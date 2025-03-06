مجلس FIFA يصادق على تخصيص جائزة مالية غير مسبوقة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ ويتخذ قرارات هامة بشأن منافسات السيدات

تم الإعلان عن تخصيص جائزة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

تم إطلاق عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نُسختي 2031 و2035 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

سيشهد عام 2028 إقامة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لأندية السيدات FIFA، على أن تنطلق عام 2026 مسابقة سنوية تحت اسم كأس FIFA للبطلات™

خلال اجتماع مجلس FIFA، الذي وافق بالإجماع على التقرير السنوي لعام 2024، تم التركيز بشكل خاص على الأسس المالية المتينة التي تقوم عليها جهود FIFA الرامية لتطوير كرة القدم عبر العالم، بما في ذلك الهدف المتمثل في تحقيق إيرادات بقيمة 13 مليار دولار أمريكي بموجب الميزانية المنقحة لدورة 2023-2026، التي ستشهد استثمار نحو 90% في كرة القدم لتعزيز تطوير اللعبة على الصعيد العالمي.

وتتضمن الميزانية المنقحة تحقيق إيرادات بقيمة مليارَي دولار أمريكي من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، والتي ستضع أسساً جديدة لكرة قدم الأندية على الصعيد العالمي، حيث سيتم توزيع ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي على الأندية المشارِكة من جهة، إلى جانب توفير آلية تضامنية مخصصة لأندية كرة القدم في مختلف أنحاء العالم من جهة ثانية.

وفي معرض حديثه، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "لن تشكل بطولة كأس العالم للأندية FIFA ذروة منافسات كرة القدم فحسب، وإنما ستشكل أيضاً منصة حقيقية لإظهار تضامن من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة على الأندية بشكل لم يسبق تحقيق من خلال أي منافسة أخرى من قبل".

وأضاف: "سيتم توزيع جميع إيرادات البطولة على الأندية المشارِكة وصندوق التضامن المُخصَّص لمساعدة الأندية في شتى أنحاء العالم، إذ لن يحتفظ FIFA بأي دولار من تلك الإيرادات، كما لن تكون هناك حاجة للجوء إلى احتياطيات FIFA، المخصَّصة أصلاً لخدمة أهداف تطوير كرة القدم عبر العالم.

وتابع: "في الوقت نفسه، نحن بصدد تخصيص استثمارات قياسية بقيمة تناهز 2.3 بليون دولار أمريكي في برنامج FIFA Forward خلال دورة 2023-2026، مما يعني أننا سنكون قد خصصنا استثمارات غير مسبوقة في تطوير كرة القدم منذ عام 2016، بحيث ستصل قيمتها الإجمالية إلى 5.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026".

عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نُسختي 2031 و2035 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

صادق مجلس FIFA على اللوائح الناظمة لعملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نُسختي 2031 و2035 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™، وكذلك على النظرة العامة حول متطلبات الاستضافة ذات الصلة.

انطلاق عملية تقديم طلبات استضافة كأس العالم للسيدات 2031 و2035 01:25

فأخذاً بعين الاعتبار الدول التي سبق لها أن استضافت كأس العالم للسيدات FIFA، ونظراً لأن البرازيل عُيِّنت لاستضافة النسخة القادمة من البطولة خلال عام 2027، اتَّخذ مجلس FIFA القرارات التالية:

كأس العالم للسيدات FIFA 2031™: دعوة الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي للترشُّح لاستضافة نسخة 2031؛

كأس العالم للسيدات FIFA 2035™: دعوة الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم للترشُّح لاستضافة نسخة 2035.

هذا ومن المُزمع أن يُتَّخذ القرار بشأن مكان/أماكن استضافة البطولتين خلال الدورة 76 من كونغرس FIFA المقرر انعقادها في الربع الثاني من سنة 2026.

كأس العالم لأندية السيدات FIFA™ وكأس FIFA للبطلات™

بعد مباحثات ومناقشات بنَّاءة مع الجهات الفاعلة الرئيسية، قرر مجلس FIFA أن بطولة كأس العالم لأندية السيدات FIFA ستُجرى كل أربع سنوات، على أن تُقام نسختها الأولى عام 2028 بمشاركة 19 من أفضل أندية العالم، وذلك وفقاً لنظام تنافسي وشمولي، علماً أن ستة من هذه الأندية ستخوض دوراً تمهيدياً تتأهل من خلاله الفِرق الثلاثة الفائزة لتنضم إلى 13 فريقاً آخر في المرحلة التالية التي ستتألف من أربع مجموعات، تضم كل منها أربعة أندية، على أن يصعد متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى مرحلة خروج المغلوب.

ستوزَّع المقاعد المخصَّصة للاتحادات القارية في النسخة الافتتاحية على النحو التالي:

مقعدان مباشران وبطاقة واحدة للدور التمهيدي لكل من: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم

خمسة مقاعد مباشرة وبطاقة واحدة للدور التمهيدي: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

بطاقة واحدة للدور التمهيدي: اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم

كما صادق مجلس FIFA على إطلاق مسابقة سنوية تحت مسمى كأس FIFA للبطلات™، التي ستشهد مشاركة الفِرق الستة الفائزة بالمسابقات القارية للأندية، حيث ستتنافس فيما بينها على نيل لقب البطولة الجديدة، وذلك اعتباراً من عام 2026، على أن تقام منافساتها في السنوات التي لا تتزامن مع إقامة بطولة كأس العالم لأندية السيدات FIFA.

ففي الدور التمهيدي، ستستضيف بطلات آسيا نظيراتهن بطلات أوقيانوسيا في الجولة الأولى، على أن يحل الفريق الفائز ضيفاً على بطل أفريقيا في الجولة الثانية، علماً أن الفائز بينهما سيتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة بطل أوروبا، بينما ستدور مباراة نصف النهائي الأخرى بين بطلات أمريكا الجنوبية ونظيراتهن من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، علماً أن مواجهة دور الأربعة ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية ستقام في التواريخ التالية:

كأس FIFA للبطلات 2026™: من 28 يناير/كانون الثاني 2026 إلى 1 فبراير/شباط 2026.

كأس FIFA للبطلات 2027™: من 27 إلى 31 يناير/كانون الثاني 2027.

كأس FIFA للبطلات 2029™: من 24 إلى 28 يناير/كانون الثاني 2029.

منافسات أخرى

صادق مجلس FIFA على إدراج مجموعة من البطولات النهائية التابعة للاتحادات القارية في جدول المباريات الدولية للسيدات، الذي يمكن الاطلاع عليه عبر موقع inside.fifa.com: كما تم تأكيد تواريخ المباريات 3 و4 و5 لمسابقة كأس القارات للأندية FIFA™ على النحو التالي:

ديربي الأمريكتين FIFA (المباراة 3) بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2025

كأس التحدي FIFA (المباراة 4) بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2025

نهائي كأس القارات للأندية FIFA™ (المباراة 5) بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2025

كما صادق مجلس FIFA على تواريخ البطولات التالية:

كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢٥™: 25-26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (المباريات التأهيلية)، و1-18 ديسمبر/كانون الأول 2025 (البطولة النهائية)

كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™: 3-27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA بولندا 2026™: 5-27 سبتمبر/أيلول 2026

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