جياني إنفانتينو يؤكد أن بطولة كأس العالم FIFA 2034™ تتيح "فُرَصاً هائلة" للاستثمار في المملكة العربية السعودية

ألقى رئيس FIFA كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025 بالعاصمة السعودية الرياض

يتوخى FIFA أيضاً تحقيق إيرادات بقيمة مليار دولار أميركي من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ مستقبلاً

الرئيس إنفانتينو يُذكِّر بأن بطولة كأس العالم FIFA™ تنطوي على قدرة تحويلية هائلة، حيث تحظى بمتابعة خمسة مليارات من المشاهدين عبر مختلف أنحاء المعمورة

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025 بالرياض، إن بطولة كأس العالم FIFA 2034™ تتيح "فُرَصاً هائلة" للاستثمار في المملكة العربية السعودية، متحدثاً في الوقت ذاته عن تطور كرة القدم النسائية، حيث يتوخى FIFA تحقيق إيرادات بقيمة مليار دولار أميركي من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ مستقبلاً.

وشارك الرئيس إنفانتينو في محادثة مع ريتشارد أتياس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Richard Attias and Associates ورئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة مستقبل الاستثمار، حيث ظهر إلى جانب الكرة الرسمية لمباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، التي ستُقام في الولايات المتحدة خلال الفترة المتمدة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، علماً أن الهلال السعودي يُعد من بين الأندية الـ 32 المشارِكة في هذه النسخة الافتتاحية.

وقال إنفانتينو في معرض حديثه عن كأس العالم FIFA™: "إنها تنطوي على فرص هائلة. ذلك أن كرة القدم لعبة يتابعها خمسة مليارات من الأشخاص عبر العالم، ونحن بحاجة إلى إيجاد السبل الكفيلة بالربط بين هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم خمسة مليارات، بينما تكون أعينهم جميعاً شاخصة على شيء واحد: بطولة كأس العالم (FIFA)، التي تتخللها 104 مباريات في شهر واحد، وهو ما يعادل 104 مباريات [من منافسة] السوبر بول في شهر واحد".

وأضاف: "إن مسابقة من حجم كأس العالم FIFA™ تنطوي على قدرة تحويلية هائلة، ليس فقط بالنسبة لبلد محدَّد أو منطقة بعينها، بل بالنسبة للعالم أجمع، إذ تُعد كرة القدم الرياضة رقم واحد في العالم على الإطلاق، حيث تحظى بمتابعة خمسة مليارات من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم".

يُذكر أن بطولة كأس العالم FIFA 2034™ ستكون أول نسخة تقام في دولة واحدة منذ أن تقرَّر إجراء المسابقة بنظام 48 منتخباً وطنياً، مما يشكل فرصة هائلة لإبراز التراث الغني الذي تزخر به المملكة العربية السعودية من جهة، وما تنطوي عليه كرة القدم من شغف متجذر وقدرة تحويلية وديناميكية كبيرة. كما أصبحت البلاد قِبلة للعديد من الأحداث الرياضية العالمية الكبرى، وهي التي استضافت على سبيل المثال النسخة الافتتاحية من سلسلة FIFA™ خلال عام 2024 وبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™، علماً أنها مُقبلة أيضاً على استضافة نسخة 2027 من بطولة كأس آسيا.

منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025 | رئيس FIFA جياني إنفانتينو 01:52

وسلط رئيس FIFA الضوء كذلك على قدرة دول مثل المملكة العربية السعودية على مساعدة كرة القدم في استغلال إمكاناتها المالية إلى أبعد حد ممكن، موضحاً في هذا الصدد أن "الناتج المحلي الإجمالي لكرة القدم العالمية في عام واحد يبلغ اليوم نحو 270 مليار دولار أميركي، علماً أن نحو 70% من هذه القيمة يُسجَّل في أوروبا"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي أقل بكثير مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضاف الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "إذا كانت بقية العالم، وخاصة المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة الأميركية، قادرة على تحقيق ما يناهز 20% فقط مما تحققه أوروبا في كرة القدم، فإننا (قد نصل إلى ما يزيد عن) نصف تريليون من تأثير الناتج المحلي الإجمالي (عبر رياضتنا). ذلك أن كرة القدم تنطوي على إمكانات هائلة".

كما توجَّه رئيس FIFA برسالة بسيطة إلى كل المستثمرين في مختلف أنحاء العالم: "أدعوكم إلى الاستثمار في اللعبة الجميلة، وسيكون ذلك أفضل استثمار تقومون به على الإطلاق!"

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025 Previous 01 / 07 FIFA President Gianni Infantino speaks with Chairman of the FII Institute Executive Committee Richard Attias during the Saudi-U.S. Investment Forum 2025 02 / 07 FIFA President Gianni Infantino speaks with Chairman of the FII Institute Executive Committee Richard Attias during the Saudi-U.S. Investment Forum 2025 03 / 07 FIFA President Gianni Infantino arrives alongside FIFA Council Member and Saudi Arabian Football Federation President Yasser Al Misehal at the Saudi-U.S. Investment Forum 2025 04 / 07 FIFA President Gianni Infantino kicks a FIFA Club World Cup 2025 official match ball into the crowd alongside Chairman of the FII Institute Executive Committee Richard Attias at the Saudi-U.S. Investment Forum 2025 05 / 07 FIFA President Gianni Infantino arrives at the Saudi-U.S. Investment Forum 2025 06 / 07 FIFA President Gianni Infantino arrives at the Saudi-U.S. Investment Forum 2025 07 / 07 FIFA President Gianni Infantino arrives alongside FIFA Council Member and Saudi Arabian Football Federation President Yasser Al Misehal at the Saudi-U.S. Investment Forum 2025 Next

وفي السياق ذاته، تحدث جياني إنفانتينو عن قدرة كرة القدم على التقريب بين الناس، حيث يجتمع حولها "خمسة مليارات من الأشخاص الذين لا يجمعهم أي قاسم مشترك (آخر): فهُم يتحدثون لغات مختلفة، ولديهم ديانات مختلفة، كما يختلفون من حيث الجنس والمستوى الاجتماعي، ومع ذلك فإن هذا الشيء المشترك يجمعهم - خمسة مليارات من الأشخاص في شتى أنحاء العالم. إنه أمر يصعب تصديقه؛ إنه أمر مثير للشغف والعاطفة؛ إنه حب كرة القدم: إنه حب لعبة تُبحر بك في دواخلك وتدفعك نحو مشاعر وأحاسيس مشتركة مع أشخاص آخرين".

وتابع: "بدورها، تنطوي كرة قدم السيدات على العديد من الفرص الجديدة، وخاصة بعد أن قرَّر مجلس FIFA بالإجماع في 9 مايو/أيار 2025 زيادة عدد الفرق المشارِكة في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ من 32 إلى 48 منتخباً وطنياً اعتباراً من نسخة عام 2031. إن كرة قدم السيدات ودور المرأة في كرة قدم أمران بغاية الأهمية، حيث ستستضيف البرازيل النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للسيدات (FIFA) المقرَّرة عام 2027، على أن تُقام النسخة التالية في أميركا الشمالية عام 2031".

“وأضاف: "إنها أيضاً تنمو وتتطور بشكل كبير، إذ نتوخى أيضاً تحقيق إيرادات بقيمة مليار (دولار أميركي) فقط من بطولة كأس العالم للسيدات (FIFA)، وذلك بهدف إعادة استثمارها في لعبة السيدات".

يُذكر أن المملكة أطلقت خلال عام 2022 النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، علماً أن المنتخب الوطني للسيدات لعب باكورة مبارياته الدولية في نفس العام، وهو ما نوه به الرئيس إنفانتينو مُبرزا أن "المملكة العربية السعودية تقوم بعمل جيد للغاية (في هذا الصدد) أيضاً، سواء من خلال إطلاق دوري نسائي، أو من خلال إنشاء منتخب وطني للسيدات".