تجمع جلسات التدريب المجتمعية لكأس العالم FIFA™ اللاعبين والمجتمعات المحلية معًا

استقبلت أكثر من 56 ألف ضيف في 46 جلسة تدريبية مجتمعية.

قدّمت أنشطة متنوعة موجهة للجماهير، من ورش عمل "كن نشيطًا" إلى عروض ثقافية، تجارب نابضة بالحياة وشاملة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

تأثرت 23 مدينة لا تستضيف مباريات بشكل إيجابي بهذه المبادرة. قدّمت جلسات التدريب المجتمعية لكأس العالم FIFA™، التي تتيح للفرق المشاركة للجماهير المحلية فرصة مشاهدة تدريباتها، دليلًا قويًا على قدرة كرة القدم على توحيد الصفوف، حيث جمعت اللاعبين الزائرين والمجتمعات المحلية في أجواء احتفالية.

قدّمت كل جلسة من الجلسات الـ 46 تجربة فريدة لا تُنسى، شملت أنشطة متنوعة من جلسات التوقيعات والتقاط الصور مع اللاعبين، إلى كلمات ترحيبية من المدربين والشخصيات البارزة والسلطات المحلية. واستمتع المشجعون بظهور تميمة المنتخب الوطني، وتقديم القمصان، وتبادل الرايات، وتوزيع هدايا تذكارية متنوعة، بينما أضفى عزف الأناشيد الوطنية والعروض الثقافية مزيدًا من البهجة على المناسبة.

استُقبل ما مجموعه 56,204 ضيفًا - بمعدل 1,222 ضيفًا لكل فعالية - في بيئة مفتوحة وتفاعلية، حيث تواصلت المنتخبات الوطنية مباشرةً مع المشجعين واللاعبين الشباب وقادة المجتمع. كما استقطبت المبادرة 2,714 ممثلًا إعلاميًا، وضمنت مشاركة 23 مدينة إضافية لم تستضيف مباريات في كأس العالم FIFA 2026™ في البطولة، واستلهامها من الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

استضافت عشرة فرق - الجزائر، النمسا، كولومبيا، كوراساو، فرنسا، غانا، هايتي، المكسيك، سويسرا، وأوزبكستان - دورات تدريبية مصغرة تهدف إلى إلهام الجيل القادم وتشجيع أنماط الحياة النشطة بين الأطفال، وذلك ضمن حملة "Be Active". وقد أُطلقت هذه الحملة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، استجابةً لنتائج تشير إلى أن أربعة من كل خمسة أطفال على مستوى العالم لا يحصلون على القدر الكافي من النشاط البدني، وتشجعهم على ممارسة 60 دقيقة يوميًا.

"لم تقتصر فوائد جلسات التدريب المجتمعية لكأس العالم FIFA على تقريب المشجعين من اللعبة فحسب، بل عززت أيضًا الروابط بين الفرق والمجتمعات المضيفة لها"، هذا ما صرحت به إستر وايبرا، رئيسة قسم خدمات الفرق في FIFA. وأضافت: "من خلال فتح بيئات التدريب وتبني التبادل الثقافي، خلقت هذه المبادرة ذكريات لا تُنسى، وعززت مكانة كأس العالم FIFA كاحتفال يتجاوز حدود الملعب. إن هذه التجربة المشتركة بين اللاعبين والمجتمعات المحلية تُحقق أحلام الكثيرين، ورؤية ذلك يتحقق هو أحد أعظم المكافآت لفريقنا".

شهدت الجلسات التدريبية لحظات لا تُنسى. ففي إحداها، قام جيوفاني فرانكن، المدرب المساعد لمنتخب كوراساو، بتعليق التدريبات مباشرةً عبر مكبرات الصوت، مُتيحًا للجماهير فرصة نادرة للاطلاع على استعدادات النخبة. وفي مكان آخر، أعقب تبادل رمزي بين ممثلي الحكومة الأمريكية والاتحاد التونسي لكرة القدم تقديم قبعة تقليدية من شمال المكسيك للفريق كبادرة رمزية للتبادل الثقافي. وقدمت فرقة جامعة كانساس الموسيقية، "مارشينغ جاي هوكس"، النشيد الوطني الجزائري مباشرةً للاعبين، بينما عزفت فرقة محلية موسيقى كرواتية تقليدية ترحيبًا بمنتخبها الوطني.