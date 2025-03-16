جياني إنفانتينو يوجّه دعوته للكونكاكاف حاثاً إياهم على زيادة جهودهم نحو كرة القدم النسائية

رئيس FIFA يؤكد خلال مؤتمر الكونكاكاف الأربعين أن كرة القدم النسائية تشهد نمواً مذهلاً "بوتيرة سريعة"، وذلك في سياق حديثه عن إمكانية تقديم المنطقة عرضاً لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031 FIFA

السيد إنفانتينو يقول إن "وحدة" الاتحاد وتعاونه الوثيق مع FIFA يساهمان في دفع عجلة تطوير اللعبة بخطى سريعة

أشار أمام الوفود المجتمعة في سانت لوسيا إلى أن استضافة كأس العالم للأندية 2025Ô وكأس العالم 2026Ô في المنطقة "ستترك أثراً عميقاً في العالم أجمع"

دعا جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، الاتحادات الأعضاء في أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي إلى مواصلة سعيها الدؤوب في تطوير كرة القدم النسائية، لا سيّما مع اقتراب موعد تقديم منطقة الكونكاكاف عرضاً محتملاً لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031 FIFA.

انطلاقاً من مبدأ التناوب الذي يتيح لكل من الاتحادات القارية الستة فرصة استضافة بطولات FIFA، جاء قرار مجلس FIFA في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 مارس/آذار 2025 ليعلن أهلية الاتحادات الوطنية للكونكاكاف والاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتقديم عروضها لاستضافة ما يُرجح أن يكون الحدث العالمي الأكثر شمولاً للسيدات خلال السنوات الست المقبلة.

“في خطابه أمام الكونغرس الأربعين للكونكاكاف في سانت لوسيا، قال رئيس FIFA: "لقد اتخذنا في مجلس FIFA الأخير قرارات محورية تتعلق بكرة القدم النسائية، وأولى الرسائل هي ضرورة الاستمرار في تعزيز كرة القدم النسائية، إذ إنها تشهد نمواً بوتيرة سريعة للغاية."

"كما تعلمون، ستُقام بطولة كأس العالم للسيدات لعام 2027 في البرازيل، وهناك احتمال أن تستضيف هذه المنطقة نسخة عام 2031. يحق للكونكاكاف التقدم بطلب استضافة كأس العالم للسيدات FIFA. ستكون بلا شك بطولة كأس عالم في غاية الروعة. وفي هذا الإطار، نتباحث بجدية حول إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48، اعتباراً من كأس العالم للسيدات FIFA 2031. لذا، يتعين علينا الاستمرار في تعزيز كرة القدم النسائية، وأشكركم جميعاً على جهودكم التي تبذلونها يومياً لتطويرها وترسيخها. فهذا الأمر غاية في الأهمية."

وجّه السيد إنفانتينو الشكر لأعضاء مجلس FIFA المنتهية ولايتهم من المنطقة، لويس هيرنانديز (كوبا) ويون دي لويزا (المكسيك)، مثمناً ما قدموه من عمل. كما أعرب عن امتنانهلرئيس وزراء سانت لوسيا، فيليب جيه بيير، ورئيس اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم، ليندون كوبر، على ما أبدوه من كرم الضيافة . وأيضاً رحّب بالعضوين الجديدين في مجلس FIFA، سيندي بارلو كون (الولايات المتحدة) وراندي هاريس (باربادوس)، كما وجّه الشكر للعضوة العائدة إلى المجلس، سونيا فولفورد (جزر تركس وكايكوس).

وأشاد كذلك بالاتحادات الأعضاء الـ 35 التابعة للكونكاكاف على تعاونها المثمر مع FIFA في مساعي تطوير كرة القدم بالمنطقة من خلال برنامج FIFA Forward.

خلال المرحلة الثالثة من هذه المبادرة، الممتدة حتى عام 2027، يحق لكل اتحاد عضو الحصول على دعم مالي يصل إلى ثمانية ملايين دولار لتغطية التكاليف التشغيلية ومشاريع التطوير - وهو ما يمثل زيادة تقارب سبعة أضعاف ما كان متاحاً عند انطلاق برنامج FIFA Forward عام 2016 - وقد مُددت المواعيد النهائية لتقديم الطلبات في وقت سابق من هذا الشهر لإتاحة مزيد من الوقت للاتحادات الأعضاء للحصول على التمويل.

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“قال رئيس FIFA: "إنكم حقاً تشكلون كياناً موحداً. وهذه الوحدة هي سرّ قوّتكم، وهي أيضاً سرّ قوّتنا جميعاً. ومن خلال هذه الوحدة، نجحنا في FIFA كذلك بتحقيق إنجازات باهرة." "وبفضل ملاحظاتكم، استطعنا تعديل لوائح برنامج FIFA Forward لتلائم خصوصيات هذه المنطقة، لأننا نصغي إليكم، ونسعى جاهدين لأن تزدهر كرة القدم في كل مكان، وفق قواعد عادلة ومسارات صحيحة. ولهذا السبب، أصغينا إليكم. وجئتم إلينا متّحدين متحاورين، فاستمعنا إليكم وعدّلنا. وقد قرر مجلس FIFA، في اجتماعه الأسبوع الماضي، اعتماد تلك التعديلات التي ستساهم مرة أخرى في الارتقاء باللعبة على نحو واسع في أرجاء منطقة الكونكاكاف."

ولم يكن تأثير برامج FIFA الأخرى أقل شأناً. فقد أثمر مخطط FIFA لتنمية المواهب، الهادف إلى إتاحة دروب الاحتراف أمام كل موهبة شابة، عن تقديم الدعم المالي لاثنين وثلاثين اتحاداً عضواً في الكونكاكاف، وأسفر عن إنشاء تسع أكاديميات مواهب، مع توقعات بإنشاء المزيد منها قريباً.

كما انضمت ثلاث وعشرون أكاديمية أخرى في منطقة الكونكاكاف إلى برنامج FIFA Football For Schools، الذي لا يكتفي بتعليم مهارات كرة القدم، بل يرسخ أيضاً مهارات شخصية للآلاف من الفتيات والفتيان ضمن أنظمة التعليم المحلية.

أكّد السيد إنفانتينو أن البطولات الكبرى المرتقبة التي ستُقام في هذه المنطقة خلال الأشهر الـ 18 القادمة، وتحديداً كأس العالم للأندية FIFA 2025 في الولايات المتحدة وكأس العالم FIFA 26 التي تتشارك في استضافتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ستُشكّل رافداً حيوياً لتطوير اللعبة في جميع الاتحادات الأعضاء التابعة للكونكاكاف ضمن FIFA.

وإلى جانب الاتحادات الثلاثة المشاركة في استضافة البطولة، فسيكون هناك ثلاثة أعضاء - وربما يصل العدد إلى خمسة - في منافسات كأس العالم FIFA 26 التي تضم 48 منتخباً. وقبيل الموعد النهائي لاختيار الأندية لتشكيلاتها النهائية، أشار السيد إنفانتينو إلى أن قرابة 97 لاعباً من الكونكاكاف سيشاركون في كأس العالم للأندية FIFA هذا العام.

ووصفاً للبطولة بأنها "حدث يُغيّر ملامح اللعبة"، أضاف أن ثمانية اتحادات أعضاء من الكونكاكاف ستمثَّل في هذه المنافسة، بالإضافة إلى خمسة أندية من المكسيك والولايات المتحدة، لتكون جزءاً من النخبة المكونة من 32 فريقاً يتنافسون على لقب أول بطل رسمي لكأس العالم للأندية FIFA 2025.