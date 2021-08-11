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FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين يضعان معايير إدارة بيانات الأداء الشخصي للاعبين

مع تزايد أهمية التقنيات الجديدة في كرة القدم بغرض جمع كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بأداء وسلامة لاعبي كرة القدم، وافق FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) على تحديد وتطوير المعايير وأفضل الممارسات لجمع وحماية واستخدام بيانات الأداء الشخصي للاعبين بناءً على اللائحة العامة لحماية البيانات والقانون السويسري. ومنذ بداية جمع البيانات في رياضة كرة القدم الاحترافية، اتخذت الجهات المعنية بكرة القدم خطوات كبيرة، ليس بهدف جمع المزيد من البيانات فحسب بل كذلك لجمع البيانات الشخصية الحساسة المتعلقة بصحة اللاعبين وأدائهم. ونتيجة هذا التطور، ستكون كمية كبيرة من البيانات الشخصية متاحة في المنافسات المستقبلية. بناء على ذلك، وفيما يتعلق بمنافسات FIFA، اتفق FIFA و FIFPro على وضع إطار عمل لحماية البيانات بالاستناد إلى اللائحة العامة لحماية البيانات والقانون السويسري لتوفير الضمانات والتدابير الفعالة لجمع البيانات حول اللاعبين وحمايتها واستخدامها. لهذا السبب، يلتزم FIFA و FIFPro بوضع مبادئ لجمع واستخدام بيانات الأداء الشخصية اللاعبين، بما في ذلك:

  • وضع معيار لتطبيقه عند معالجة البيانات الشخصية.

  • توفير ضمانات وقائية ضد انتهاك الحقوق الشخصية والخصوصية من خلال المعالجة غير الملائمة للبيانات الشخصية.

  • ميثاق حول حقوق اللاعبين يحدد لائحة بحقوق اللاعبين، لتتم قراءتها وتطبيقها بما يتماشى مع اللائحة العامة لحماية البيانات وربطها بمعالجة بياناتهم.

الإرشادات الإضافية وأفضل الممارسات لمعالجة بيانات الأداء الشخصية للاعبين ستضمن تطبيق مبادئ حماية البيانات في كرة القدم وتوفير الإرشادات للجهات المعنية بكرة القدم ومزودي الخدمة الخارجيين عند جمع بيانات الأداء الشخصية اللاعبين ومعالجتها. ويلتزم كل من FIFA وFIFPro بضمان استفادة رياضة كرة القدم واللاعبين من التطوير المستمر لتكنولوجيا كرة القدم مع تحقيق المصلحة الفضلى لخدمة كرة القدم واللاعبين واللعبة. سيتم وضع التدابير المشار إليها أعلاه خلال الأشهر القادمة.

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FIFA Electronic Performance Tracking Systems (EPTS) Certification Event 172080_fcbarca_2019_1_rs

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برنامج FIFA للجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

برنامج FIFA للجودة لأجهزة أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية تم إطلاقه لأنظمة التتبع الملبوسة في عام 2017 بهدف ضمان ألا تُشكل مثل هذه الأجهزة خطراً على اللاعبين.

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SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JULY 02: A player tracking tablet is seen on the bench at half time during the FIFA Confederations Cup Russia 2017 Final between Chile and Germany at Saint Petersburg Stadium on July 2, 2017 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)
مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية هي بمثابة الخطوة المهمة المقبلة في الجهود للاضطلاع بتطوير أكبر في تكنولوجيا أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية بتعاون وثيق مع الجهات المزوِّدة الرئيسية في هذا المجال.

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تقارير جودة الأداء من FIFA الخاصة بأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

سيتم عبر الإنترنت نشر تقارير الأداء لتلك الشركات التي تختار أن تصبح صاحبة ترخيص أو تختبر نظامها بحسب معايير جودة الأداء لدى FIFA.

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BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 10: An operator controls the EPTS system on October 10, 2019 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين يضعان معايير إدارة بيانات الأداء الشخصي للاعبين

وافق FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) على تحديد وتطوير المعايير وأفضل الممارسات لجمع وحماية واستخدام بيانات الأداء الشخصي للاعبين بناءً على اللائحة العامة لحماية البيانات والقانون السويسري.

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البحث والتطوير | نمط معايير بيانات أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

عقب التفويض من قِبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2015 لوضع معايير عالمية لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، سعى FIFA للاستفادة من تجربة المنخرطين في هذا الشأن على المستويين الصناعي والكروي لتزويد حلول للرياضة.

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SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JULY 02: A player tracking tablet is seen on the bench at half time during the FIFA Confederations Cup Russia 2017 Final between Chile and Germany at Saint Petersburg Stadium on July 2, 2017 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)
أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

تُستخدم أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، والتي تشمل تقنيات ملبوسة وتعتمد على الكاميرات، للتحكم بأداء اللاعب والفريق وتحسينه.

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BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 10: An operator controls the EPTS system on October 10, 2019 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso - FIFA/FIFA via Getty Images)
مراحل اختبار أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

بعد فترة من الأبحاث والاستشارات المكثفة، طوّر FIFA برنامج الجودة لأجهزة أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية ليكون بمثابة منهجية لتحديد دقة مختلف الأنظمة المتاحة.

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آخر تحديث: الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ في ١١:١٥ ص
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