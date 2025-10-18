الإعلان عن حكام نهائي كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™ ومباراة تحديد المركز الثالث

ستُقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت 18 أكتوبر، على أن تُقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 أكتوبر، وكلاهما في سانتياغو، تشيلي

أشرف على المباريات في تشيلي 54 حكمًا، من بينهم حكام ومساعدون

استُخدمت تقنية دعم الفيديو لكرة القدم (FVS) طوال فترة البطولة

أعلن FIFA عن فرق تحكيم المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™. ستُقام مباراة النهائي بين الأرجنتين والمغرب يوم الأحد 19 أكتوبر في سانتياغو، تشيلي، الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي. سيدير ​​المباراة الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني، بمساعدة مواطنيه دانييلي بيندوني وألبرتو تيغوني؛ أما الحكم الرابع فسيكون الأمريكي جو ديكرسون. وقال السيد مارياني: "إن تعييني لإدارة نهائي كأس العالم شرفٌ عظيم، ومسؤوليةٌ جسيمة، وامتيازٌ عظيم. إنه لأمرٌ مثيرٌ للغاية أن تُتاح لي فرصة تمثيل بلادنا، مع العلم أن وراء كل مباراة ساعاتٍ وشهورًا وسنواتٍ من التدريب والدراسة والتحضير". وأضاف: "إنها لحظةٌ نعيشها بامتنانٍ وفخرٍ عميقين، مع فريقي والمحترفين الذين دعموني طوال مسيرتي. ستكون هذه المباراة النهائية لبطولةٍ رائعة، بذل فيها جميع اللاعبين قصارى جهدهم، وجلبت جميع الفرق شغفَ بلادهم وثقافتها. ونحن، كحكام فريق FIFA الأول، فعلنا الشيء نفسه".

تحدث مارياني نيابةً عن فريق التحكيم بأكمله، قائلاً: "نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لبييرلويجي كولينا وماسيمو بوساكا لاختيارهما لنا لهذه البطولة وللمباراة النهائية. لقد زودونا بمدربي تحكيم من الطراز الرفيع من FIFA، عملنا معهم يوميًا، سواءً في الملعب أو في الفصول الدراسية، لتحقيق التميز وضمان الاتساق وبناء فريق متحد." كما أشاد الحكم بتشيلي بصفتها الدولة المضيفة، قائلاً: "سأحمل معي شغف وكرم ضيافة تشيلي. لم نكن هنا من قبل: إنه بلد جميل، بشعبه، يترك بصمة لا تُمحى." "كانت جميع المرافق وملاعب التدريب ووسائل النقل والمباني التي استقبلتنا مثالية. لقد كانت تجربة استثنائية، مليئة بالناس والشغف والألوان والحماس والرغبة في الاحتفال وإحداث فرق. نحن مستعدون للمساهمة في مباراة كرة قدم ستُذكر بنفس القيم: الاحترام واللعب النظيف ومتعة الرياضة المشتركة."