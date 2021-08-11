مع تزايد أهمية التقنيات الجديدة في كرة القدم بغرض جمع كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بأداء وسلامة لاعبي كرة القدم، وافق FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) على تحديد وتطوير المعايير وأفضل الممارسات لجمع وحماية واستخدام بيانات الأداء الشخصي للاعبين بناءً على اللائحة العامة لحماية البيانات والقانون السويسري. ومنذ بداية جمع البيانات في رياضة كرة القدم الاحترافية، اتخذت الجهات المعنية بكرة القدم خطوات كبيرة، ليس بهدف جمع المزيد من البيانات فحسب بل كذلك لجمع البيانات الشخصية الحساسة المتعلقة بصحة اللاعبين وأدائهم. ونتيجة هذا التطور، ستكون كمية كبيرة من البيانات الشخصية متاحة في المنافسات المستقبلية. بناء على ذلك، وفيما يتعلق بمنافسات FIFA، اتفق FIFA و FIFPro على وضع إطار عمل لحماية البيانات بالاستناد إلى اللائحة العامة لحماية البيانات والقانون السويسري لتوفير الضمانات والتدابير الفعالة لجمع البيانات حول اللاعبين وحمايتها واستخدامها. لهذا السبب، يلتزم FIFA و FIFPro بوضع مبادئ لجمع واستخدام بيانات الأداء الشخصية اللاعبين، بما في ذلك: