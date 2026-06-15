كرة القدم تجمع بين الجزائر ومدينة لورانس بولاية كانساس

يتخذ المنتخب الجزائري من مدينة لورانس بولاية كانساس مقرًا لمعسكره التدريبي

منذ وصولهم، شعر "محاربو الصحراء" وكأنهم في وطنهم

حضر 2500 مشجع جلسة تدريبية مجتمعية نظمتها FIFA قبل مباراتهم الافتتاحية يُعدّ هذا الارتباط بين المنتخب الجزائري ومدينة لورانس بولاية كانساس دليلًا إضافيًا على قدرة كرة القدم على توحيد الشعوب. فقد استُقبل "محاربو الصحراء" بحفاوة وكرم ضيافة من مجتمع رحّب بهم بحفاوة بالغة منذ وصولهم إلى هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها قرابة 100 ألف نسمة. حضر حوالي 400 شخص للترحيب بالفريق لدى وصوله إلى معسكره التدريبي لكأس العالم FIFA 2026™. وقد تأثر اللاعبون بشدة بهذا الترحيب الحار. "لقد تأثرت بشدة بالترحيب الذي حظينا به من جماهير لورانس. كدتُ أذرف دمعة"، هكذا صرّح فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب الجزائر البوسني، لاحقًا. "أتمنى أن نتجاوز دور المجموعات لنشارك هذه التجربة مع المزيد من المشجعين." وقد تجلى هذا الشعور بالترابط خلال جلسة تدريبية مجتمعية أقامتها الجزائر في حديقة روك تشوك قبل مباراتها الافتتاحية في كأس العالم، حيث حضر 2500 مشجع إلى ملعب كرة القدم بجامعة كانساس الذي أصبح قاعدة تدريب فريق فينيكس.

لاعبو الجزائر يتفاعلون مع الأطفال المتحمسين 02:24

قال ماثيو كوسغروف، مرتدياً قميصاً جزائرياً: "أنا من لورانس، كانساس، وجئت إلى هنا لدعم الجزائر. لقد أصبحوا جزءاً من مجتمعنا، ونحن هنا لنقف إلى جانبهم. نحن في غاية السعادة لقدومهم وانضمامهم إلى مجتمعنا. نحن سعداء للغاية!". وكان كوسغروف يرتدي أيضاً أحد الأوشحة الـ 2000 ذات الألوان الجزائرية التي وزعها موظفو جامعة كانساس بالتعاون مع FIFA لتنظيم الجلسة التدريبية المجتمعية.

بوجود حوالي 27 ألف طالب من مختلف أنحاء العالم، رحّبت الجامعة بالفريق الجزائري ترحيبًا حارًا، حيث شارك في الفعالية تميمتا الفريق الرسميتان (بيج جاي وبيبي جاي) وفرقة التشجيع، بينما عزفت الفرقة النشيد الوطني الجزائري قبل بدء التدريب. وكتب رياض محرز، أحد أبرز لاعبي الفريق، على وسائل التواصل الاجتماعي: "كل الاحترام والتقدير على هذا الترحيب الحار".

برزت لحظةٌ مميزةٌ وسط كلّ مظاهر المودة، حين حوّل مشجعو الفريق المحليون هتاف جامعة كانساس الشهير "روك تشوك، جاي هوك" إلى "روك تشوك، الجزائر". علاوةً على ذلك، امتلأت مدرجات ملعب روك تشوك بارك بمئات الأطفال والشباب الذين لوّحوا بالأعلام الجزائرية وردّدوا هتاف المشجعين الأكثر شعبيةً "One, two, three, viva L'Algérie!".

لعبت الحكومة المحلية دورها أيضاً في تعزيز هذا الترابط. فعلى سبيل المثال، نظمت سلسلة من الدورات التدريبية بعنوان "مقدمة في كرة القدم"، تهدف إلى تعريف السكان المحليين بقواعد اللعبة وإطلاعهم على الجزائر وثقافتها الكروية. كما أن هناك جالية جزائرية كبيرة في ضواحي مدينة كانساس سيتي، على بُعد حوالي 60 كيلومتراً من لورانس، وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، بفضل انتشارها الواسع، في تعزيز الشغف الذي أثارته الجزائر في لورانس.