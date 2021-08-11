مع تزايد أهمية التقنيات الجديدة في كرة القدم بغرض جمع كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بأداء وسلامة لاعبي كرة القدم، وافق FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) على تحديد وتطوير المعايير وأفضل الممارسات لجمع وحماية واستخدام بيانات الأداء الشخصي للاعبين بناءً على اللائحة العامة لحماية البيانات والقانون السويسري. ومنذ بداية جمع البيانات في رياضة كرة القدم الاحترافية، اتخذت الجهات المعنية بكرة القدم خطوات كبيرة، ليس بهدف جمع المزيد من البيانات فحسب بل كذلك لجمع البيانات الشخصية الحساسة المتعلقة بصحة اللاعبين وأدائهم. ونتيجة هذا التطور، ستكون كمية كبيرة من البيانات الشخصية متاحة في المنافسات المستقبلية. بناء على ذلك، وفيما يتعلق بمنافسات FIFA، اتفق FIFA و FIFPro على وضع إطار عمل لحماية البيانات بالاستناد إلى اللائحة العامة لحماية البيانات والقانون السويسري لتوفير الضمانات والتدابير الفعالة لجمع البيانات حول اللاعبين وحمايتها واستخدامها. لهذا السبب، يلتزم FIFA و FIFPro بوضع مبادئ لجمع واستخدام بيانات الأداء الشخصية اللاعبين، بما في ذلك:
وضع معيار لتطبيقه عند معالجة البيانات الشخصية.
توفير ضمانات وقائية ضد انتهاك الحقوق الشخصية والخصوصية من خلال المعالجة غير الملائمة للبيانات الشخصية.
ميثاق حول حقوق اللاعبين يحدد لائحة بحقوق اللاعبين، لتتم قراءتها وتطبيقها بما يتماشى مع اللائحة العامة لحماية البيانات وربطها بمعالجة بياناتهم.
الإرشادات الإضافية وأفضل الممارسات لمعالجة بيانات الأداء الشخصية للاعبين ستضمن تطبيق مبادئ حماية البيانات في كرة القدم وتوفير الإرشادات للجهات المعنية بكرة القدم ومزودي الخدمة الخارجيين عند جمع بيانات الأداء الشخصية اللاعبين ومعالجتها. ويلتزم كل من FIFA وFIFPro بضمان استفادة رياضة كرة القدم واللاعبين من التطوير المستمر لتكنولوجيا كرة القدم مع تحقيق المصلحة الفضلى لخدمة كرة القدم واللاعبين واللعبة. سيتم وضع التدابير المشار إليها أعلاه خلال الأشهر القادمة.
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FIFA Electronic Performance Tracking Systems (EPTS) Certification Event 172080_fcbarca_2019_1_rs
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FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين يضعان معايير إدارة بيانات الأداء الشخصي للاعبين
وافق FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) على تحديد وتطوير المعايير وأفضل الممارسات لجمع وحماية واستخدام بيانات الأداء الشخصي للاعبين بناءً على اللائحة العامة لحماية البيانات والقانون السويسري.