عقب التفويض من قِبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2015 لوضع معايير عالمية لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، سعى FIFA للاستفادة من تجربة المنخرطين في هذا الشأن على المستويين الصناعي والكروي لتزويد حلول للرياضة. يتمثل أحد محاور هذه البحث بتطوير نمط معايير نقل البيانات لجعل البيانات المستمدة من مصادر وجهات مختلفة قابلة للمقارنة فيما بينها دون الحاجة إلى واجهة برمجية للتطبيق متعددة. توفر الوثائق المرفقة نظرة أولى لهذا المعيار، وسيتم تحديثها بحسب تطور البيانات والتقنيات.