استمرار فرق الحكام المختلطة في الجولة الثانية من مباريات مسابقتي كرة القدم الأولمبية

ستتولّى فرق الحكام المختلطة المسؤولية مجدداً في مباريات مسابقتي كرة القدم الأولمبية، بعد تحكيم المباريات الافتتاحية

سيقود حكام المباريات من جميع الاتحادات الستة مباريات مسابقتي كرة القدم الأولمبية وكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

تم تأكيد حكام المباريات للجولة الثانية من مباريات مرحلة المجموعات في مسابقتي كرة القدم الأولمبية باريس 2024. وتماماً كما كان الحال في الجولة الأولى لمسابقتي كرة القدم الأولمبية للرجال والسيدات، ستتولّى فرق الحكام المختلطة المسؤولية حيث ستقام ثماني مباريات عبر المجموعات الأربع في مسابقات الرجال (كلها يوم السبت 27 يوليو/تموز) وستقام ست مباريات عبر ثلاث مجموعات في مسابقة السيدات (كلها يوم الأحد 28 يوليو/تموز)، بينما ستعمل يلينا سفيتكوفيتش كحكمة رابعة في اثنتين من تلك المباريات. حيث ستكون سفيتكوفيتش جزءاً من فريق التحكيم لمباراة مسابقة الرجال بين جمهورية الدومينيكان وإسبانيا، والتي تنطلق في الساعة 15:00 (جميع الأوقات المذكورة بتوقيت وسط أوروبا) على ملعب بوردو، بينما تؤدي أيضاً مهام الحكم الرابع في مباراة مسابقة الرجال التي ستُقام الساعة 21:00 بين اليابان ومالي على نفس الملعب.

وفي مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال أيضاً، تُقام مباراة الأرجنتين ضد العراق على ملعب ليون وتنطلق في الساعة 15:00. سيتولى الحكم النرويجي إسبن إسكاس قيادة المباراة، وسيعمل مواطناه يان إريك إنغان وإسحاق باشيفكين كمساعدين له بينما ستكون الحكمة الأوغندية شاميرا نابادا حكمة رابعة. وتواجه فرنسا المضيفة غينيا على ملعب نيس في الساعة 21:00، وسيشرف عليها فريق من الحكام الأوزبكيين يضم إلغيز تانتاشيف كحكم ساحة وأندري تسابينكو وتيمور غاينولين كمساعدين له وستشغل الحكمة القرغيزية فيرونيكا بيرناتسكايا مهمة الحكم الرابع. وستتولى أناهيي فيرنانديز مهام الحكم الرابع على ملعب مارسيليا حيث ستتنافس نيوزيلندا والولايات المتحدة وجهاً لوجه تحت إشراف ثلاثة حكام سويديين، بما في ذلك الحكم غلين نيبيرغ والمساعدين ماهبود بييغي وأندرياس سوديركفيست.

في المُقابل، ستلتقي أوزبكستان مع مصر على ملعب لا بوجوار في الساعة 17:00. وسيتولى كامبل كيرك كاوانا-واو إدارة المباراة، بمساعدة إسحاق تريفيس وبرنارد موتوكيرا وستكون أوديت هاميلتون من جامايكا الحكمة الرابعة. وستلعب إسرائيل ضد باراجواي على ملعب بارك دي برينس في الساعة 19:00، بقيادة الحكم الثلاثي الكندي درو فيشر وميشيل بارويجين ولييس أرفا بينما فيما سيكون رامون أباتي الحكم الرابع. وتقام مباراة أوكرانيا والمغرب على ملعب جوفروي جيشار في سانت إيتيان في الساعة 17:00، وسيتولى الحكم سعيد مارتينيز، وسيعاونه والتر لوبيز وكريستيان راميريز، بينما ستتولى الحكمة الدنماركية فريدا كلارلوند مهام الحكمة الرابعة.

وستقام مباريات مسابقة كرة القدم الأولمبية للسيدات يوم الأحد. حيث ستُقام مباراة البرازيل ضد اليابان على ملعب بارك دي برانس ومباراة نيوزيلندا ضد كولومبيا على ملعب ليون، وستنطلق المباراتان في تمام الساعة 16:00. ستُدير كيم يو جونغ المباراة على ملعب بارك دي برانس، بمساعدة بارك مي سوك وجوانا تشاراكتيس، بينما ستتولى شاميرا نابادا مهام الحكم الرابع. وفي الوقت نفسه، ستتولّى الحكمة الإنجليزية ريبيكا ويلش إدارة مباراة نيوزيلندا ضد كولومبيا، بمساعدة إميلي كارني وفرانكا أوفرتوم وستكون تيس أولوفسون الحكمة الرابعة.

وعلى ملعب نيس ستلتقي أستراليا مع زامبيا في تمام الساعة 19:00، وستتولى إيميكار كالديراس قيادة المباراة وسيساعدها كل من ميجداليا رودريجيز وماري بلانكو فيما ستكون فيرونيكا بيرناتسكايا الحكمة الرابعة.

وستتواجه إسبانيا ونيجيريا وجهاً لوجه على ملعب لا بوجوار في الساعة 19:00، وسيضم فريق الحكام توري بينسو وبروك مايو وكاثرين نيسبيت وستقوم أوديت هاميلتون بمهام الحكمة الرابعة.