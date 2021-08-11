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برنامج FIFA للجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

برنامج FIFA للجودة لأجهزة أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية تم إطلاقه لأنظمة التتبع الملبوسة في عام 2017 بهدف ضمان ألا تُشكل مثل هذه الأجهزة خطراً على اللاعبين. تم تطوير معايير الاختبار بناء على الأبحاث الطبية والميكانيكية، وإجراءات خاصة بالاختبار تعكس السيناريوهات المحتملة للإصابة التي يجب تجنّبها. وفي عام 2019، تم توسيع برنامج FIFA للجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية لما هو أبعد من اختبارات السلامة بحيث يشمل اختبارات الأداء لكل من الأجهزة البصرية والملبوسة، وهو ما يفتح المجال أمام منح الأنظمة فرصة لنيل علامة "جودة FIFA". وأتى ذلك في إطار الجهود لتوفير المستخدِم النهائي بالمزيد من المعلومات حول النظام الذي يستخدمه أو ينوي استخدامه. وبالنسبة للمزوِّدين الذين خضعوا للاختبار، فتوجد قائمة بهم على موقعنا الإلكتروني إلى جانب تقرير الاختبار المتاح للعامة والذي يصف – باستخدام نظام ترتيب – دقة قدرة النظام على تحديد الموقع وسرعة البيانات بحسب فئات سرعة مختلفة. تُشكّل هذه المعلومات دليلاً لأولئك الذين يرغبون باختبار أجهزتهم إما بحسب معيار FIFA الأساسي (المعروف سابقة باسم "معيار المباريات الدولي") أو معيار "جودة FIFA". وللمزيد من المعلومات عن كيفية نيل الترخيص وطرق اختبار الأنظمة وتواريخ الاختبار المقبلة، تفضلوا بالاطلاع على المحتوى ذو الصلة أدناه:

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برنامج FIFA للجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

برنامج FIFA للجودة لأجهزة أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية تم إطلاقه لأنظمة التتبع الملبوسة في عام 2017 بهدف ضمان ألا تُشكل مثل هذه الأجهزة خطراً على اللاعبين.

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SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JULY 02: A player tracking tablet is seen on the bench at half time during the FIFA Confederations Cup Russia 2017 Final between Chile and Germany at Saint Petersburg Stadium on July 2, 2017 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)
مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية هي بمثابة الخطوة المهمة المقبلة في الجهود للاضطلاع بتطوير أكبر في تكنولوجيا أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية بتعاون وثيق مع الجهات المزوِّدة الرئيسية في هذا المجال.

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تقارير جودة الأداء من FIFA الخاصة بأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

سيتم عبر الإنترنت نشر تقارير الأداء لتلك الشركات التي تختار أن تصبح صاحبة ترخيص أو تختبر نظامها بحسب معايير جودة الأداء لدى FIFA.

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BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 10: An operator controls the EPTS system on October 10, 2019 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين يضعان معايير إدارة بيانات الأداء الشخصي للاعبين

وافق FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) على تحديد وتطوير المعايير وأفضل الممارسات لجمع وحماية واستخدام بيانات الأداء الشخصي للاعبين بناءً على اللائحة العامة لحماية البيانات والقانون السويسري.

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البحث والتطوير | نمط معايير بيانات أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

عقب التفويض من قِبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2015 لوضع معايير عالمية لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، سعى FIFA للاستفادة من تجربة المنخرطين في هذا الشأن على المستويين الصناعي والكروي لتزويد حلول للرياضة.

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SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JULY 02: A player tracking tablet is seen on the bench at half time during the FIFA Confederations Cup Russia 2017 Final between Chile and Germany at Saint Petersburg Stadium on July 2, 2017 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)
أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

تُستخدم أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، والتي تشمل تقنيات ملبوسة وتعتمد على الكاميرات، للتحكم بأداء اللاعب والفريق وتحسينه.

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BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 10: An operator controls the EPTS system on October 10, 2019 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso - FIFA/FIFA via Getty Images)
مراحل اختبار أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

بعد فترة من الأبحاث والاستشارات المكثفة، طوّر FIFA برنامج الجودة لأجهزة أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية ليكون بمثابة منهجية لتحديد دقة مختلف الأنظمة المتاحة.

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آخر تحديث: الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ في ١١:١١ ص
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