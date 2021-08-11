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مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية هي بمثابة الخطوة المهمة المقبلة في الجهود للاضطلاع بتطوير أكبر في تكنولوجيا أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية بتعاون وثيق مع الجهات المزوِّدة الرئيسية في هذا المجال. في إطار التزام FIFA ببرنامج الجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، وعلى ضوء النجاح المذهل لبرنامج FIFA للجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، تم إطلاق مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل. تهدف هذه الفئة الخاصة إلى دعم الانتقال بهذه التقنية إلى مستوى أفضل وجعلها متاحة على نطاق واسع من خلال الابتكار وبموجب تعاون وثيق مع FIFA. وإلى جانب التطوير المستمر لمنهجيات الاختبار القائمة، فإن بعض الأمثلة على مجالات الابتكار والبحث هي التالية:

  • حلول بديلة لتقنيات أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية من خلال تقنيات أساسية جديدة

  • تطوير حلول تتمتع بالكفاءة من جهة التكلفة ومتاحة للمساعدة في نشر التقنية في كافة الاتحادات الوطنية المنتسبة إلى FIFA

  • وضع مقاييس جديدة للمساعدة في تفسير أفضل للعبة

  • الالتزام بتوحيد أنماط البيانات، والواجهة البرمجية للتطبيق، ودعم قابلية التشغيل البيني لحُزم البيانات

  • للتقنية لدى كافة الاتحادات الوطنية المنتسبة إلى FIFA

كيف تصبح المزوِّد المفضل لدى FIFA

المزودون الأفضل لدى FIFA هم جهات رائدة في السوق وعلى مستوى الفكر، ويتميزون بأنهم يحملون ترخيصاً من برنامج FIFA للجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، أي أنهم معتمدين لكونهم

  • يحملون ترخيصاً من برنامج FIFA للجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، وهو ما يعني أنهم يملكون اعتماداً حالياً

  • يقدمون حلاً مع بيانات تتبع آنية معتمدة

  • يساهمون بالتجربة التقنية في التعاون مع FIFA من خلال "المجموعة الاستشارية التقنية" من أجل تطوير أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية والمواضيع البحثية الحالية

بالنسبة للمزودين المهتمين بالانضمام إلى مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل، يمكن لهم التواصل مع FIFA عبر مدير برنامج الجودة المعني أو من خلال عنوان البريد الإلكتروني quality@fifa.org للحصول على المزيد من المعلومات وبدء عملية التقدم بالطلب.

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برنامج FIFA للجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

برنامج FIFA للجودة لأجهزة أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية تم إطلاقه لأنظمة التتبع الملبوسة في عام 2017 بهدف ضمان ألا تُشكل مثل هذه الأجهزة خطراً على اللاعبين.

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SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JULY 02: A player tracking tablet is seen on the bench at half time during the FIFA Confederations Cup Russia 2017 Final between Chile and Germany at Saint Petersburg Stadium on July 2, 2017 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)
مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية هي بمثابة الخطوة المهمة المقبلة في الجهود للاضطلاع بتطوير أكبر في تكنولوجيا أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية بتعاون وثيق مع الجهات المزوِّدة الرئيسية في هذا المجال.

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تقارير جودة الأداء من FIFA الخاصة بأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

سيتم عبر الإنترنت نشر تقارير الأداء لتلك الشركات التي تختار أن تصبح صاحبة ترخيص أو تختبر نظامها بحسب معايير جودة الأداء لدى FIFA.

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BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 10: An operator controls the EPTS system on October 10, 2019 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين يضعان معايير إدارة بيانات الأداء الشخصي للاعبين

وافق FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) على تحديد وتطوير المعايير وأفضل الممارسات لجمع وحماية واستخدام بيانات الأداء الشخصي للاعبين بناءً على اللائحة العامة لحماية البيانات والقانون السويسري.

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البحث والتطوير | نمط معايير بيانات أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

عقب التفويض من قِبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2015 لوضع معايير عالمية لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، سعى FIFA للاستفادة من تجربة المنخرطين في هذا الشأن على المستويين الصناعي والكروي لتزويد حلول للرياضة.

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SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JULY 02: A player tracking tablet is seen on the bench at half time during the FIFA Confederations Cup Russia 2017 Final between Chile and Germany at Saint Petersburg Stadium on July 2, 2017 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)
أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

تُستخدم أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، والتي تشمل تقنيات ملبوسة وتعتمد على الكاميرات، للتحكم بأداء اللاعب والفريق وتحسينه.

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BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 10: An operator controls the EPTS system on October 10, 2019 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso - FIFA/FIFA via Getty Images)
مراحل اختبار أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

بعد فترة من الأبحاث والاستشارات المكثفة، طوّر FIFA برنامج الجودة لأجهزة أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية ليكون بمثابة منهجية لتحديد دقة مختلف الأنظمة المتاحة.

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آخر تحديث: الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ في ١١:١٤ ص
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