتو بوزونو إلى جانب نعومي تيشيروجي فيما ستكون الدنماركية فريدا كلارلوند الحكم الرابع. وتلعب أستراليا ضد الولايات المتحدة على ملعب مارسيليا (الساعة 7 مساءًا بتوقيت وسط أوروبا) وسيقود المباراة الثلاثي الفرنسي فرانسوا ليتكسييه وسيريل موجنييه ومهدي رحموني بمساعدة الأوروغوايانية أناهي فرنانديز كحكم رابع. وعلى ملعب ليون، تلعب نيوزيلندا ضد فرنسا المضيفة في الساعة 9 مساءًا (بتوقيت وسط أوروبا). وستقود الحكمة البرازيلية إيدينا ألفيس، التي دخلت التاريخ مؤخراً عندما أصبحت أول امرأة تحكّم مباراة في بطولة كوبا أمريكا، فريقًا مكونًا من نيوزا بلاك وفابريني كوستا مع شاميرا نابادا كحكم رابع.

وأخيراً، سيستضيف ستاد نيس المباراة الأخيرة من اليوم (الساعة 9 مساءًا بتوقيت وسط أوروبا) حيث تلعب كولومبيا ضد كندا. وسيقود المباراة الهولنديتان فرانكا أوفرتوم وفيرونيكا بيرناتسكايا إلى جانب الثنائي الإنجليزي ريبيكا ويلش وإميلي كارني.