مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية هي بمثابة الخطوة المهمة المقبلة في الجهود للاضطلاع بتطوير أكبر في تكنولوجيا أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية بتعاون وثيق مع الجهات المزوِّدة الرئيسية في هذا المجال. في إطار التزام FIFA ببرنامج الجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، وعلى ضوء النجاح المذهل لبرنامج FIFA للجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، تم إطلاق مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل. تهدف هذه الفئة الخاصة إلى دعم الانتقال بهذه التقنية إلى مستوى أفضل وجعلها متاحة على نطاق واسع من خلال الابتكار وبموجب تعاون وثيق مع FIFA. وإلى جانب التطوير المستمر لمنهجيات الاختبار القائمة، فإن بعض الأمثلة على مجالات الابتكار والبحث هي التالية:
حلول بديلة لتقنيات أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية من خلال تقنيات أساسية جديدة
تطوير حلول تتمتع بالكفاءة من جهة التكلفة ومتاحة للمساعدة في نشر التقنية في كافة الاتحادات الوطنية المنتسبة إلى FIFA
وضع مقاييس جديدة للمساعدة في تفسير أفضل للعبة
الالتزام بتوحيد أنماط البيانات، والواجهة البرمجية للتطبيق، ودعم قابلية التشغيل البيني لحُزم البيانات
للتقنية لدى كافة الاتحادات الوطنية المنتسبة إلى FIFA
كيف تصبح المزوِّد المفضل لدى FIFA
المزودون الأفضل لدى FIFA هم جهات رائدة في السوق وعلى مستوى الفكر، ويتميزون بأنهم يحملون ترخيصاً من برنامج FIFA للجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، أي أنهم معتمدين لكونهم
يحملون ترخيصاً من برنامج FIFA للجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، وهو ما يعني أنهم يملكون اعتماداً حالياً
يقدمون حلاً مع بيانات تتبع آنية معتمدة
يساهمون بالتجربة التقنية في التعاون مع FIFA من خلال "المجموعة الاستشارية التقنية" من أجل تطوير أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية والمواضيع البحثية الحالية
بالنسبة للمزودين المهتمين بالانضمام إلى مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل، يمكن لهم التواصل مع FIFA عبر مدير برنامج الجودة المعني أو من خلال عنوان البريد الإلكتروني quality@fifa.org للحصول على المزيد من المعلومات وبدء عملية التقدم بالطلب.
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FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين يضعان معايير إدارة بيانات الأداء الشخصي للاعبين
وافق FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) على تحديد وتطوير المعايير وأفضل الممارسات لجمع وحماية واستخدام بيانات الأداء الشخصي للاعبين بناءً على اللائحة العامة لحماية البيانات والقانون السويسري.